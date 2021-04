Heinon tukkua myydään nyt Valiolle – kaupan odotetaan toteutuvan kesän aikana

Helsingissä ja Vantaalla pikatukkuja ylläpitävä Heinon Tukku Oy on siirtymässä osuustoiminnallisen meijerijätin Valion omistukseen. Kauppaan kuuluvat myös Espoon ja Kuopion toimitustukut.

Kauppa koskisi kuitenkin vain pelkkää Heinon tukkua, ei sen emoyhtiötä Tukkuheinoa eikä kalatuotteita Kuopiossa valmistavaa Kalavapriikki Oy:tä.

Tukkuheino Oy:n omistukseen jäävät myös Espoon, Helsingin, Vantaan ja Kuopion kiinteistöt.

– Yrityksemme 121 vuotisen historian aikana Heinon tukku on ollut aiemminkin risteyskohdassa. Tässä kaupassa osapuolten vahvuudet täydentävät toisiaan ja päällekkäisiä toimintoja on vähän. Valio on arvostettu ja vastuullinen suomalainen toimija ja tuttu yritys, jonka kanssa olemme tehneet hyvää yhteistyötä, toteaa Tukkuheino Oy:n toimitusjohtaja Petri Heino.

Valion puolella kauppa nähdään satsauksena ammattikeittiöiden palvelemiseen.

– Ruoka-alan ammattilaiset ovat olleet Valion asiakkaita vuosikymmenten ajan. Ihmiset syövät yhä enemmän kodin ulkopuolella, joten haluamme olla ammattikeittiöille entistä parempi kumppani, kertoo tiedotteessa Valion toimitusjohtaja Annikka Hurme.

Kaupan toteutuminen edellyttää Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksyntää. Kaupan ennakoidaan toteutuvan kesän 2021 aikana. Siihen asti yritykset jatkavat itsenäisinä yrityksinä.

