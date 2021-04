UPM:n Jussi Pesonen paperikoneiden sulkemisista: Tuomiopäivän puheet liioittelua – hallituksen on turvattava teollisuuden kilpailukyky

Metsäjätti UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen patistaa hallitusta tekemään budjettiriihessä teollisuutta tukevia päätöksiä.

– Ainoa, mitä minä odotan on se, että hallitus huolehtii teollisuuden ja yrityselämän toimintaympäristön kilpailukyvystä. Meidän pitäisi luoda sellaiset kilpailukykytekijät, jotka ovat samanlaiset kuin meidän kilpailijamaissamme kuten Saksassa tai Ruotsissa, Pesonen sanoo.

Hänen mukaansa kaikki lähtee verotuksesta. Energian hinta on yksi kriittinen tekijä.

– Logistiikan kustannukset ovat toinen oleellinen asia. Ei voi olla niin, että dieselvero on Suomessa Euroopan kolmanneksi korkein. Se ei varmasti luo kilpailukykyä, Pesonen huomauttaa.

Myös työmarkkinoilla olisi parannettavaa: asiat olisi tehtävä nykyistä joustavammin ja tehokkaammin.

Toimitusjohtaja Pesonen sanoo, että paperiteollisuuden ylikapasiteettia on vieläkin pakko purkaa.

– Kysynnän mukaan sitä joudutaan purkamaan, mutta kyllä Suomessakin valmistetut paperit mahtuvat hienosti markkinoille, jos vain on kustannuskilpailukykyä ja tuloksentekokykyä. Se vaatii kovaa työtä joka paikassa, Pesonen huomauttaa.

Hänen mukaansa UPM:llä ei ole nyt suunnitelmia sulkea lisää paperitehtaita Euroopassa.

– Kyllä tämmöinen tuomiopäivän pasuunan puhaltelu on hämmästyttänyt minua. UPM:ssä me tiedetään, mitä me teemme, milloin me teemme ja meillä on selkeä strategia. Huolehdimme siitä, että meidän tehtaamme ovat hyvässä käytössä, Pesonen kuittaa.