Tanskassa pidätettiin kuusi ihmistä osallisuudesta Isis-terroristijärjestön toimintaan – pidätetyt 27–35-vuotiaita

Tanskassa poliisi on pidättänyt kuusi ihmistä osallisuudesta Isis-terroristijärjestön toimintaan.

Kaksi pidätetyistä on poliisin mukaan matkustanut Syyriaan taistelemaan Isisin riveissä ja palannut sittemmin Tanskaan.

Muut neljä pidätettyä ovat poliisin mukaan rahoittaneet Isisin toimintaa.

Pidätetyt ovat 27–35-vuotiaita.

Kaksi epäiltyä pidätettiin pääkaupunki Kööpenhaminassa ja neljä maan toiseksi suurimmassa kaupungissa Aarhusissa.

Pidätettyjä tullaan syyttämään Tanskan terrorisminvastaisten lakien mukaisesti.

Heidät voidaan tuomita korkeimmillaan kymmenen vuoden vankeusrangaistukseen.

Tanskan poliisin arvion mukaan yli 160 Tanskan kansalaista on matkustanut Syyriaan tai Irakiin taistelemaan Isisin riveissä.

Heistä kolmasosa on saanut surmansa taisteluissa, ja kolmasosa on edelleen Syyriassa tai Irakissa. Puolet lähteneistä on poliisin mukaan palannut Tanskaan tai matkustanut toiseen maahan.

Tanskan poliisi määrittelee jihadismin maan vakavimmaksi turvallisuusuhaksi.

Lähteet: AFP, AP, Reuters