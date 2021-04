OP:n pääjohtaja Timo Ritakallio kiirehtii EU:n elpymispakettia – saattaa myös tukea vientiä

Paketin eteneminen EU:ssa on tärkeä asia, koska Eurooppa on Suomelle tärkeä vientimarkkina. Paketista Suomeen saatava rahamäärä on kuitenkin moniin muihin maihin verrattuna pieni.