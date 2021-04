Mielitkö kesäksi uutta perämoottoria? Valmistaudu pettymykseen – "Kauppa kävisi, mutta ei ole mitä myydä", sanoo Marinen palvelujohtaja

Moni perämoottorimalli on seuraavan kerran saatavilla vasta syksyllä. Kauppiaiden mukaan moottoripulan taustalla ovat tuotannon ongelmat ja rajusti kasvanut kysyntä. Niiden taustalla puolestaan on koronavirus.

Veneiden ja perämoottoreiden kysyntä on korkealla. Myynti kasvoi viime vuonna parikymmentä prosenttia, ja kasvaisi tänä vuonna vieläkin enemmän.

Ei kuitenkaan kasva, sillä perämoottoreita ei ole.

Esimerkiksi Kuopiossa uuden perämoottorin saanti venähtää loppukesään. Joensuussa myydään perämoottori vain uuden veneen mukana, jotta veneen ostaja ylipäänsä saa moottorin.

Jyväskyläläisen Marinen palvelujohtaja Sebastian Alatalo sanoo, että tilanne on erittäin poikkeuksellinen.

– 20 vuoden urani aikana ei aiemmin ole tällaista tilannetta ollut, kaikista uusista laitteista on pulaa. On tämä harmillinen tilanne, kun pitkästä aikaa kauppa kävisi, mutta ei ole mitä myydä.

Perämoottoria ei välttämättä saa koko veneilykauden aikana.

– On se ainakin hyvin vaikeaa, sanoo veneilyalan keskusliiton Finnboatin toimitusjohtaja Jarkko Pajusalo.

Koronaviruksen vaikutuksia

Perämoottoreiden saatavuuden ongelmien taustalla ovat lähinnä koronaviruksen viiveellä tulevat vaikutukset.

Kysyntä on matkustusrajoitusten vuoksi poikkeuksellisen kovaa, pohjolan myyntisesonki on lyhyt, ja moottoreiden valmistus- ja toimitusketjun kaikissa osissa on ongelmia.

Puolta maailman venemarkkinoista edustava Yhdysvallat on kovassa vedossa. Isojen perämoottoreiden saatavuudessa on ollut ongelmia jo pidempään, eikä niitä ole saatu Suomeen myyntiin kysyntää vastaavasti.

Veneiden koot Suomessa ovat kasvussa, ja markkina on yhä enemmän päällekkäinen Yhdysvaltojen kanssa.

– Suomi on perinteisesti ollut hyvin pienten perämoottoreiden markkina, mutta nyt liikumme lähemmäs volyymimarkkinoiden moottorikokoja, Pajusalo sanoo.

Se taas tarkoittaa entistä heikompaa saatavuutta moottoreille.

– Suomi ei ole ensimmäisenä jonossa moottoreita saamassa, ne menevät tuonne monin verroin isommille markkinoille, sanoo Marinen Alatalo.

Loppua perämoottoripulalle ei ole näkyvissä.

– Kyllä se joskus loppuu, kun valmistajat viilaavat koneistonsa kuntoon, sanoo Pajusalo.

