Yli 100 hengen kansainvälisen urheilutapahtuman koronasuunnitelmaa ei hyväksytetty terveysviranomaisella – ylilääkäri: "Ei tämä ihan ohjeiden mukaan mennyt"

Rovaniemellä järjestettiin 9.-10.4. moottorikelkkailun snowcrossin MM-kilpailut, joihin osallistui lähes sata ulkomaalaista kilpailijaa ja heidän taustavoimiinsa kuuluvaa henkilöä. Osa saapui niinsanotuista riskimaista eli alueilta, joissa on korkea koronatartuntojen ilmaantuvuusluku.

Tapahtuman järjestäjä, Suomen Moottoriliiton jäsenseura Lapin Moottorikelkkailijat ei pyytänyt paikalliselta tartuntatautiviranomaiselta tai sairaanhoitopiiriltä suullisesti tai kirjallisesti hyväksyttyä lausuntoa koronaturvallisuusohjeista, vaikka näin olisi pitänyt toimia.

– Ensinnäkin luin lehdestä, että tällainen tapahtuma on ollut. En havainnut sitä etukäteen niin, että olisin omatoimisesti ollut järjestäjään yhteydessä, Rovaniemen hallintoylilääkäri ja tartuntatautiviranomainen Paula Reponen ihmettelee.

Lapin sairaanhoitopiirin infektioyksikössä oltiin niin ikään tietämättömiä kilpailusta ja ulkomaalaisista osallistujista, toisin kuin tapahtumajärjestäjä antoi covid-19 -ohjeissaan ja lupahakemuksessaan ymmärtää.

– [Järjestäjä] ei ole ollut Lapin sairaanhoitopiirin infektiontorjuntayksikköön ja sitä kautta meihin tartuntatautiviranomaisiin sairaanhoitopiirissä yhteydessä tämän tapahtuman tiimoilta, toteaa Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas.

Koronatestit jäivät maahan saapuvilta ottamatta

Tapahtuman järjestäjän vastuulla on organisoida erityisryhmien maahantulotestit ja niiden kustannuksista vastaa tapahtumaan osallistuja tai sen järjestäjä.

Snowcrossin MM-kilpailujen kohdalla järjestäjä ei sopinut tartuntatautiviranomaisen kanssa yhteisistä pelisäännöistä ja sen vuoksi esimerkiksi pakolliset maahantulon koronatestit ovat jääneet ottamatta.

Niihin ei ulkomailta saapuvia etukäteen velvoitettu tai testituloksia valvottu, vaikka tapahtumaan osallistuvia saapui korkeilta koronapandemian ilmaantuvuusalueilta.

Hallintoylilääkäri Paula Reposen mielestä snowcross-kisoissa olisi pitänyt noudattaa yhtä tarkkoja koronatoimia kuin rallin MM-kisoissa aiemmin, koska osallistujia tuli myös korkean ilmaantuvuuden maista. Sauli Antikainen / Yle

Kisajärjestäjä harmittelee syntynyttä soppaa. Järjestäjän mukaan koronaohjeita noudatettiin, vaikka virallista hyväksyntäpaperia ei tartuntatautiviranomaiselta ollutkaan.

Kilpailunjohtaja Tomi Ahmasalo puolustautuu sillä, että koronaohjeistus ja lupien hakeminen on sekava viidakko.

– Ohjeet ovat pieninä palasina pitkin verkkomaailmaa. Ohjeita on esimerkiksi pelastusviranomaisella, aluehallintoviranomaisella, STM:llä, rajavartiolaitoksella, OKM:lla, olympiakomitealla, Ahmasalo listaa.

Paula Reponen katsoo, että kisaväki olisi pitänyt testata maahan tullessa samaan tapaan kuin helmikuisessa MM-rallissa. Silloin todettiin maahantulotesteissä joitakin koronatartuntoja.

– Ulkomailta tulleita oli paljon ja he tulivat korkean ilmaantuvuuden paikoista, Reponen perustelee.

Rajaviranomainen ei edellytä erillistä lausuntoa

Suomessa järjestettävään tapahtumaan saapuvilta ulkomaalaisilta vaaditaan rajavartiolaitoksen erityislupa. Luvan hakee tapahtuman järjestäjä ja se tarkistetaan maahan saapuessa rajalla.

Rajavartiolaitos myönsi erityisluvat, mutta ei vaatinut snowcrossin MM-kilpailun järjestäjiltä tartuntatautiviranomaisen kirjallista hyväksyntää koronaohjeista ja niiden käytännön toteutuksesta.

Rajavartiolaitos ei automaattisesti vaadi erityislupahakemuksissa kirjallista tartuntatautiviranomaisen lausuntoa. Sosiaali- ja terveysministeriö ei edellytä sitä omissa ohjeissaan, joiden mukaan rajavartiolaitos toimii.

– Olemme tyytyväisiä, jos meille toimitetaan terveysviranomaisen kirjallinen todistus ja niitä on osassa hakemuksissa ollutkin. Emme ole voineet pitää sitä ehdottomana vaatimuksena, rajaturvallisuusasiantuntija Tomi Kivenjuuri sanoo.

Lapin sairaanhoitopiirin voimassaoleva koronaohje edellyttää maahantulotestin erityisryhmiltä, kuten urheilutapahtumiin osallistuvilta. Rajan testauspiste Antti Ullakko / Yle

Rajavartiolaitoksessa vedotaan kasvaneeseen työmäärään, eikä terveysviranomaisten työtaakkaa haluta kasvattaa entisestään. Kivenjuuren mukaan kyselyitä on ollut välillä satoja päivässä.

– Jos he ovat keskustelleet terveysviranomaisen kanssa ja siinä on minimivaatimukset ja terveysturvallisuussuunnitelma mukana, niin silloin olemme tässä haastavassa tilanteessa hyväksyneet hakemuksen. Tässä kipuilevat kaikki, Kivenjuuri perustelee.

Tartuntatautiviranomaisten mielestä hakemuksessa täytyisi edellyttää tartuntatautiviranomaisen kirjallista hyväksyntää koronasuunnitelmasta. Näin vältyttäisiin Rovaniemen tapahtuman kaltaisilta ongelmilta.

– Tuntuu erikoiselta, että he eivät vaadi lausuntoa. Helppohan hakemukseen on kirjoittaa, että on oltu yhteydessä. Kun on satunnaisen sairaanhoitopiirin henkilön kanssa keskustellut, se riittää, Paula Reponen ihmettelee.

Tarkistettiinko edes ulkomaalaisten koronatodistukset?

Suomeen tapahtumiin saapuvia erityisryhmien jäseniä koskevat koronaohjeet, jotka Lapin sairaanhoitopiiri loi viime syksynä. Niiden mukaan ulkomaalaisella osallistujalla täytyy olla todistus 72 tunnin sisällä otetusta negatiivisesta koronatestituloksesta.

Sairaanhoitopiirin ohjeen mukaan se on tarkistettava ennen maahan saapumista. Todistusta ei voi tarkistaa rajaviranomainen valtioiden rajalla.

– Rajaviranomaisella on oikeus tarkistaa ainoastaan erityislupa, jolla maahan saavutaan, mutta ei koronatodistusta, joka on terveystieto, kertoo kapteeniluutnantti Tommy Håkans Tornion rajaa valvovasta Länsi-Suomen merivartiostosta.

Rajaviranomaisilla ei Rajavartiolaitoksen mukaan ole oikeutta tarkastaa rajalla koronatestitodistusta, joka on terveystieto. Kuvassa rajavartija keskustelemassa rajanylittäjän kanssa Tornion rajanylityspaikalla helmikuussa. Juuso Stoor / Yle

Tapahtuman järjestäjällä on mahdollisuus nimetä terveysviranomainen, joka tarkistaa koronatodistuksen ennen maahan saapumista. Tapahtuman järjestäjän mukaan todistuksen on kuitenkin tarkistanut rajaviranomainen.

– Rajalla ne on tarkistettu. Rajan ohje on ollut, että ne pitää tulijoiden esittää rajalle tullessaan, sanoo kilpailunjohtaja Tomi Ahmasalo.

Käytännössä kukaan ei tiedä, tarkastettiinko kenenkään erityisluvan saaneen henkilön negatiivista koronatodistusta.

Koronatestitodistuksen lisäksi tapahtumaorganisaation täytyy ohjata erityisluvan saaneet henkilöt ohjeiden mukaan maahantulotestiin. Jos henkilö viipyy Suomessa yli kuusi vuorokautta, kolmen vuorokauden jälkeen täytyy ottaa uusi testi.

Markku Broaksen mukaan tärkeintä on, että koronatodistusten täytyy olla kunnossa ja testauksen toimia.

– Sillä varmennetaan, ettei ole positiivisia taudin kantajia. Lähtökohta on, että järjestäjän täytyy olla yhteydessä kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntatautiviranomaisiin, tähdentää infektioylilääkäri Markku Broas.

Koko vapaaehtoinen kisaväki koronatestiin

Raja- ja terveysviranomaiset vaativat snowcrossin MM-kilpailuun saapuneilta ulkomaalaisilta osallistujilta negatiivisen koronatestin, joka oli otettu 72 tunnin sisällä maahan saapumisesta, mutta erillisryhmien maahantulotesti puuttui.

Todistus negatiivisesta koronatestistä ja maahantulotesti ovat tartuntatautiviranomaisten mukaan tärkeimmät asiat, kun ulkomaalaisia erityisryhmiä saapuu Suomessa järjestettävään tapahtumaan.

Kilpailunjohtaja Tomi Ahmasalo korostaa, että koronaturvallisuutta noudatettiin paikan päällä tarkasti. Tapahtumaan ei päästetty yleisöä ja myös majoitus ja ruokailu oli järjestetty koronaturvallisesti.

– Kaikki ruotsalaiset ja norjalaiset asuivat omissa asuntovaunuissaan Mäntyvaarassa ja olivat eristettyinä omiin alueisiinsa. Toimihenkilöistä ei liikkunut varikolla kuin yksittäiset henkilöt, jotka eivät ole olleet samoissa tiloissa heidän kanssaan.

Rovaniemen tartuntatautiviranomaisen mukaan tapahtuma meni terveysturvallisuuden kannalta todennäköisesti hyvin, mutta kaikki vapaaehtoiset työntekijät on määrätty varmuuden vuoksi jälkikäteen koronatestiin.

– Ei tämä ihan korona-ajan erityisryhmiin liittyvän ohjeistuksen mukaan ole mennyt, hallintoylilääkäri Paula Reponen sanoo.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit osallistua keskusteluun Yle Tunnuksella torstaihin 29.4. kello 23 saakka.

