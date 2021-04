EU:n elpymisrahojen läpimeno voi olla täpärällä – keskustan ja kokoomuksen edustajien mielenmuutos voi vielä upottaa jättipaketin

Kokoomuksen päätös olla tukematta EU:n jättimäistä elvytysrahastoa luo lisäjännitystä, kun EU-paketista äänestetään eduskunnan suuressa salissa.

Perustuslakivaliokunta päätti tiistaina, että elvytysrahojen läpimenoon vaaditaan kahden kolmasosan määräenemmistö annetuista äänistä, yksinkertainen enemmistö eli yli puolet ei riitä. Kolme keskustalaista äänesti valiokunnassa opposition mukana, joten vaatimus määräenemmistöstä voitti.

Sekä keskustassa että kokoomuksessa on ärhäkkä vähemmistö, joka on ollut 750 miljardin euron elpymispakettia vastaan. Tällä hetkellä yksi keskustan kansanedustaja ja kolme kokoomuksen kansanedustaja ovat kertoneet julkisesti, että he aikovat äänestää EU-paketin hylkäyksen puolesta.

– Tietenkin lähdemme siitä, että omien varojen päätös saadaan eduskunnassa käsiteltyä ja hyväksytettyä. Tämä vaatii nyt kahden kolmasosan enemmistön. Siitä pitää lähteä, että sellainen saadaan kasaan, pääministeri Sanna Marin (sd.) totesi Kesärannassa puoliväliriihen tiedotustilaisuudessa keskiviikkona.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen on sanonut ryhmänsä äänestävän hyväksymisen puolesta.

Ensin näytti siltä, että elpymisrahoille tarvitaan tukea oppositiosta ja katse kääntyi EU-myönteiseen kokoomukseen.

Kokoomus teki tiistaina kuitenkin ryhmäpäätöksen tyhjän äänestämisestä. Puolue ei tue hallituksen neuvottelemaa elvytyssopimusta, mutta ei halua myöskään ajaa Euroopan unionia kaaokseen äänestämällä vastaan.

Näin äänet jakautuvat, jos kaikki edustajat paikalla

Tyhjiä tai hylättyjä ei lasketa annettuihin ääniin, joten hallituksen äänien pitäisi periaatteessa riittää hyväksymiseen.

Hallituksella on eduskunnassa yhteensä 117 kansanedustajaa.

Keskustan Anu Vehviläinen toimii eduskunnan puhemiehenä eikä äänestä, joten hallitukselle jää jäljelle 116 edustajaa.

Jos kaikki kansanedustajat äänestävät eikä kukaan ole poissa, hallituksen pitäisi saada kasaan 108 äänen enemmistö EU-paketin puolesta. Hallituksella on tässä vaiheessa kahdeksan edustajan etumatka.

Oppositiosta perussuomalaiset, kristillisdemokraatit, nyt-liikkeen Harry Harkimo ja oman ryhmänsä muodostava Ano Turtiainen äänestävät EU-pakettia vastaan. Heillä on yhteensä 45 ääntä.

Kokoomuksella on 38 kansanedustajaa, joista enemmistö äänestää sovitusti tyhjää.

Kokoomuksen edustajat Janne Heikkinen, Wille Rydman ja viimeisimpänä Terhi Koulumies aikovat kuitenkin äänestää täysistunnossa tyhjän sijaan hylkäystä.

Lisäksi keskustan kansanedustaja Hannu Hoskonen on kertonut äänestävänsä esitystä vastaan. Tämä johtaa siihen, että hallituksella on takanaan enää 115 kansanedustajan tuki ja vastustajien määrä nousee jo 49:ään.

Kokoomuksen Heikkisen, Rydmanin ja Koulumiehen äänet kasvattavat annettujen äänien määrää ja tämä johtaa siihen, että hallituksen esityksen läpimenoon tarvittava äänimäärä kasvaa myös.

Ylen kyselyn perusteella kielteisen kantansa ilmaisseiden lisäksi keskustassa ja kokoomuksessa on molemmissa vielä kahdesta–kolmeen edustajaa, jotka ovat esittäneet elpymisrahastosta kriittisiä mielipiteitä, mutta empivät vielä lopullista äänestyspäätöstään.

Vaikka hallitus saisi rivinsä suoraksi, äänestys EU-paketista voi olla lopulta todella tiukka.

Määräenemmistöön vaadittava äänimäärä muuttuu jälleen, jos kansanedustajia on äänestyksestä poissa. Osalle edustajista tämä voi olla kunniallinen tie vaikeassa tilanteessa.

Hoskonen: EU:n verotusoikeus vakava virhe

Hannu Hoskonen perustelee kielteistä kantaansa kolmella asialla. EU-paketti on hänen mielestään Suomen perustuslain ja liittymisopimuksen ja unionin peruskirjan vastainen. Yhteisen velanotto ei sääntöjen mukaan käy.

Myös Suomen rahojen antaminen Etelä-Euroopan maille, esimerkiksi Italian jälleenrakentamiseen on hänestä järjetöntä.

Hoskosen mielestä pahin epäkohta paketissa on kuitenkin verotusoikeuden antaminen Euroopan unionille.

– Sitä ei saa antaa. Tänä vuonna tuli voimaan muovivero, vuonna 2023 digivero ja hiilitullit. Vuonna 2025 tulee voimaan yhteinen eurooppalainen yhteisövero, joka iskee suomalaisiin yrityksiin. Sen hyväksyminen on aivan valtava virhe, ja sitä ei saa tehdä, Hoskonen korostaa

EU-pakettia vastaan äänestävä keskustan Hannu Hoskonen sanoo, että EU:lle kerran annettu verotusoikeus ei poistu ikinä. Mikko Ahmajärvi / Yle

Hoskosen mukaan EU:n elpymisrahastoa on markkinoitu kertaluonteisena ratkaisuna, mutta unionin verotusoikeus ei poistu ikinä, kun sellainen on kerran luotu.

Hoskonen on keskustan ryhmässä toistaiseksi yksin yhden miehen rintamassaan esitystä vastaan. Hän sanoo ilmaisseensa asiaan mielipiteensä selkeästi jo vuosi sitten, eikä aio sitä nyt muuttaa.

Hoskonen uskoo, että keskustan ryhmässä on muitakin kriittisesti asiaan suhtautuvia, mutta hän ei ole yrittänyt käännyttää ketään puolelleen.

– Sellaisia äänenpainoja olen kuullut, mutta ne ovat vain kuulopuheita, jokainen päättää itse, Hoskonen toteaa.

Heikkinen: EU-sopimuksia tulkittu luovasti

Kokoomuksen kansanedustaja Janne Heikkisen mielestä paketin suurin ongelma on unionin sääntöjenvastaisuus, vaikka verotusoikeuden antaminen unionille on myös merkittävä huolenaihe.

– Sillä on aika ohut sopimusperusteisuus. Ei ole pienen kansamme etu, että EU:ssa muutetaan sopimuksia luovasti uudelleen niitä tulkiten, vaan ne pitäisi neuvotella uudestaan. Näin tässä ei ole toimittu, siksi en voi sitä kannattaa, Heikkinen sanoo.

– Tämä johtaa siihen, että emme voi lopulta tietää, millaiseen järjestöön kuulumme, hän painottaa.

EU:n elpymisrahaston kaatuminen eduskunnassa veisi mukanaan myös unionin seitsemänvuotisen budjetin ja voisi suistaa Suomen ja Euroopan talouden sekasortoon. EU-pakettiin vaaditaan kaikkien jäsenmaiden hyväksyntä.

Talouskaaos ei hetkauta Heikkistä. Hän muistuttaa, että jokaisella jäsenmaalla on yhä mahdollisuus elvyttää talouttaan omaan piikkiinsä.

– Suomi on esimerkiksi ottanut koronakriisin hoitoon viime vuonna 20 miljardia euroa ja tänä vuonna noin 10 miljardia euroa velkaa. Se on aivan valtava taloudellinen boosti. Tästä syystä en olisi hirveän huolissani. Jokainen kantakoot oman velkansa, Heikkinen toteaa.

Hylkäystä kannattavan kokoomuksen Janne Heikkisen mielestä EU-sopimuksia pitäisi neuvotella, ei tulkita uudestaan. Mikko Ahmajärvi / Yle

Ryhmäkurin rikkomisesta voi napsahtaa rangaistus

Hannu Hoskonen ja Janne Heikkinen kertovat, että he ovat valmistautuneet eduskuntaryhmältä ryhmäkurin rikkomisesta mahdollisesti tulevaan rangaistukseen.

– Vanha viisaus sanoo, ettei kannata pilata tämän päivän iloja huomisen murheilla. Varmaan jotain tulee, mutta sen näkee sitten, Pohjois-Karjalaa edustava Hoskonen sanoo.

Heikkinen kertoo, että kokoomuksen ryhmässä on keskusteltu EU-paketista kymmenen viime kuukautta, mutta eilen tuli lopulta päätöksen paikka.

– Oma kantani jäi eilen vähemmistöön ja kannan siitä sitten seuraamukset. Minulle on tärkeintä, että pystyn katsomaan pohjoisen ihmisiä silmiin, ja sanoa tehneeni parhaani tässä asiassa, Oulun vaalipiiriä edustava Heikkinen toteaa.

Tällä hetkellä kansanedustajat äänestävät koronan takia täysistunnoissa tavallista suppeammassa kokoonpanossa voimasuhteiden mukaan.

EU-paketin äänestysmenettely päätetään vasta sitten kun sitä koskeva mietintö valmistuu valtiovarainvaliokunnasta.

