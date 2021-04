Pessimismistään tunnettu Puolanka sai tarpeekseen työntekijöitä piinaavista vihakirjeistä – eikä kunta ole ainoa Suomessa

Asiantuntijan mukaan kuntatyöntekijät kokevat Suomessa usein epäasiallista kohtelua, koska viestinnällinen avoimuus on lisääntynyt. Vihapuhe on myös työturvallisuusriski. Puolangalla asiatonta postia on tullut työntekijöille jo vuosia.