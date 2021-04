Miksi koronan ilmaantuvuusluku ei laske ja milloin maakunnassa uskalletaan luopua maskeista? Katso suora lähetys Varsinais-Suomen koronatilanteesta kello 8.05 alkaen

Millainen on Turun ja Varsinais-Suomen koronatilanne nyt? Voiko rajoituksia jo höllentää vai tuleeko edelleen olla varovainen?

Keskiviikkona Yle uutisoi Varsinais-Suomen hypähtäneen koronakartan ykköseksi: maakunnan ilmaantuvuusluku nousi Manner-Suomen suurimmaksi.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä ja Turun tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi kertovat tuoreet tiedot koronatilanteesta suorassa lähetyksessä kello 8.05 alkaen. Heitä haastattelee toimittaja Minna Rosvall.

Vappua on Varsinais-Suomessakin neuvottu viettämään tänä vuonna pienellä porukalla ja mieluiten ulkona. On muistuteltu, että kotibileissä on riski saada tartunta.

Turussa on käynnistynyt jopa nettikampanja, jonka viesti “paras tapa olla positiivinen on pysyä negatiivisena” viittaa koronatestin tulokseen. Somekampanjaa on suunnattu erityisesti 18–30-vuotiaille. Pelkona on, että vapun jälkeen tartunnat lähtevät nousuun.

Rajoituksia on kuitenkin myös höllennetty. Esimerkiksi kuntosalit ovat saaneet olla auki jo yli viikon. Toisaalta Turun kaupunki pitää liikuntahallinsa, kuten Impivaaran uimahallin, yhä suljettuna. Ravintoloissa voi käydä päiväsaikaan.

Millainen siis on maakunnan todellinen koronatilanne? Pelätäänkö jopa uutta tartuntapiikkiä, kun Turku ei höllennä enempää rajoituksiaan? Milloin maskisuosituksesta voidaan luopua? Onnistuuko äitienpäivän, ylioppilasjuhlien tai kesähäiden vietto toukokuussa?

Kysymyksiin haetaan vastauksia suorassa lähetyksessä, jonne pääset täältä.

