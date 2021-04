10 miljoonan euron lisälasku sai tunteet kuohumaan – valtuutettu vertaa Kotkan Areena-hankkeen päätöksentekoa mafiaan: "Tässä on toimittu huijaten"

Kotkan jättihanke tapahtumakeskus Satama Areenan rakentamisesta hapertui yllättäen, kun kaupungin omistama Kotkan Julkiset Kiinteistöt oy pyysi 10 miljoonan lisäsijoitusta rakennushankkeeseen. Pyyntö on jakanut kaupungin puolueryhmiä tiukkojen mielipiteiden taakse.

Maanantaina kaupunginhallitus äänesti 10 miljoonan euron sijoituksen puolesta äänin 7–6. Aiheesta äänestettiin erilaisin esityksin yhteensä kolme kertaa ennen lopputulosta.

Valtuusto saa esityksen eteensä maanantaina. Kaupunginhallituksen äänestys antoi jo viitteitä valtuustoryhmien kannasta. Vasemmistoliitto, vihreät ja perussuomalaiset vastustivat sijoitusta, kun taas kokoomus ja SDP kannattivat sitä. SDP:n jäsenistä yksi vastusti sijoitusta.

Vaikutuksia myös muihin rakennushankkeisiin

Kotkan Kantasatamaan suunnitellun tapahtumakeskuksen yhteyteen on suunniteltu rakennettavaksi myös Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun uusi kampus, joka jakaisi tiloja tapahtumakeskuksen kanssa.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun toimitusjohtaja ja rehtori Heikki Saastamoinen kertoo, että jos Satama Areenaa ei rakenneta, uuden kampuksen rakentaminen viivästyy ainakin vuodella.

– Meille on suunniteltu yhteistä aulaa ja ravintolaa, ja jos areenaa ei rakenneta, ne jäävät puuttumaan. Ammattikorkeakoulu joutuu rakennuttamaan ne itse. Kampus tulee joka tapauksessa, Saastamoinen kertoo.

Alueelle suunnitellaan myös hotellin rakentamista.

Kysyimme Kotkan suurimmilta valtuustoryhmiltä, mikä niiden kanta on lisärahoituksen suhteen.

"Märkä rätti naamalle"

Vasemmistoliitto haluaisi siirtää lisärahoituspäätöstä. Valtuustoryhmän puheenjohtaja kommentoi, että hänen mielestään asiasta ei voi missään tapauksessa päättää ensi viikolla.

– Itse asiassa oma henkilökohtainen mielipiteeni on se, että vasta uusi vaaleilla valittu valtuusto tekisi tämän päätöksen, sanoo vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Antti Hyyryläinen.

Vihreät keskusteli aiheesta ja sunnuntaina ja aikoo pitää vielä yhden kokouksen ennen maanantaita. Valtuustoryhmän puheenjohtaja Petri Pietiläinen kertoo, että vihreillä ei ole yhteistä kantaa asian suhteen, eikä se ole ryhmän tavoitteena.

– Jokainen saa olla sitä mieltä ja painaa sitä nappia, mitä haluaa. Tällä hetkellä näyttää siltä, että ryhmän enemmistö on sitä mieltä, että tässä on toimittu täysin valtuustoa ja hallitusta huijaten. Huijaten on hieman värikäs sana, mutta henkilökohtaisesti sanottuna tämä on törkeää päätöksentekoa, Pietiläinen sanoo.

Petri Pietiläinen on kannattanut tapahtumakeskushanketta. Nyt hän kokee Kotkan päättäjien tulleen huijatuksi. Arkistokuva. Pyry Sarkiola / Yle

Pietiläinen kertoo, että vielä kaksi kuukautta sitten hinnannoususta kerrottiin, että se olisi 2–3 miljoonaa euroa. Sen jälkeen tuli Pietiläisen mukaan 10 miljoonan euron "märkä rätti naamalle".

Maanantaisessa valtuuston tiedonannossa korostettiin Pietiläisen mukaan sitä, kuinka tärkeää Satama Areenan rakentaminen kaupungille on.

– Tämä on kuin se vanha kunnon mafiameininki, että tulee tarjous, josta et voi kieltäytyä. Minä henkilökohtaisesti aion kieltäytyä siitä tarjouksesta, vaikka olen henkeen ja vereen tapahtumakeskuksen puolesta.

Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Jani Paananen kertoo ryhmän kannan pysyvän samana.

– 10 miljoonaa todella suuri lisä, emme todellakaan ole mukana. Kaupungissa on paljon tärkeitä kohteita, joihin rahaa voi käyttää, Paananen kommentoi.

Täyttä höyryä ja varovaista myöntymystä

Kotkan SDP:n valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Kari Niininen kertoo, että ryhmän enemmistö kannattaa sijoitusta "kriittisen myönteisesti".

Kokoomuksen ja RKP:n yhteinen ryhmä on yksimielisesti lisärahan kannalla.

– Me kokoomuksessa näemme tämän niin suurena veto- ja elinvoimahankkeena Kotkan kaupungille, kertoo Kotkan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jari Elomaa.

Hyväksytäänkö esitys?

Kotkan kaupunginvaltuustossa on 51 valtuutettua. Kokoomus-RKP:n valtuustoryhmä äänestää todennäköisesti yksimielisesti 13 äänellä Satama Areenaan sijoittamisen puolesta.

Perussuomalaisten ja vasemmiston valtuustoryhmät äänestävät todennäköisesti esitystä vastaan 13 äänellä. Molemmat kannat tarvitsevat vähintään 13 ääntä lisää.

Suuri osa kuudesta vihreästä valtuutetusta on esitystä vastaan, ja suuri osa SDP:n 16-henkisestä valtuustoryhmästä aikoo todennäköisesti äänestää esityksen puolesta. Kristillisdemokraattien ja Kotkan kansalaispuolueen valtuustoryhmillä on yhteensä kolme ääntä.

On siis Ylen hankkimien tietojen perusteella todennäköistä, että esitys hyväksytään ensi maanantaina.

Lue lisää: Jättimäinen areenahanke tuleekin yli 10 miljoonaa euroa luultua kalliimmaksi Kotkan kaupungille: "Olisi ehkä ollut syytä tarkentaa, mikä on tarkoitus"

Lue lisää: Satama Areenan hinta-arvio nousi – Kotkan Julkiset Kiinteistöt pyytää kaupungilta 10 miljoonaa euroa lisää rahaa