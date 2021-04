Bulgarialaiset syyttäjät epäilevät venäläisiä neljän asevaraston räjäyttämisestä – epäilty yhteys myös asekauppiaan murhayritykseen ja Tšekin räjähdykseen

Bulgarialaiset syyttäjät epäilevät kuutta Venäjän kansalaista osallisuudesta neljään asevaraston räjähdykseen Bulgariassa vuosina 2011–2020, kertoo uutistoimisto Reuters.

Varastoissa säilytettiin ammuksia, jotka oli määrä toimittaa Ukrainaan tai Georgiaan. Syyttäjien mukaan todistusaineisto viittaa siihen, että Venäjän kansalaisten tavoitteena oli estää ammusten vienti näihin maihin.

Syyttäjien mukaan heillä on riittävät perusteet epäillä, että Bulgarian räjähdykset, bulgarialaisen asekauppiaan Emilian Gebrevin myrkytysyritykset sekä vuonna 2014 tapahtunut ammusvaraston räjähdys Tšekissä liittyvät toisiinsa.

Gebrevin yhtiö käytti ainakin osaa Bulgariassa räjähtäneistä varastoista, samoin kuin Tšekin varastoa.

Bulgarialaisten syyttäjien mukaan räjähdyksiin liittyvistä kuudesta epäillystä kolme ovat samoja, joita epäillään myös Gebrevin myrkyttämisestä. Näiden henkilöiden arvellaan olevan Venäjän sotilastiedustelupalvelu GRU:n palveluksessa, kirjoittaa bulgarialainen uutistoimisto BTA (siirryt toiseen palveluun).

Gebrev yritettiin myrkyttää kahdesti vuonna 2015. Ainakin ensimmäinen myrkytys tehtiin aineella, joka muistuttaa novitšok-hermomyrkkyä, jollaisella entinen venäläisagentti Sergei Skripal koetettiin myrkyttää Britannian Salisburyssa vuonna 2018.

Gebrev on äskettäin vahvistanut The New York Timesille (siirryt toiseen palveluun), että hän varastoi ammuksia Tšekissä räjäytetyllä varastolla ja että hän on toimittanut Ukrainaan sotatarvikkeita vuoden 2014 jälkeen.

Myös Tšekki syyttää vuoden 2014 räjähdyksestä GRU:n agentteja. Tapauksesta on noussut diplomaattinen riita.

Lähteet: Reuters