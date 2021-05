Koivun siitepölyallergian siedätyshoito on helpottunut – 28-vuotias Mari Reunanen nappaa tabletin joka päivä kolmen vuoden ajan

Tällä hetkellä Mari Reunanen käyttää sekä allergia- että siedätystabletteja. Toiveissa on luopua hoitojakson jälkeen allergialääkkeistä kokonaan.

Vielä viime keväänä Mari Reunasen allergiaoireet olivat voimakkaita. Hän meni ulkoilmassa ihan tukkoon, limaa kertyi ja silmätkin saattoivat turvota. Rajut allergiaoireet tuntuivat pahentuneen hieman joka kevät.

– Allergialääkkeet eivät poistaneet oireita. Helpottivat pikkusen oireita, mutta edelleen haittasivat arkielämää.

Tänä keväänä on jo toisin. Reunanen aloitti tammikuussa allergian siedätyshoidon. Siedätyksellä voi päästä eroon kokonaan oireista tai ainakin helpottaa oireita huomattavasti. Hoitojakso kestää kolme vuotta, mutta jo neljän kuukauden jälkeen voi saada pientä helpotusta. Reunasella aamurutiinit on edelleen samat, vaikka ulkoillessa ei ole enää samaa tukkoisuutta ja limaisuutta.

– Niistää täytyy, sarvikuonokannulla huuhtelen poskiontelot ja sitten vielä otan allergian nenäsumutteet.

Koivun pahin siitepölykausi alkaa olla käsillä. Siedätyshoito kannattaa aloittaa vähintään 16 viikkoa ennen allergiajaksoa, jotta siitä saa jo jotain hyötyä. Koko hoitojakso kestää kolme vuotta. Risto Salovaara / Yle

Jopa 300 000 suomalaista voisi saada siedätyshoidosta apua

Siedätettävien määrä on vuositasolla Suomessa ollut pitkään runsaan 7000 potilaan tuntumassa. Kohtalaisia tai vaikeita allergisia nuhapotilaita on Taysin korva-, nenä-, ja kurkkutautien ylilääkäri Jura Nummisen mukaan noin 30 prosenttia kaikista allergista nuhaa sairastavista potilaista. Siedätyshoidon aiheena voi pitää kohtalaista ja allergista nuhaa, jossa on mukana joko silmäoireita tai astman kaltaisia oireita.

– Villi arvio on, että heitä on noin 300 000 Suomessa. Eli riittää siedätettävää, Numminen laskeskelee.

Nyt siedätettävien potilaiden määrä on alkanut pikkuhiljaa nousta. Kansallinen allergiaohjelma paransi tietoisuutta siedätyshoidoista. Siedätyshoidon suosiota on lisännyt noin puolitoista vuotta sitten Suomen markkinoille saapunut koivun siitepölyallergian siedätyshoito tableteilla. Aiemmin koivuallergikkoja voitiin siedättää ainoastaan pistoshoidolla.

– Tabletti eli kielenalussiedätyshoito on yhtä tehokas, ehkä aavistuksen turvallisempi. Se on potilaalle myös huomattavasti miellyttävämpi vaihtoehto siedättää, Numminen kuvailee.

Tablettihoito vähentää myös erikoisterveydenhuollon taakka, kun pistoksia ei tarivitse antaa. Siedätyshoito voi siirtyä erikoisterveydenhuollosta perusterveydenhuoltoon.

– Pistossiedätyshoito vaatii aika paljon resursseja terveydenhoitoyksiköltä. Tabletit aloitetaan toki terveydenhoidossa, mutta sitten voi niitä ottaa kotona.

Kolme vuotta ja 1800 euroa

Jos allergialääkityksestä huolimatta oireita lyö läpi, kannattaa siedätyshoito ottaa harkintaan.

– Uskallan luvata hyvän vasteen. Keskimäärin puolet oireista ja puolet lääkityksestä voi lähteä. Osalla oireet poistuvat kokonaan, ylilääkäri Jura Numminen kertoo.

Hoitoon on sitouduttava kolmeksi vuodeksi. Potilaan on myös punnittava hoitomuotojen välillä.

–Pistokset pitää tulla hakemaan, tabletti on helppo. Jos potilas asuu kaukana tai on pistoskammoinen, niin silloin valinta on tabletti, Numminen jatkaa.

Taysin korva-, nenä-, ja kurkkutautien ylilääkäri Jura Numminen uskoo siedätyshoitojen yleistyvän lähivuosina. Mari Vesanummi / Yle

Tablettihoito on siis kätevää, mutta selvästi pistoshoitoa kalliimpaa. Nummisen arvion mukaan kolmen vuoden pistoshoito maksaa noin 350 euroa, jonka päälle tulee matkakulut. Kolmen vuoden tablettisiedätyshoito maksaa noin 1800 euroa. Tablettihoidossa tulee avuksi vuotuinen lääkekorvauskatto, mikä pitää lääkekulut noin 600 euron vuositasolla.

Sairaanhoitajana töitä tekevälle Mari Reunaselle valinta oli helppo.

– Ei tarvinnut kauheasti miettiä ryhtyisikö tablettihoitoon. Tämä on työn kannalta helppo, kun ei tarvitse miettiä työvuoroja ja poissaoloja pistoshoitojen aikana.

Allergian hoidosta on apua myös taudin etenemiseen

Mari Reunanen tunsi ensimmäisen kuukauden aikana vahvoja oireita ottaessaan siedätyshoitotablettia, joka asetetaan kielen alle. Oireiden voimakkuus yllätti, vaikka Reunanen oli käynyt läpi mahdolliset oireet ennakkoon allergiahoitajan kanssa. Oireet poistuivat noin kymmenessä minuutissa.

– Heti tabletin ottamisen jälkeen kielen alta kihelmöi ja kutisi. Alahuuli kutisi myös ja se myös turposi vähän, Reunanen kuvailee.

Reunanen ottaa tabletit aina heti aamulla herättyä ja illalla vähän ennen hampaiden pesua. Tablettien maku oli aluksi epämiellyttävä, mutta siihenkin hän on jo tottunut noin neljän kuukauden aikana.

Allergian siedätyshoito voi osalla potilaista toimia myös ennaltaehkäisevänä hoitomuotona.

– Osassa siedätyshoitoja voidaan mahdollisesti ennaltaehkäistä esimerkiksi allergisen astman puhkeamista ja näin katkaista allergisten oireiden eteneminen, ylilääkäri Jura Numminen kertoo.

Allergian siedätyshoidon tutkimus ja kehitys jatkuu.

– Testeissä on jo imusolmukesiedätys ja uusia DNA-pohjaisia tekniikoita. Yritetään myös uusia välittäjäaineita, että saataisiin turvallisemmin siedätettyä.

Numminen pitää todennäköisenä, että siedätysaika vielä lyhenee, ja tulevaisuudessa voi olla hyvinkin nopeita siedätyksiä. Siihen asti kuitenkin pitää sinnitellä kolmen vuoden hoitojakso. Mari Reunasella on vielä reilut 2,5 vuotta tabletteja popsittavana aamuin illoin eikä hän osaa vielä kuvitella kevättä ilman nenäkannua.

– En vielä, mutta toivottavasti se tulee!

Tänä keväänä Mari Reunasen on helppo hengittää myös ulkoillessa. Limaisuus on vähentynyt huomattavasti siedätyshoidon myötä. Mari Vesanummi / Yle

