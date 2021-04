Muumien kanssa kesän työskentelevä Ada Jokela, 21: "Parhaiten oppii tekemällä" – nuoret ovat hakeneet innokkaasti kesätöitä huvipuistoista

Nuoret eivät ole arastelleet hakea asiakaspalvelutehtäviin teema- ja huvipuistoissa koronaepidemian keskellä. Sekä Muumimaailmasta, Linnanmäeltä että Särkänniemestä kerrotaan, että hakijoita on ollut ennätyksellisen paljon. Satoja työsopimuksiakin on jo allekirjoitettu, mutta osa jo valituista joutuu vielä odottamaan sopimuksen tekemistä.

Ada Jokelalla on syytä iloon. Tiistaina varmistui kesätyöpaikka Naantalin Muumimaailmassa. Työsopimuksesta löytyy sellaisia tehtävänimikkeitä kuin näyttelijä ja roolihahmo.

Muumimaailma on hänelle entuudestaan tuttu työpaikka usean kesän ajalta.

– Ensi kertaa olin täällä 11-vuotiaana "pikkuihmisenä", mutta varsinaisesti näin vanhemmalla iällä aloitin 17-vuotiaana.

Itse työ ja työyhteisö vetävät nyt 21-vuotiasta Ada Jokelaa kesä toisensa perään muumien seuraan.

Valmistautuminen kesään onkin jo täydessä vauhdissa Naantalissa, mutta koronatilanteen kehittyminen rajoituksineen aiheuttaa runsaasti epävarmuutta.

Liikkuvia osia on toimitusjohtaja Tomi Lohikosken mukaan vielä turhan monta.

Yksi asia kuitenkin lienee varmaa: tänäkään kesänä ei kannata odottaa japanilaisturistien ryntäystä. Tavallisesti ulkomailta tulee viidennes kaikista Muumitalon vieraista.

Kausi avataan näillä näkymin 12. kesäkuuta perusmiehityksellä, noin sadalla työntekijällä. Se on suurin piirtein saman verran kuin viime kesänä, mutta selvästi edellistä normaalivuotta 2019 vähemmän, jolloin työntekijöitä palkattiin hieman yli 180. Huippuvuosina, Väskin seikkailusaaren ollessa vielä toiminnassa Muumimaailma työllisti noin 250 nuorta.

Iso osa sopimuksista odottaa kesänäkymien varmistumista

Työsopimuksia on Muumimaailmassa solmittu nyt vaiheittain. Osalle on solmittu alustavia sopimuksia, ja osalle jo valituista sopimukset tehdään vasta tilanteen selkiytyessä.

– Puutarhuria ja timpuria ja tällaista väkeä on jo palkattu. Suuremman massan työsopimukset astuvat vasta myöhemmin voimaan. Osittain ne on jo laadittu, mutta monta asiaa on vielä avoinna tässä vaiheessa, kertoo Lohikoski.

Kesällä 2018 muumihahmoja tavattiin aivan normaalioloissa. Linus Hoffman / Yle

Pienenä pelkona on, että epävarmuuden jatkuessa osa jo valituista kausityöntekijöistä voi päätyä hakeutumaan muualle, jos työ ei varmistu ajoissa.

Rekrytoinnit on tehty hyvissä ajoin kevättalvella. Tänä vuonna työhaastattelut toteutettiin ensi kertaa etänä. Se oli uusi kokemus niin haastattelijoille kuin haastateltavillekin.

– Eihän se ihan vastaa sitä live-kohtaamista, jossa näkee ihmisen olemuksen, eleet, liikkeet ja tämänkaltaiset asiat, jotka kertovat myöskin ihmisestä jotain, pohtii Tomi Lohikoski.

Into oppia tärkeintä työssä

Kesätyöntekijöiden haastattelut tehtiin videoyhteyksin myös Helsingin Linnanmäellä. Haastattelut tehneet esihenkilöt valmennettiin tehtävään huolella.

Hupimestariksi hakiessa ei vaadita välttämättä aiempaa kokemusta asiakaspalvelusta tai ylipäätään työelämästä, kertoo Linnanmäen henkilöstöjohtaja Elina Örthén.

– Meille merkitsee eniten, että on oikeasti motivaatiota oppia työssä. Emme odota, että hakijalla on välttämättä jo osaaminen valmiina, sillä meidän tehtävämme on opettaa. Mutta innostuminen työstä, se kyllä pitää sieltä löytyä, sanoo Örthén.

Alkavalle kaudelle Linnanmäelle on rekrytoitu noin 650 työntekijää, joista peräti viitisen sataa on vanhoja tuttuja edelliseltä kaudelta. Määrä on Elina Örthénin mukaan ennätyksellinen.

– Uskon, että suuri palaajien määrä osoittaa, että teemme asioita oikein.

Lintsillä huviteltiin täyttä häkää jo toukokuun lopulla 2019. Joonas Koivisto / YLE

Särkänniemessäkin on solmittu jo yli 400 työsopimusta. Niissä on tosin klausuulit esimerkiksi rajoituksista johtuvien muutosten varalta.

Tampereella odotetaan kuitenkin kesää aiempaa aurinkoisemmissa tunnelmissa, kertoo Särkänniemen toimitusjohtaja Miikka Seppälä.

– Ero viime vuoteen on selkeä, olemme solmineet enemmän työsopimuksia. Voisi sanoa, että olemme aika lähellä normaalivuoden tasoa. Mahdollisesti käynnistämme jopa lisärekryn lähempänä kesää tai alkukesästä. Voimme tarvita vielä lisää kausityöntekijöitä.

Virus ei ole säikäyttänyt kesätyönhakijoita

Nuoret eivät ole arastelleet hakea asiakaspalvelutehtäviin vilkkaissa teema- ja huvipuistoissa koronaepidemian keskellä.

Sekä Muumimaailmasta, Linnanmäeltä että Särkänniemestä kerrotaan hakijoita olleen ennätysmäärät.

– Meillä oli hakijoita jopa enemmän kuin niin sanottuna normaalivuonna. Määrä oli iloinen yllätys. Siihen on varmasti vaikuttanut viime kesänä tehdyt toimenpiteet, joilla on pyritty pitämään kausityöntekijöiden terveysturvallisuudesta huolta, sanoo Särkänniemen Seppälä.

Ainakaan Muumimaailmaan hakijoita terveysturvallisuus ei juuri huolettanut haastattelutilanteissa.

Toimitusjohtaja Tomi Lohikoski kertoo, että niin asiakkaiden kuin työntekijöidenkin turvallisuutta vaalitaan kulloisenkin tilanteen mukaan. Suojapleksit, maskit, visiirit ja muut suojavarusteet hyvän hygienian ohella ovat käytössä viranomaisten ohjeiden mukaan.

– Poskimaalaus on hyvä esimerkki; onko se turvallista ensi kesänä? Onko turvallista istua niin lähekkäin ja pidemmän aikaa maalata poskelle? Tällaisia kysymyksiä joudutaan ratkomaan ehkä vasta ihan viime metreillä, sanoo Lohikoski.

Maskeja ei muumeilla tulla kuitenkaan näkemään, naurahtaa Tomi Lohikoski.

– Muumithan elävät satumaailmassa, he ovat onnellisen tietämättömiä koronatilanteesta! Tilanteen mukaan järjestetään hahmojen esiintyminen niin, että se on turvallista sekä asiakkaille että työntekijöille.

Kesätyöntekijöiden ja kävijöiden turvallisuus tärkeintä

Linnanmäellä sekä Särkänniemessä henkilökunnan töihinsaapumisaikoja porrastetaan ja jaetaan useisiin pukeutumistiloihin ylimääräisten kontaktien välttämiseksi.

Värikäs joukko vastaanotti Särkänniemen vieraita viime elokuussa. Saara Nyystilä / Yle

Myös henkilökunnan taukotiloja on Linnanmäellä lisätty. Isoimpiin taukotiloihin henkilökunta voi leimata itsensä sisään ja ulos, jolloin mahdollisissa altistumistapauksissa läsnäolleita voidaan jäljittää tehokkaammin.

Henkilökunta koulutetaan terveysturvalliseen toimintaan niin yleisesti kuin tehtäväkohtaisestikin. Koulutuksissa hyödynnetään videoita, mutta väistämättä tarvitaan myös lähiopastusta pienryhmissä.

Normaalisti perehdytykset on Linnanmäellä aloitettu riehakkaasti isolla porukalla.

– Meillä yleisesti kausi alkaa yhteisellä kokoontumisella, jossa kaikki lähes 700 hupimestaria kutsutaan Linnanmäelle, ja yhdessä nostatetaan tunnelmaa tulevalle kaudelle. Mutta se ei luonnollisesti tänäkään vuonna ole mahdollista, toteaa Elina Örthén.

Monen vuoden kokemuksella Muumimaailmasta Ada Jokela on jo konkari kesätyössään.

– Toki on tarjottu hyvät koulutukset. Mutta tämä työ on sellaista, että parhaiten oppii tekemällä, toteaa Jokela.

Odotukset alkavalle kaudelle aurinkoisia

Alkavasta kesästä odotetaan teema- ja huvipuistoissa viime vuotista parempaa. Tosin muun muassa koronarokotusten etenemistahti tai virusvariantit voivat saada kävijöitä rukkaamaan lomasuunnitelmiaan.

Esimerkiksi Tampereella Särkänniemeen tavoitellaan yli 400 000 kävijää, mikä sekin on noin 200 000 normaalivuotta vähemmän.

Särkänniemen liikevaihto jäi viime vuonna puoleen normaalista, ja tänäkin vuonna kauden aloitus viivästyy tavanomaisesta vapusta 22. toukokuuta asti – kävijärajoitusten saattelemana.

– Toukokuu on ollut meille tärkeä. Se on taloudellisesti iso juttu, mutta tärkeintä on saada epidemia selätettyä ja toimia terveysturvallisesti. Se on ihan itsestään selvää, sanoo toimitusjohtaja Miikka Seppälä.

Suunnitelmia on kuitenkin tempaista huippusesongin aikaan heinäkuussa, mutta niistä Seppälä on vielä vaitonainen. Arvoituksellisesti hän vihjaa, että tarvittaessa on mahdollista saada kaivattua lisäväljyyttä puistoon.

– Siitä kerromme vasta lähempänä kesää, kun asiat varmistuvat. Mutta meillä on hyvät ja varmasti asiakkaillekin fiksut suunnitelmat.

Hurjaa kyytiä viime elokuussa Tampereen Särkänniemessä. Miikka Varila / Yle

Joka tapauksessa Särkänniemen kautta aiotaan jatkaa elokuun jälkeenkin, syyskuussa huvittelemaan päässee viikonloppuisin. Koko viime vuoden vilkkain viikko Särkänniemessä ajoittui hieman yllättäin syksyyn, Halloweenia, Mardi Grasia ja Meksikon kuolleiden yötä yhdistelevään Karmivaan karnevaaliin.

Toimitusjohtaja Seppälän aiemmin väläyttelemistä pysyvistä kävijämäärärajoituksista ei Särkänniemessä ole vielä päätöksiä. Korona-aika on kuitenkin tuonut monia oppeja, joiden varaan voi rakentaa epidemian jälkeenkin. Pullonkauloja ja muita asiakasviihtyisyyttä vähentäviä seikkoja on päästy perkaamaan viime kesää suunnitelmallisemmin.

Kesä jälleen kotimaan matkailun varassa

Yhdestä suusta korostetaan, ettei viime kesältä ole ainakaan tiedossa tartuntoja huvipuistoista Suomessa tai muuallakaan.

Koronan kukistamiseen etsittiin konsteja jo viime vuonna, ja monia hyväksi havaittuja käytäntöjä jatketaan.

– Suurin osa Suomen teemapuistoista on mukana yhteisellä foorumilla, jossa jaamme tietoja toisillemme. Kun joku on keksinyt jonkun hyvän käytänteen, niin se tulee varmasti muidenkin tietoisuuteen. Vaikka olemme kilpailijoita, olemme myös samalla puolella, hymähtää Tomi Lohikoski.

Muumimaailman Emma-teatterissa päästiin viime heinäkuussa nauttimaan myös kesäteatterista turvavälein. Näytöksiä on myös alkavana kesänä. Minna Rosvall / Yle

Esimerkiksi Muumimaailmassa lisättiin alueelle käsien pesupaikkoja. Niin WC-tilat kuin Muumitalokin saivat virusta tuhoavan nanopinnoitteen, jollainen on käytössä myös Särkänniemessä. Kävijöistä jää yhteystiedot Muumimaailman lipunvarausjärjestelmään, joten mahdollisissa altistumistapauksissa heitä pystytään jäljittämään.

Myös kävijämääriä varaudutaan huvipuistoissa rajaamaan alkavana kesänä.

– Kun toimitaan ulkotiloissa, ja voidaan tarpeen tullen rajata kävijämääriä huvipuiston alueella, pystytään varmistamaan turvavälit ja huolehtimaan hygieniasta, sanoo Linnanmäen Elina Örthén.

Viime kesän tapaan odotukset ovat pitkälti kotimaisten kävijöiden varassa. Ulkomailta tulevien vieraiden varaan ei voi laskea, kun tulevista matkustusrajoituksista on vasta hatarasti tietoa.

– Siinä missä suomalaiset matkustivat viime kesänä sankoin joukoin Lappiin ja muualle Suomeen, toki toivomme, että tänä kesänä matkustettaisiin myös pääkaupunkiseudulle, naurahtaa Örthén.

