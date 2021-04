Britannian pääministeri jälleen kohun keskellä – viranomaiset selvittävät, mistä Boris Johnson sai 230 000 euroa virka-asuntonsa remonttiin

Britannian pääministeri Boris Johnson on joutunut jälleen kerran kohun keskelle.

Tällä kertaa häntä epäillään vaalirahoitusrikkeestä liittyen hänen virka-asuntonsa 230 000 euroa maksaneeseen remonttiin, joka valmistui alkuvuodesta.

Britannian lain mukaan Johnsonilla on 30 000 punnan eli hieman alle 35 000 euron vuosittainen budjetti Downing Street 11 -osoitteessa sijaitsevan virka-asuntonsa remontoimiseen.

Sen ylimenevät remonttikulut Johnsonin pitää maksaa omasta taskustaan.

Johnson sanoo maksaneensa remontin itse. Hänen epäillään kuitenkin lainanneen rahat kolmannelta osapuolelta.

Tämä olisi Britannian vaalirahoitussääntöjen vastaista, sillä Johnson ei ole ilmoittanut asiasta.

Lain mukaan puolueiden ja poliitikkojen tulisi ilmoittaa yli 7 500 punnan eli reilun 8 600 euron arvoisista lahjoituksista rahoitusta valvovalle komissiolle.

Komissio ilmoitti tänään, että sillä on riittävästi näyttöä asiasta tutkinnan aloittamiseksi.

Johnsonin entinen läheinen neuvonantaja Dominic Cummings kertoi Johnsonin sanoneen hänelle, että voisi maksattaa remontin konservatiivipuolueen lahjoittajilla salaa.

Johnson on selvinnyt kohuista tähän asti

Britanniassa ollaan totuttu siihen, että ronskista puhetyylistään tunnettua pääministeri Johnsonia ympäröivät erilaiset kohut.

Johnson on otsikoissa milloin pettämisen johdosta, milloin rasistisiksi koetuista lausunnoistaan.

Johnson on myös vähätellyt koronaviruksen vaarallisuutta, ja viime viikolla hänen väitetään sanoneen, että on parempi antaa ruumiskasojen nousta korkeuksiin kuin säätää saarivaltioon uusi tiukka koronasulku.

Skandaaleista huolimatta Johnson on kansan keskuudessa suosittu, sillä Britannian koronatilanne on viime aikoina parantunut ja koronarajoituksia on purettu.

Britannian rokotustahti on ollut maailman nopeimpia. Yli puolet maan 66 miljoonasta asukkaasta on jo saanut koronarokotteen.

Tuorein skandaali tulee kuitenkin Johnsonin johtamalle konservatiivipuolueelle huonoon aikaan, sillä Britanniassa on määrä järjestää tärkeät paikallisvaalit ensi kuussa.

Lähteet: STT, Reuters, AP