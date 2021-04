Olisiko kesäkoulusta apua etäkoulussa syrjäytyneiden ja koulupudokkaiden kiinniottamisessa? Pedersöressä Pohjanmaalla mietitään oppilaille kesäohjelmaa

Pedersören lisäksi myös vaasalaiskoulussa on väläytetty ajatusta kesäopinnoista osalle oppilaita. OAJ muistuttaa, että kesätoiminnan tulee olla vapaaehtoista oppilaille ja opettajille – ja kaikilla on oikeus kesän lepoon.

Pedersöressä Pohjanmaalla pohditaan niin sanotun kesäkoulun järjestämistä yläkouluikäisille.

Pedersören kunnan opetusjohtaja Rolf Sundqvistin mukaan kesäkouluajatuksen taustalla on koronapandemia ja etäkoulu.

Sundqvistin mukaan on lapsia ja nuoria, jotka eri syistä ovat jääneet opinnoissa jälkeen ja tarvitsevat ylimääräistä tukea. Myös poissaolot ovat lisääntyneet.

Sundqvist kertoo etäkoulukaavailuista Svenska Ylen haastattelussa.

Ongelmaan kiinnitettiin Pedersöressä huomiota jo ennen koronapandemiaa, mutta nyt siihen suunnitellaan puututtavan erityisin toimin.

Jos kesäkoulu tulee, tavoitteena on tukea ja rohkaista opiskelijoita esimerkiksi lukemaan, opiskelutekniikoiden, motivaation ja rakenteen löytämiseen elämässään.

– Opiskelijoita ei pidä jättää yksin näissä asioissa, koska silloin ahdistus lisääntyy. Jos motivaatio puuttuu, saattaa opiskelija joutua niin sanottuun noidankehään, Sundqvist sanoo.

Sundqvistin mukaan kyse ei ole kokonaisista päivistä, vaan muutamista tunneista esimerkiksi parina päivänä viikossa.

Ajattelimme testata ajatusta tänä kesänä joidenkin kohderyhmien kanssa niin, että nähdään, onnistuuko se ja kiinnostaako se. Rolf Sundqvist

Kesäkoululle olisi kolme kohderyhmää: Suomeen vastikään muuttaneet nuoret, heikot lukijat ja yhdeksännen luokan oppilaat, joiden on päätettävä jatko-opinnoista.

– Ajattelimme testata ajatusta tänä kesänä joidenkin kohderyhmien kanssa niin, että nähdään, onnistuuko se ja kiinnostaako se. Tämä olisi meille uusi toimintamalli, Sundqvist toteaa.

Kesäkoulusuunnitelmat eivät vielä ole valmiita. Niistä keskustellaan kunnassa tänään keskiviikkoiltana päivähoito- ja koulutuslautakunnassa.

Pedersören kunnan opetusjohtaja Rolf Sundqvistin mukaan kunnassa ollaan huolissaan korona-ajan vaikutuksista oppilaihin. YLE/Ida-Maria Björkqvist

Myös Vasa Övningsskolanissa on pohdittu kesäkoulua

Pedersören lisäksi myös Vaasassa on pohdittu niin sanottua kesäkoulua.

Svenska Ylen haastattelema Vasa Övningsskolanin opinto-ohjaaja ja 7-9-luokkien vararehtori Pamela Backholm kertoo, että koulussa ollaan huolestuneita etäopetuksen seurauksista.

Monien oppilaiden on ollut vaikea seurata opetusta ruudulta ja nähdä siellä myös itsensä. SIksi he ovat vältelleet oppitunteja.

– Alussa oppilaat pärjäsivät todella hyvin. Mutta nyt etäopetuksen jatkuessa osa kertoi, että heistä tuntuu pahalta ja heidän mielestään oli hyvin vaikeaa olla koko ajan yksin kotona tai perheenjäsenten kanssa, jotka myös saattavat opiskella tai työskennellä kotona, Backholm kertoo.

Backholm arvelee, että lapset voisivat hyötyä kesäkoulusta. Backholm kuitenkin muistuttaa, että oppilaiden täytyy saada myös levätä kesällä.

– Itse idea on hyvä. Opiskelijoilla, jotka ovat vaarassa jäädä jälkeen opiskeluissa, on oltava mahdollisuus paikata opintojaan kesäloman aikana. Mutta kysymys on myös siitä, milloin opiskelijan tulisi levätä koulutyöstä. Tämä ei välttämättä sovi kaikille opiskelijoille, Backholm sanoo.

Pamela Backholm kertoo, että myös Vasa Övningsskolanissa on pohdittu kesäkoulua. Yle/Moa Mattfolk

"Kun Suvivirsi kajahtaa, niin heidän työnsä on siltä lukuvuodelta tehty"

Opettajien ammattijärjestön eli OAJ:n koulutuspolitiikan päällikkö Jaakko Salo ei ole kuullut vastaavista ajatuksista muualta Suomesta.

– Erilaisia leirejä ja liikuntatoimintaa järjestetään ja sitä ei mikään estä. Tiedän, että on myös kesäpuutarhoja, joita hoidetaan. On myös yksityisiä toimijoita, jotka järjestävät preppauskursseja, Salo listaa.

Salon mukaan Pedersöressä ideoitua kesäkoulua ei pidä sekoittaa kuitenkaan peruskoulun käymiseen.

– Kyse ei ole kouluvuoden jatkumisesta, koska lukuvuodessa on 190 työpäivää ja se päättyy viikolla 22 lauantaina. Se päättyy Pedersöressä siloin, niin kuin muuallakin Suomessa ja opettajat ja koululaiset ovat koulutyönsä silloin tehneet, Salo sanoo.

Myös opettajille kouluvuoden ulkopuolinen harrastustoiminta täytyy olla vapaaehtoista ja heille täytyy maksaa siitä erillistä palkkaa.

– On opettajia, jotka ohjaavat lasten kesäleirejä, mutta se ei liity heidän opettajanvirkaansa. Kun Suvivirsi kajahtaa, heidän työnsä on siltä lukuvuodelta tehty, Salo kertoo.

Jaakko Salo haluaa muistuttaa, että oppilaat ovat opiskelleet korona-aikanakin jokaisena koulupäivänä. Benjamin Suomela / Yle

Tarvitaan myös lepoa ja palautumista

Salon mukaan huoli oppivajeesta on suuri. On oppilaita, joille etäkoulu ja korona-ajan opetus on tuonut suuriakin haasteita. Salon mukaan korona-aikana syntyneeseen oppimisvajeeseen pitää suhtautua vakavasti ja sitä pitää pystyä paikkaamaan.

Ensisijaisesti koulutusvajetta täytyy pystyä paikkaamaan kouluvuoden aikana.

– Jos kouluvuoden aikana halutaan järjestää harrastustoimintaa tai vapaaehtoista opiskelua, niin sen täytyy olla oppilaille vapaaehtoista.

Seuraavina vuosina oppilaita täytyy tukea, että päästään yli korona-ajan oppivajeesta ja ei synny korona-ikäluokkia.

– On tutkittu, että 1990-luvun lama-ajan lasten elämässä se aika näkyy negatiivisena ajanjaksona. Nyt täytyy tehdä töitä, Salo sanoo.

Salo haluaa muistuttaa, että oppilaat ovat korona-aikanakin jokaisena koulupäivänä opiskelleet, vaikka he olisivatkin olleet etänä.

– Tänä vuonna he ovat erityisesti ponnistelleet koulutyönsä eteen, kuten myös opettajat. Kuten vararehtorikin Ylen artikkelissa viisaasti toteaa, tarvitaan myös lepoa ja palautumista, Salo toteaa.

