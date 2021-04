Kauhavalla Astra Zenecan rokotuksesta on kieltäytynyt kymmeniä ihmisiä. Myös Vaasassa ja Seinäjoella rokotteista on kieltäydytty, mutta samanlaista turhautumista ei ole koettu.

Osa koronarokotukseen ajan varanneista on perunut rokotusaikansa sen jälkeen, kun Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ilmoitti mahdollisuudesta valita rokotteen valmistaja.

Näin on käynyt myös Kauhavalla Etelä-Pohjanmaalla, missä Astra Zenecan rokotteesta on kieltäytynyt joitain kymmeniä ihmisiä.

Toukokuusta alkaen 65–69-vuotiaat voivat halutessaan vaihtaa Astra Zenecan rokotteen mRNA-rokotteeseen. Näitä ovat käytännössä Pfizerin ja Biontechin sekä Modernan koronarokotteet.

– Nyt kun THL sanoo, että luvankin kanssa saa rokotetta vaihtaa, niin sitä tehdään tosi paljon. Useita kymmeniä on vaihtanut, Kauhavan alueen kuntayhtymä Kaksineuvoisen johtava ylilääkäri Heidi Ojala arvioi.

Ojalan mukaan asiakas voi itse perua rokoteaikansa netissä tai soittamalla. Sen jälkeen katsotaan mahdollisuuksien mukaan uutta rokotusaikaa.

– Jos asiakas Astra Zenecasta kieltäytyy, niin me kerromme, mitä vaihtoehtoja on tilalle. Käytössä on Etelä-Pohjanmaalla kolmea rokotetta, joista Modernaa on tarjolla niin vähän, että se on ihan marginaalista. Käytännössähän se on tuo Pfizer, mitä on meillä tilalle tarjota.

"Menty henkilökohtaisuuksiin"

Rokotteista kieltäytymiset ovat nostattaneet ajoittain myös tunteita pintaan, kun uusi aika rokotukseen ei olekaan järjestynyt täysin mutkitta.

– Kyllä on pahimmillaan menty ihan henkilökohtaisuuksiin. Ihmiset on ihan syyttäneet puhelimessa henkilökuntaa. Kaiken näköistä sieltä on tullut, Ojala huokaisee.

Johtava ylilääkäri Ojala korostaa, ettei työntekijöillä ole valtaa tarjota mitä tahansa rokotetta kenelle tahansa.

– Eihän se ole henkilökunnan vika tai syy, millaisia rokotteita meille annetaan tai minkälaisia ikärajoja rokotteisiin liittyy. Ne ovat ihan meistä riippumattomia asioita.

Henkilökunta toimii sen mukaan, mitä THL on ohjeistanut ja mitä maakunnassa on rokotusjärjestyksistä sovittu.

– Yksittäisen työntekijän haukkuminen ei auta asiaa millään tavalla, Ojala alleviivaa.

Tilanne on jo mennyt Kauhavalla parempaan suuntaan pahimpien purkausten suhteen.

– Toki vieläkin on tunteet pinnassa, mutta keskustelut ovat olleet jo enemmän asiallisia.

Nuorempien rokotushalukkuus iäkkäämpiä huonompi

Kauhavalla 16-vuotiaista ja sitä vanhemmista on rokotettu jo yli 30 prosenttia. Ojalan mukaan rokotushalukkuudessa on ollut havaittavissa pienoista laskua, mitä nuorempiin ikäryhmiin on siirretty.

– Iäkkäämmissä ikäluokissa on otettu rokotetta tosi hyvin, siellä on jo yli 90 prosentin kattavuuksia. Nähtäväksi jää, miten nuoremmat ikäpolvet lopulta rokotetta ottaa.

Johtavan ylilääkärin viesti kauhavalaisille on selkeä: tie ulos koronakurimuksesta on kattava rokottaminen.

– Kyllä rokotukset ovat varsin turvallisia. On äärettämön harvinaista, että sieltä jonkin haittavaikutuksen saisi. Kannustan siis kaikkia rokotteen ottamaan, jotta pääsisimme pikkuhiljaa palaamaan normaaliin arkeen.

Myös Vaasassa ja Seinäjoella on tullut jonkin verran kieltäytymisiä

Vaasassa Astra Zenecan rokotteesta on tullut muutamia kieltäytymisiä.

– Kieltäytymisiä Astra Zenecan rokotteesta on tullut muutamia, mutta ihmiset osaavat yleisesti suhteuttaa hyvin koronatautiin kuolemisen riskin ja Astra Zenecan rokotteen aiheuttaman riskin, kaupungin johtava ylilääkäri Heikki Kaukoranta toteaa.

Yleisesti innokkuus rokotteen ottamiseen on ollut suurta. Se on aiheuttanut yhdessä rajallisen saatavuuden kanssa jonottamista ja odotusta.

Kaukorannan mukaan Vaasassa on myös alle 65-vuotiaita, jotka ovat kyselleet mahdollisuutta ottaa Astra Zenecan rokote omalla riskillään,

– Valitettavasti Fimean ja THL:n mukaan tämä ei ole kuitenkaan mahdollista, Kaukoranta muistuttaa.

Seinäjoen terveyskeskuksen johtava lääkäri Tiina Perä sanoo, että Seinäjoella haasteellista on ollut rokotusten huono saatavuus ja jatkuvasti muuttuvat aikataulut. Se on tehnyt rokotusten järjestämisen haastavaksi.

Astra Zenecan rokotteesta on myös Seinäjoella jonkin verran kieltäydytty ja sitä on haluttu vaihtaa.

– Toisaalta yli 65–69-vuotiaiden ikäluokasta on jo rokotettu 72,4 prosenttia – pääsääntöisesti Astra Zenecalla, Perä kommentoi.

