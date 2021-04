Historiallinen pudotus: alle puolet helsinkiläisistä kuuluu enää luterilaiseen kirkkoon

Piispa Teemu Laajasalo sanoo, että nyt on heräämisen paikka. Kirkko aikoo hakea kasvua muun muassa maahanmuuttajista.

Enää alle puolet Helsingin asukkaista kuuluu evankelisluterilaiseen kirkkoon. Seurakuntayhtymän tuoreen tilaston mukaan jäseniä on noin 327 000, mikä on 49,9 prosenttia helsinkiläisistä.

Helsingin piispa Teemu Laajasalo kommentoi historiallista notkahdusta Ylelle sanomalla, että nyt on heräämisen paikka.

– Rajanumerot ovat sen takia tärkeitä, että ne saavat miettimään yksittäisiä ihmisiä sekä sitä, kuinka monta ihmistä pitää olla, että olisimme 50:n toisella puolella, Laajasalo sanoo.

Pääkaupungin evankelisluterilaisten seurakuntien jäsenmäärän lasku on jatkunut koko 2000-luvun. Vielä vuonna 2001 seurakunnissa oli yhteensä noin 402 000 jäsentä.

– On syytä nöyrällä mielellä pohtia, mitä olisi pitänyt tehdä paremmin ja mikä on jäänyt tekemättä, piispa toteaa.

Vaikka seurakuntalaisten määrä on siis vähentynyt noin 20 vuoden aikana pääkaupungissa yli 70 000 ihmisellä, Laajasalon mukaan on kuitenkin syytä huomata myös se, että 327 000 jäsentä on valtavan suuri määrä.

– Olemme heistä jokaisesta kiitollisia. Me tarvitsemme ihmisiä ja jäseniä, jotta voimme olla seurakunta ja palvella, piispa kertoo.

Jäsenkato kiihtynyt alkuvuodesta kaupungin muuttotappion vuoksi

Alkuvuodesta seurakuntien jäsenkato on jopa hieman kiihtynyt entisestään. Syynä on yllättäen kotimaan kuntien välinen muuttoliike.

Sen vaikutuksesta Helsingin seurakuntien jäsenmäärä laski yli 800 ihmisellä, mikä on täysin poikkeuksellista. Yleensä pääkaupunki saa muuttovoittoa ja se osaltaan lisää seurakuntien jäsenmäärää.

Helsingin muuttotappio kotimaan muutoissa oli tammi-maaliskuussa 2 000 henkeä. Se oli vuosineljännesten suurin yli 30 vuoteen. Koronapandemialla on arvioitu olevan osuutta asiaan.

Seurakuntayhtymän jäsenmäärä laski tammi–maaliskuussa kaikkiaan noin 1 900 ihmisellä. Kirkosta eroamisia tässä luvusta oli 1 100, joka on ollut muutaman viime vuoden aikana tavanomainen määrä.

– Meidän tehtävämme on muistaa, että jokaisen yksittäisen numeron takana on yksittäinen ihminen ja hänellä joku erityinen tarina, minkä takia hän kuuluu tai ei kuulu kirkkoon, sanoo piispa Laajasalo.

Itä-Helsingin seurakunnissa suhteessa vähiten jäseniä

Helsingin sisällä on valtavia eroja seurakuntien jäsenmäärissä.

Jos verrataan esimerksiki Pakilan alueen seurakuntaa Kontulassa ja Mellunmäessä toimivaan Mikaelin seurakuntaan, on alueilla kirkkoon kuuluvien osuudessa noin 25 prosenttiyksikön ero.

Myös muissa idän kaupunginosissa kirkkoon kuulumisprosentti on alhaisempi kuin toisissa osissa Helsinkiä.

Yhtenä syynä tähän on muiden uskontojen kuin kristitinuskon suuri edustus. Kirkon ongelmana on piispa Laajasalon mukaan ulkomaalaistaustaisiin liittyen kuitenkin se, että Jeesukseen uskovat maahanmuuttajat eivät liity evankelisluterilaiseen kirkkoon.

– Maahanmuutto on tärkeä tehtävä kirkolle. Suomeen tulee paljon myös kristillisistä taustoista olevia ihmisiä, jotka eivät löydä luterilaisen kirkon pariin. Tämä on se, missä me voisimme tehdä enemmän ja paremmin, sanoo Helsingin piispa Laajasalo.

Miten kirkko aikoo kääntää jäsenmääränsä kasvuun?

Vuosia kestäneestä jäsenkadosta huolimatta kirkon olemukseen liittyy kasvu, sanoo Laajasalo painokkaasti. Se tarkoittaa piispan mukaan sitä, että kirkko on ulospäin suuntautuva ja auki ihmisille.

– Jos kirkko ei tähtää siihen, että se saa uusia jäseniä ja pitää vanhat, on vaarana, että siitä tulee sisäpiirin porukka. Kirkon olemukseen liittyy nimenomaan ihmisten mukaan kutsuminen ja palveleminen.

Laajasalo katsoo, että kirkon jäsenmäärän kehityksen suuntaa on mahdollista muuttaa myös Helsingissä. Kasvun avain on hänen mukaansa se, että kirkko ei käperry pienen piirin kerhoksi, vaan osoittaa olevansa kiinnostunut ihmisistä.

– Kirkon tehtävä on tehdä perustyötä eli kertoa Kristuksesta ja palvella lähimmäisiä, mutta olennaista on tehdä se niin, että olemme kiinnostuneita ihmisistä. Uskon, että silloin kun olemme erityisen kiinnostuneita ihmisistä, käy vähitellen niin, että ihmiset kiinnostuvat myös kirkosta.

