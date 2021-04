Kaija Koo vaatii jokaiselta kappaleeltaan erityistä taikaa: "Välillä joudun nöyränä lähtemään studiolta kotiin"

Useista jäähallikeikoista tunnettu laulaja Kaija Koo suunnittelee tarkkaan konserttien biisilistan. Hänelle jokainen kappale on taulu, joka vaatii oikeat kehykset. Levyttäessään Kaija Koo on vaatii itseltään täydellisyyttä ja pelkää epäonnistumista.

Kaija Koo julkaisi viime viikolla 14:n studioalbuminsa Taipumaton. Laulaja kertoi Puoli seitsemän -ohjelmassa, että pitkästä urasta ja kokemuksesta huolimatta uutta musiikkia levyttäessään hän vaatii vuosi vuodelta enemmän itseltään.

– Jos haluaa päästä pitkälle, pitää olla vaativa myös omia tekojaan kohtaan. En halua viedä eteenpäin mitään työtä, jossa ei ole taikaa. Jokaiseen kappaleeseen pitää tarttua joku ylimääräinen taika, joka ei ole harjoiteltavissa.

Tästä syntyy myös epävarmuuden tunne ja epäonnistumisen pelko aina, kun Kaija Koo menee studiolle työstämään uusia kappaleita.

– En voi olla koskaan varma, onko tänään päivä, jolloin se taika tulee mukaan. Vaikka olen ammattilainen, treenaan laulua ja yritän kaikkeni, välillä joudun nöyränä tyttönä hyppäämään ratikkaan ja lähtemään studiolta kotiin.

Biisilistoissa on tarkka rytmi

Kaija Koo sai tuntea ensimmäisen kerran fanihysterian jo vuonna 1993 Tuulen viemää -albumin julkaisua seuranneilla festarikeikoilla. Suosio ja fanitus ovat vaihdelleet eri vuosikymmenillä, mutta 2010-luvulla Kaija Koo keräsi jälleen suuria yleisöjä areenakeikoilleen.

Artistille on aina ollut tärkeää suunnitella itse konserttien kappaleiden järjestys, biisilista.

– Sillä on suuri merkitys, koska jokaisen kappaleen ympärillä on raamit. Se on kuin taulu. Jos taulussa on vääränlaiset raamit, se taulu ei pääse oikeuksiinsa. Ennen ja jälkeen tulevat kappaleet ovat konsertissa ne raamit.

Biisilistassa Kaija Koolla on aina tietty tarkkaan suuniteltu rytmi, jota voi myös vaihdella.

– Voit tulla sisään rytinällä – että haloo, minä tulin! Tai sitten voit tulla tosi pienesti, ja se voi olla myös hyvin vaikuttava sisääntulo. Mutta loppua kohden kannattaa pistää aina jytinää.

