Julija Tsvetkovaa, 27, uhkaa vuosien vankeus vaginakuvien julkaisusta – Aktivisti sanoo Ylelle uskovansa silti venäläisten suvaitsevaisuuteen

AMURIN KOMSOMOLSK Kevätaurinko ei vielä lämmitä tuulen käydessä koko kadun voimalla jäisen Amurjoen suunnalta.

Avopäin kulkeva Julija Tsvetkova, 27, ei tunnu välittävän kylmyydestä tai siitä, mitä vastaantulijat ajattelevat hänestä. Lyhythiuksinen nainen herättää ihmetystä täällä Venäjän Kaukoidässä sijaitsevassa ränsistyneessä sotateollisuuskaupungissa.

Kun tapaamme huhtikuun puolivälissä, Tsvetkovan ajatukset ovat pian alkavassa oikeudenkäynnissä. Häntä syytetään pornografian levittämisestä Venäjän Facebookiksi kutsutulla VK-sivustolla.

Venäläisen VK-sivuston Vaginamonologeja -ryhmässä on jaettu muun muassa nämä vesivärityöt. Feministien ryhmä on merkitty vain aikuisille tarkoitetuksi.

Tsvetkova julkaisi ylläpitämässään feministisessä someryhmässä kuvia, jotka muistuttavat vaginaa. Kuvien tarkoituksena on voimaannuttaa naisia ja poistaa heidän sukupuolielimiinsä liittyvää stigmaa.

Nyky-Venäjällä naisten oikeuksien peräänkuuluttaminen voi kuitenkin olla vaarallista.

– Venäjällä on vallalla nyt perhettä ja perinteisiä arvoja korostava politiikka. Sen takia feminismi on tietysti mitä sopivin vihollinen, Tsvetkova huomauttaa.

Vaginamonologeiksi ristittyjen kuvien takia Tsvetkovaa uhkaa jopa kuuden vuoden vankeustuomio.

Harri Vähäkangas / Yle

Vajaan 250 000 asukkaan kotikaupungissaan Julija Tsvetkova erottautui jo lapsena.

Kuvataiteesta innostunut Tsvetkova piti syrjäisessä Amurin Komsomolskissa ensimmäisen taidenäyttelynsä teini-ikäisenä, ja juonsi paikallisen tv-kanavan nuortenohjelmaa.

Lasten kanssa tekemiseen kannusti pedagogina työskentelevän äidin Anna Hodyrevan esimerkki. Myöhemmin Tsvetkova alkoi opettaa teatteria ja tanssia, ja perusti kaupunkiin lastenteatteriryhmän.

Julija Tsvetkovan äiti Anna Hodyreva kannustaa lapsia vetämässään kerhossa luovaan ja itsenäiseen ajatteluun. Grigori Vorobjov / Yle

Samoihin aikoihin hän alkoi kiinnostua feminismistä. Se auttoi käsittelemään ahtaita sukupuolirooleja, jotka olivat askarruttaneet Tsvetkovaa jo pienestä pitäen.

Feministisen toiminnan järjestäminen ei kuitenkaan ollut helppoa. Some täyttyi vihaviesteistä jo pelkästä kutsusta, jossa ilmoitettiin vain naisille tarkoitetusta tapahtumasta, Tsvetkova kertoo.

Julija Tsvetkova kertoo, että käytännössä kaikki hänen kaupungissa tuntemansa feministit ovat nykyään joko muuttaneet pois tai lopettaneet aktivismin. Grigori Vorobjov / Yle

– Sukupuolirooleista puhuminen on meillä vaikeampaa kuin Moskovassa. Täällä kaikki on konservatiivisempaa ja jäämme yhä enemmän jälkeen muusta maailmasta, Tsvetkova sanoo ilta-auringon loisteessa.

Kaupungin ilmapiiristä viestittää osaltaan sen keskuspuistossa seisova neuvostodiktaattori Josif Stalinin rintapatsas muiden sotakenraalien rivistössä. Sukellusvene- ja lentokoneteollisuudestaan tunnettu Amurin Komsomolsk oli aiemmin sivullisilta suljettu kaupunki.

Näköalattomuudesta kärsivä kaupunki on menettänyt vuosituhannen vaihteen jälkeen vajaan viidenneksen asukkaistaan.

Amurin Komsomolsk on taantuva teollisuuskaupunki, joka tunnettiin Neuvostoliitossa vankileirien keskuksena. Grigori Vorobjov / Yle

Viranomaiset kiinnostuivat Julija Tsvetkovasta reilut kaksi vuotta sitten.

Kaikki alkoi puhelinsoitosta, jossa poliisi kyseli Tsvetkovan johtamasta lastenteatteri Merakista. Sen oli määrä järjestää kaupungin nuorisotalolla teatterifestivaali, jonka näytelmissä kerrottaisiin muun muassa koulukiusaamisesta ja sodanvastaisuudesta.

Eniten poliisia tuntui kuitenkin kiinnostavan lasten perinteisiä sukupuolirooleja haastava näytelmä.

– He kai luulivat, että kyse olisi jostain seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin liittyvistä asioista, Tsvetkova arvelee.

Epäluuloa lisäsi näytelmän nimi Vaaleansinisiä ja vaaleanpunaisia. Venäjän puhekielessä vaaleansininen ’goluboi’ tarkoittaa myös homoa.

Lapsi askarteli äitinsä kuvan Anna Hodyrevan pitämässä kerhossa. Grigori Vorobjov / Yle

Pian nuorisotalo kieltäytyi festivaalin pitämisestä tiloissaan. Myös tilalle hankittu esiintymispaikka vetäytyi tapahtumasta. Lopulta teatterifestivaali typistyi pieneksi yksityistapahtumaksi, jossa näytelmät esitettiin lasten vanhemmille Tsvetkovan äidin kerhotilassa.

Kohu näytelmän ympärillä ei kuitenkaan laantunut.

Poliisi kutsui Tsvetkovaa uusiin kuulusteluihin, ja myös teatterissa mukana olleita lapsia kuultiin. Osa vanhemmista veti lapsensa pois teatteriryhmästä.

Tapaus sai julkisuutta paikallisessa mediassa, ja se alkoi kiinnostaa myös valtakunnallisia viestimiä. Osa julkisuudessa olleesta tiedosta oli täyttä valhetta ja panettelua, kertoo Olga Savina, jonka teini-ikäinen Sonja-tytär oli mukana ryhmässä.

– Se oli shokki etenkin teatterissa oleville lapsille. Terveellä järjellä ei voinut ymmärtää, mitä oikein tapahtui, Savina kuvailee tuntemuksiaan.

Olga Kodak (vas.) ja Olga Savina kertovat näkemyksistään Julija Tsvetkovaa kohtaan esitetyistä syytteistä hakiessaan lapsiaan tämän äidin kerhotilasta. Grigori Vorobjov / Yle

Savinan mukaan näytelmätoiminnassa ei ollut mitään epäilyttävää, vaan päinvastoin sen avulla nostettiin oikealla tavalla esiin lapsia askarruttavia vaikeita asioita.

– Julija Tsvetkova ei puhunut seksuaalivähemmistöistä teatterissa. Sen sijaan poliisi teki niin kuulusteluissaan, eivätkä monet lapsista olleet aiemmin edes kuulleet moisesta, Savina kertoo.

Venäjällä otettiin vuonna 2014 käyttöön laki, joka kieltää ”ei-perinteisten seksuaalisuhteiden propagoinnin” alaikäisten keskuudessa. Se tunnetaan julkisuudessa niin kutsuttuna homopropagandalakina.

Viime vuosina Venäjällä on uutisoitu siitä, kuinka opettajia tai muita lasten kanssa työskenteleviä on joutunut eroamaan, kun julkinen paine on käynyt sietämättömäksi jonkin yksityiselämään liittyvän seikan vuoksi. Kyse on voinut olla esimerkiksi opettajan seksuaalisesta suuntautumisesta (siirryt toiseen palveluun) tai somessa jaetusta liian paljastavasta uimapukukuvasta (siirryt toiseen palveluun).

Viranomaiset eivät lopulta löytäneet mitään huomautettavaa Julija Tsvetkovan ohjaamista lastennäytelmistä. Hän joutui kuitenkin lopettamaan teatteriryhmänsä.

Amurin Komsomolskin keskustassa lasten kerhotilaa vastapäätä ihmisiä asuu edelleen puisissa parakeissa, jotka rakennettiin 1930-luvulla väliaikaisiksi asuintiloiksi. Grigori Vorobjov / Yle

Lastaan kerhosta hakeva Olga Kodak uskoo, että Tsvetkovan ja hänen äitinsä Anna Hodyrevan vaikeudet viranomaisten kanssa johtuvat ennen kaikkea siitä, että he opettavat lapsia olemaan rehellisiä ilman pelkoa siitä.

– Maahamme ei haluta kasvattaa lapsia, jotka uskaltavat kritisoida epäkohtia. Heitä halutaan rangaista näyttävästi varoituksena muille, Kodak sanoo.

Arvoilmapiiri on viime vuosikymmenten aikana muuttunut Venäjällä tuntuvasti.

2000-luvun alussa maasta pomppasi maailmanmaineeseen lesborakkaudesta laulava tyttöduo Tatu, josta tuli sukupolvensa symboli naisten itsenäisyydestä. Yhtye herätettiin henkiin Sotšin talviolympialaisten avajaisseremoniaan vuonna 2014, vaikka ajat olivat jo muuttuneet.

Tutkijat näkevät Venäjän konservatiivisen siirtymän tapahtuneen vuosien 2011–2012 presidentti Vladimir Putinia vastustavien suurmielenosoitusten seurauksena. Kun Kremlin vallanpitäjät menettivät liberaalin keskiluokan tuen, hallinto on pyrkinyt varmistamaan asemansa liittoutumalla yhä tiiviimmin ortodoksisen kirkon kanssa.

Politiikan kärkeen on nostettu niin kutsutut perinteiset perhearvot. Samalla feminismi on julistettu julkisessa puheessa venäläiselle kulttuurille vieraaksi aatteeksi, joka todistaa länsimaisten arvojen rappeutumisesta.

Julija Tsvetkovan mukaan feminismistä on luontevaa tehdä vihollinen nyky-Venäjällä, jossa vallanpitäjät korostavat perinteisiä perhearvoja asemansa pönkittämiseksi. Grigori Vorobjov / Yle

Konservatiivinen käännös näkyy myös sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä sekä naisten oikeuksia syrjivässä lainsäädännössä.

Viime vuonna uudistettuun perustuslakiin avioliitto määriteltiin vain naisen ja miehen väliseksi liitoksi. Vuonna 2017 Venäjällä hyväksyttiin kirkon tuella lakimuutos, jonka jälkeen perheen sisällä tapahtuvaa pahoinpitelyä pidetään yhä harvemmin rikoksena.

Lähisuhdeväkivallan uhreja auttavien asiantuntijoiden mukaan miehille on tosiasiallisesti annettu lupa pahoinpitelyyn kotonaan.

Sukupuolten välistä tasa-arvoa ajavasta feministisestä liikkeestä on tullut yhä otollisempi maalitaulu Kremliä lähellä olevassa mediassa. Samalla aktivisteja vastaan nostetaan tekaistuina pidettyjä rikossyytteitä (siirryt toiseen palveluun) ja he joutuvat väkivallan kohteeksi.

Tämä Julija Tsvetkovan piirtämä ja someryhmässä jakama kuva johti sakkorangaistukseen niin kutsutun homopropagandalain perusteella. Kuvassa lukee: "Siellä perhe, missä rakkaus – Tukekaa LGBT+ -perheitä".

Lastenteatterista alkaneen kohun jälkeen poliisi on seurannut tarkoin Julija Tsvetkovan toimintaa.

Tsvetkovaa on sakotettu kahdesti niin kutsutun homopropagandalain perusteella. Syynä ovat olleet netissä jaetut kuvat, joilla tuetaan seksuaalivähemmistöjen oikeuksia.

Tsvetkovaa epäillään myös pornografian levittämisestä.

Aluksi syynä olivat hänen piirroksensa, joissa hän kritisoi naisen kehoon liitettyjä odotuksia kuten laihuuden tai karvattomuuden vaatimusta.

Julija Tsvetkovaa on epäilty pornografian levittämisestä muun muassa tämän kuvan takia. Tsvetkova on kirjoittanut piirustukseensa: "Elävillä naisille on karvoja vartalossa ja se on normaalia!"

Lokakuussa 2019 poliisi aloitti rikostutkinnan Julija Tsvetkovaa vastaan. Sen seurauksena oikeutta käydään nyt vaginamonologeiksi nimetyistä kuvista. Tapauksen vuoksi Tvetkova julistettiin aiemmin vajaat neljä kuukautta kestäneeseen kotiarestiin.

Tsvetkovaa on myös kuulusteltu muun muassa pedofiliaan ja ääritoimintaan liittyen. Myös hänen äitiään Anna Hodyrevaa on epäilty niin kutsutun homopropagandan levittämisestä ja ääritoiminnasta.

– Tämä on täysin käsittämätöntä. Heillä ei ole mitään perustaa toimia, mutta oikeustoimet vain jatkuvat, Hodyreva sanoo lauantaisen aamupäiväkerhonsa jälkeen kyyneliään pidätellen.

Pollisi on kuulustellut myös Julija Tsvetkovan äitiä Anna Hodyrevaa epäiltynä ääritoiminnasta ja niin kutsutun homopropagandalain rikkomisesta. Grigori Vorobjov / Yle

Seinillä ympäröivät lasten värikkäät askartelutyöt, kun Hodyreva kertoo perheensä somessa ja kaupungilla kokemasta vihapuheesta ja ahdistelusta.

Siitä saadaan esimerkki, kun kesken haastattelun ovesta sisään astuu huppupäinen mies, joka kuvaa tilannetta kännykällään. Hän solvaa ja vaati saada tietää, mistä haastattelussa on kyse. Uhkaavasti käyttäytyvä mies poistuu paikalta vasta, kun hänet on työnnetty oven ulkopuolelle.

Viime kesänä samalta kuulostava ja näyttävä mies keskeytti aggressiivisesti (siirryt toiseen palveluun) venäläisen Redaktsija-sivuston haastattelun Julija Tsvetkovan kanssa.

Anna Hodyreva kertoo myös painostuksesta, jota Julija Tsvetkovan puolustusta valmistelleet asianajajat ovat kokeneet. Hän uskoo, että pelottelun takana ovat turvallisuusviranomaiset, jotka pyrkivät murtamaan hänen perheensä mielenrauhan.

Amurin Komsomolskin asukasluku on kutistunut huomattavasti Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen, ja se on yksi Venäjän nopeiten väestöään menettävistä kaupungeista. Grigori Vorobjov / Yle

Sakea tuisku peittää maan jälleen lumipeitteeseen. Ankarassa mannerilmastossa muutokset säässä ovat voimakkaita, eikä kevät tule kerralla Amurin Komsomolskiin.

Julija Tsvetkovan poikkeuksellinen oikeusjuttu on saanut suurta huomiota niin Venäjällä kuin kansainvälisestikin. Tsvetkovan tueksi on järjestetty mielenosoituksia ja moni tunnettu kulttuuritoimija on ottanut kantaa hänen puolestaan.

Venäläinen ihmisoikeusjärjestö Memorial on julistanut (siirryt toiseen palveluun) Tsvetkovan mielipidevangiksi. Britannian yleisradioyhtiö BBC valitsi Tsvetkovan vuoden 2020 sadan vaikutusvaltaisimman naisen listalleen (siirryt toiseen palveluun).

Kaupungin kyljessä sijaitseva Amurjoki oli vielä tukevasti jäässä huhtikuun puolivälissä. Grigori Vorobjov / Yle

Tsvetkova toivoi, että laaja tuki olisi johtanut syytteiden hylkäämiseen.

Rikosoikeudenkäynti häntä vastaan kuitenkin alkoi huhtikuun puolivälissä. Suljetuin ovin käytävän oikeusprosessin on määrä jatkua ensi viikolla.

Eilen lauantaina Tsvetkova ilmoitti Facebookissa (siirryt toiseen palveluun) aloittavansa syömälakon. Hän vaatii oikeuskäsittelynsä kiirehtimistä ja julistamista julkiseksi.

Vapauttavaa tuomiota ei Venäjällä tämänkaltaisissa oikeusjutuissa käytännössä odoteta. Tsvetkova laskeekin sen varaan, että häntä uhkaava vähintään kahden vuoden vankeusrangaistus tuomitaan ehdollisena.

Hän jaksaa silti uskoa muutokseen paremmasta.

Sen tuo Tsvetkovan mielestä uusi sukupolvi, joka suhtautuu ihmisiin aiempaa suvaitsevaisemmin – jopa päihdeongelmien vaivaamassa taantuvassa teollisuuskaupungissa kaukana Venäjän Kaukoidässä.

Julija Tsvetkova kuvattuna kaupungin nuorisotalon seinässä olevan mosaiikkityön edesssä. Grigori Vorobjov / Yle

Tsvetkovan mukaan viime vuosikymmenen aikana Venäjällä koettu arvojen koveneminen osoittaa vain sen, että muutokset voivat tapahtua nopeasti. Siksi heilurin liike voi muuttaa asenneilmapiirin äkkiä myös toiseen suuntaan.

– En edelleenkään usko, että sukupuolten välinen tasa-arvo tai suvaitsevaisuus seksuaalivähemmistöjä kohtaan olisivat jotenkin lähtökohtaisesti venäläisen kulttuurin vastaisia, Tsvetkova sanoo ja puristaa kasvonsa hymyyn.

Lue myös:

Erkka Mikkonen: Venäjällä poljetaan naisten oikeuksia, eikä se haittaa edes naisia itseään

Pietarista on tullut striimiseksiä tarjoavien studioiden keskus, joka houkuttaa nettiin myös suomalaisia – Jura: “En olisi halunnut”

”Yllyttää miesvihaan” – Venäjä tutkii maan euroviisuedustajan kappaleen sanoitukset