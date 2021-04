Kun paperitehtaita suljettiin, alan opintoihin oli pian nolla hakijaa – nyt koulutuksen suosio on taas tapissa ja töitä riittää: "Eivät vain seuraa jotain lukua näytöllä"

Sellutehtailla tuotanto on huipussaan, ja väkeä tarvitaan töihin jatkossakin. Kuva muutaman vuoden takaa UPM:n Lappeenrannan tehtaalta.

Vaikka aivan viime aikoina ja erityisesti viime vuosina on nähty isojen ja perinteistenkin paperitehtaiden alasajoa, ovat alalla työskentelevien prosessinhoitajien koulutus- ja työllisyysnäkymät hyvin luottavaiset.

Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Ekamin prosessiteollisuuden perustutkinnon lehtori Kirsi Hovikorpi muistuttaa, että prosessinhoitajia tarvitaan muuallakin kuin vain isoissa paperitehtaissa.

– Esimerkiksi täällä Kymenlaaksossa teollisuus on hyvin monipuolista. On muutama iso piippu, mutta täällä on paljon niitä pieniä. Isollakin yrityksellä voi olla monta raaka-ainetoimittajaa, kertoo Hovikorpi.

Prosessinhoitajan työpaikka voi olla vaikka jätevedenpuhdisamolla. Tämä kuva on Kouvolan Mäkikylästä viime syksyltä. Antro Valo / Yle

Nykyaikaisen prosessinhoitajan työpaikka voi Hovikorven mukaan löytyä monipuolisesti erilaisista tuotantoprosesseista aina sellutehtaasta vesienkäsittelyyn saakka.

Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Ekamissa voi tällä hetkellä suorittaa prosessiteollisuuden perustutkinnon ja valmistua prosessinhoitajaksi sekä paperi- että kemienteollisuuden palvelukseen. Kymenlaaksossa koulutuslinja on myös Kouvolan seudun ammattiopistossa sekä useilla muilla paikkakunnilla eri puolilla Suomea.

Koulutus laitettiin uusiksi

Tälläkin vuosituhannella koulutus on Ekamissa ollut myllerryksessä. Vuonna 2008 se lopetti paperiprosessinhoitajakoulutuksen kokonaan, kun hakijat yksinkertaisesti loppuivat. Aiemmin koulutukseen oli ollut jopa 100 ensisijaista hakijaa.

Syyt lopettamiseen löytyivät läheltä.

– Voikkaan paperitehdas suljettiin vuonna 2006, Summan paperitehdas 2007 ja vuonna 2009 Myllykoski. Alasta tuli vähän kuin kirosana, sanoo lehtori Kirsi Hovikorpi.

Niinpä ammattiopistot laittoivat koulutuksen uusiksi. Selvitettiin, mitä työnantajat toivovat, ja rakennettiin koulutus sen mukaan. Prosessiteollisuuden perustutkintokoulutus alkoi uudelleen ja uudenlaisena vuonna 2013.

Nykyaikaiselta prosessinhoitajalta vaaditaan näkemys koko teollisuusprosessista. Arkistokuva UMP:n tehtaalta. Mårten Lampén / Yle

Hakijoita on lehtori Kirsi Hovikorven mielestä ollut nyt runsaasti. Joka vuosi hakemuksia tulee 50–60. Heistä noin joka toinen saa opiskelupaikan.

– Työllistymisnäkymät ovat todella hyvät. Ainakin minulla olleet opiskelijat ovat saaneet pian valmistumisensa jälkeen vakituisia tai ainakin pitkiä määräaikaisia sopimuksia. Monet teollisuuslaitokset toimivat vuorokauden ympäri, ja siellä tarvitaan työntekijöitä, sanoo Hovikorpi.

Hovikorven mukaan opiskelijat ovat myös saaneet erittäin hyvin alan töitä myös opintojen aikana sekä harjoittelujaksoiksi.

Toiveena on lisätä opiskelupaikkoja Ekamissa vielä 20:lla. Silloin koulutusta voitaisiin antaa myös niille, jotka ovat jo töissä, mutta haluavat syventää opintojaan.

Laaja ymmärrys

Vaikka prosessinhoitaja ei olisikaan esimerkiksi sellutehtaassa töissä, pitää lehtori Kirsi Hovikorven mukaan sellutehtaan raaka-ainetoimittajan ymmärtää myös sellunvalmistusprosessia.

– Me opetamme tulevaisuuden operaattoreita. He ovat ongelmaratkaisutaitoisia eivätkä vain seuraa jotain näytöllä näkyvää lukua. He myös ymmärtävät, mitkä seikat siihen lukuun vaikuttavat.

Samaa sanoo myös Metsäteollisuus ry:ssä koulutuksesta ja osaamisesta vastaava päällikkö Reetta Pilhjerta.

– Me myös korostamme prosessin ymmärtämistä. Vaikka oma työ olisi linjan tietyssä vaiheessa, on tärkeätä ymmärtää, mistä raaka-aine tulee ja mitä prosessissa tapahtuu oman työvaiheen jälkeen. Silloin on myös helpompi isossa tehtaassa siirtyä toiseen työtehtävään, sanoo Pilhjerta.

Reetta Pilhjertan mukaan Suomen metsäteollisuus työllistää edelleen runsaasti prosessi- ja laboratorioalan sekä kunnossapidon ja huollon työntekijöitä.

– Viime vuonna metsäteollisuus palkkasi eniten työntekijöitä nimenomaan tuotantoon ja kunnossapitoon.

Isossa tuotantolaitoksessa tarvitaan satoja työntekijöitä. Kuvassa Stora Enson Oulun tehdas. Timo Nykyri / Yle

Tuoreimpia yhteishakutilastoja Pilhjerta katsoo varsin tyytyväisenä.

– Meidän näkökulmastamme hakijatilanne näyttää hyvältä.

Vaikka paperiteollisuudella meneekin tällä hetkellä alavireisesti, on esimerkiksi selluteollisuus kovassa vauhdissa.

Prosessiteollisuuden alaa miettivälle nuorelle Reetta Pilhjerta haluaa kertoa metsäteollisuuden tuoreista tuotantomääristä, jotka julkistettiin tänään.

–Metsäteollisuuden tuotteiden markkina kasvaa maailmanlaajuisesti. Alkuvuonna paperia lukuun ottamatta kaikkien metsäteollisuuden tuotteiden tuotantomäärät ovat kasvaneet. Kilpailukykyiset tehtaat tässäkin maassa säilyvät, sanoo Metsäteollisuus ry:ssä koulutuksesta ja osaamisesta vastaava päällikkö Reetta Pilhjerta.

