Milloin tulee työikäisten vuoro saada koronarokote? Osalla toukokuussa, osalla kesästä – katso isojen kaupunkien aikataulut

Valtaosa suurista kaupungeista on rokottanut vähintään neljäsosan asukkaistaan. Tarkkoja aikatauluja työikäisten rokottamisesta on vaikea antaa, sillä rokotteiden saatavuus voi vaihdella nopeastikin.

Koronarokotteiden huono saatavuus hidastaa rokotusten etenemistä monissa suurissa kaupungeissa. Yle kysyi asiaa kuntien rokotuksista vastaavilta henkilöiltä.

Useista kunnista vastattiin, että rokotuskapasiteettia olisi enemmän kuin rokotteita.

– Innokkuus rokotteen ottamiseen on suurta ja se aiheuttaa yhdessä rajallisen saatavuuden kanssa jonottamista ja odotusta, sanoo Vaasan kaupungin johtava ylilääkäri Heikki Kaukoranta.

Halua rokotuksiin olisi enemmän kuin on mahdollista rokottaa.

– Paine väestön taholta on kova, kun rokotusten pitäisi edetä, sanoo Oulun terveysjohtaja Jorma Mäkitalo.

Koko Suomen väestöstä on tällä hetkellä rokotettu 27,8 prosenttia. Aivan kaikki suuret kaupungit eivät vielä samaan tahtiin yllä. Valtaosa on kuitenkin rokottanut vähintään neljäsosan asukkaistaan.

Rokotuskattavuus suurissa kaupungeissa

Rokotusaikataulu suurissa kaupungeissa

Espoo

Lähes kaikki 70-vuotiaat ja vanhemmat on rokotettu ja myös valtaosa yli 65-vuotiaista, muuten rokoteaikataulua on vaikea spekuloida.

Helsinki

Lähes kaikki 70-vuotiaat ja vanhemmat on rokotettu, 30–50-vuotiaat saavat ensimmäisen rokotteensa touko-kesäkuussa ja alle 30-vuotiaita päästään rokottamaan juhannuksen jälkeen.

Hämeenlinna

Pian aloitetaan yli 50-vuotiaiden rokotukset. Alle 30-vuotiaiden ajanvaraus avataan toukokuun lopulla, massarokotuksiin päästään kesällä.

Joensuu

Parhaillaan rokotetaan riskiryhmiä, perusterveitä aletaan rokottaa toukokuun puolivälissä. Alle 30-vuotiaita päästään rokottamaan kesällä ja kaikki halukkaat on tarkoitus saada rokotettua viimeistään heinäkuun aikana.

Jyväskylä

Lähes kaikki 70-vuotiaat ja vanhemmat on rokotettu ja parhaillaan rokotetaan riskiryhmiä sekä perusterveitä 60-vuotiaita ja vanhempia. Ajanvaraus on avattu myös 55-vuotiaille ja vanhemmille. Alle 30-vuotiaiden rokotukset aloitetaan kesäkuussa.

Kajaani

Lähes kaikki 70-vuotiaat ja vanhemmat on rokotettu. Parhaillaan rokotetaan 60-vuotiaita ja vanhempia sekä riskiryhmiä.

Kokkola

Lähes kaikki 70-vuotiaat ja vanhemmat on rokotettu ja parhaillaan rokotetaan yli 55-vuotiaita sekä riskiryhmiä. Alle 30-vuotiaita päästään rokottamaan arviolta heinäkuussa.

Kotka

Parhaillaan rokotetaan 65-vuotiaita ja vanhempia sekä riskiryhmiä. Rokotteiden saatavuus määrittelee sen, milloin uusia ikäryhmiä voidaan avata. Työikäisiä aletaan rokottaa toukokuussa.

Kouvola

Parhaillaan rokotetaan 65-vuotiaita ja vanhempia sekä riskiryhmiä. Rokotteiden saatavuus määrittelee sen, milloin uusia ikäryhmiä voidaan avata. Työikäisiä aletaan rokottaa toukokuussa.

Kuopio

Lähes kaikki 70-vuotiaat ja vanhemmat on rokotettu ja yli 65-vuotiaiden ajanvaraus on avattu. Parhaillaan rokotetaan riskiryhmiä. Perusterveiden massarokoitukset alkavat 10.5. Alle 30-vuotiaat rokotetaan ehkä vasta lähempänä juhannusta.

Lahti

Lähes kaikki 70-vuotiaat ja vanhemmat on rokotettu ja parhaillaan rokotetaan yli 60-vuotiaita sekä riskiryhmiä. Yli 50-vuotiaita päästään rokottamaan parin viikon kuluttua, 40-vuotiaita toukokuun lopussa ja alle 30-vuotiaita kesäkuun lopussa.

Lappeenranta

Parhaillaan rokotetaan yli 60-vuotiaita.

Mikkeli

Parhaillaan rokotetaan 55-vuotiaita ja vanhempia sekä riskiryhmiä.

Oulu

Lähes kaikki 70-vuotiaat ja vanhemmat on rokotettu ja parhaillaan rokotetaan riskiryhmiä. Työikäisiä aletaan rokottaa arviolta toukokuussa.

Pori

Parhaillaan rokotetaan 54-vuotiaita ja sitä vanhempia sekä riskiryhmiin kuuluvia. 40-vuotiaita päästään rokottamaan arviolta toukokuussa, alle 30-vuotiaita kesäkuussa.

Rovaniemi

Parhaillaan rokotetaan riskiryhmiä ja perusterveitä 60-vuotiaita ja vanhempia. Laajemmin työikäisten rokotuksiin päästään toukokuun loppupuolella.

Seinäjoki

Lähes kaikki 70-vuotiaat ja vanhemmat on rokotettu. Ajanvaraus on juuri avautunut 50-vuotiaille ja vanhemmille. Jatkon aikataulu riippuu siitä, kuinka paljon tehosterokotetta saadaan, sillä sen antaminen alkaa ensi viikolla.

Tampere

Lähes kaikki 70-vuotiaat ja vanhemmat on rokotettu ja myös valtaosa yli 65-vuotiaista. Parhaillaan rokotetaan riskiryhmiä sekä perusterveitä yli 60-vuotiaita. Ensi viikolla siirryttäneen seuraaviin ikäluokkiin ja 30-vuotiaiden vuoro on todennäköisesti heinäkuussa.

Turku

Parhaillaan rokotetaan 60-vuotiaita ja vanhempia sekä riskiryhmiä ja terveydenhuollon henkilökuntaa. 50-vuotiaita päästään rokottamaan todennäköisesti ensi viikolla, 40-vuotiaita kesäkuussa ja alle 30-vuotiaita heinä-elokuussa.

Vaasa

Lähes kaikki 70-vuotiaat ja vanhemmat on rokotettu ja myös valtosa yli 60-vuotiaista. Parhaillaan rokotetaan riskiryhmiä ja rokotteiden tarjoaminen yli 50-vuotiaille perusterveille on aloitettu, 40-vuotiaita päästään rokottamaan toukokuun loppupuolella ja sitä nuorempia kesäkuussa.

Vantaa

Lähes kaikki 70-vuotiaat ja vanhemmat on rokotettu ja kaupunki on avannut 50-54-vuotiaiden rokotukset. Koko väestön rokotustahtia hidastaa toisen rokoteannoksen antamisen aloitus toukokuussa.

Tiedot on saatu kaupunkien rokotuksista vastaavilta henkilöiltä.

Saatavuuden vaihtelut hankaloittavat aikataulutusta

Työikäisten rokottamisen aikatauluja on vaikea ennakoida, sillä kaikki on kiinni rokotteiden saatavuudesta. Monista kaupungeista kerrotaan, että tietoja rokotteiden saatavuudesta on tarjolla ehkä vain viikoksi eteenpäin.

– Ajat avataan aina siinä vaiheessa, kun tiedetään, minkä verran rokotteita on saatavilla ja niin hallitusti, että ei jouduttaisi perumaan, jos saatavuuden kanssa tulee vaihtelua, kertoo Tampereen hoitotyön päällikkö Birgit Aikio.

Saatavuus voi vaihdella nopeastikin.

Aikataulutukseen haasteita ovat aiheuttaneet lisäksi useasti muuttuneet rokotusohjeet.

– Hyvin nopealla tahdilla on jouduttu muuttamaan suunnitelmia, kuvailee Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän tulosaluejohtaja Kimmo Kuosmanen Lahden rokotusten etenemistä.

Kuopiossa rokotuksia on hidastamassa rokottajien saatavuus, vaikka ulkopuolista työvoimaa pyritään rekrytoimaan mahdollisimman paljon.

– Vääjäämättä joudutaan tilanteeseen, jossa oma henkilöstö täytyy ottaa mukaan massarokotuksiin. Se tarkoittaa peruspalveluiden tietynasteista alasajoa, kertoo ylilääkäri Pauliina Sulku.

Astra Zeneca aiheuttaa hämmennystä

Kysymyksiä kunnissa on herättänyt myös Astra Zeneca -rokote. Turussa Astra Zenecan osalta on tullut peruuttamattomia poisjääntejä ja myös peruutuksia rokotuksista.

Rovaniemellä asiakkaille on jouduttu perustelemaan Astra Zenecan käyttämistä.

– Astra Zenecan rokotusajat eivät ehkä mene samaan tahtiin kuin muilla rokotteilla, arvioi puolestaan Siun soten toimialajohtaja Sirpa Kaipiainen Joensuun rokotustilanteesta.

