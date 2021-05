Nato-maat alkavat vetää sotilaitaan Afganistanista – Tilastot kertovat 20 vuotta kestäneen sodan inhimillisen hinnan

Eniten pitkässä sodassa on kärsinyt Afganistanin siviiliväestö. Yli kaksi tuhatta amerikkalaisotilasta on kaatunut sodassa, joka on maksanut Yhdysvalloille tuhat miljardia dollaria.