Huuhkajan oranssit silmät tapittivat kattojen yllä kaupungin ihmisvilinää – Helsingin kantakaupungissa useita huuhkajahavaintoja alkuvuoden aikana

Tuoreita havaintoja on myös legendaarisen Bubin suosimalta olympiastadionilta sekä kantakaupungin ulkopuolelta. Huuhkajan pesintöjen varmistaminen kaupunkialueella on osoittautunut vaikeaksi.

Raakkuvat varikset ja kirkuvat lokit kiinnittivät Tuomas Rimpiläisen huomion viime perjantaiaamuna puoli kahdeksan tietämillä Helsingin Viiskulmassa. Rimpiläinen katsoi ääntelevien lintujen suuntaan, ja vastaan tuijotti kookas, oranssisilmäinen pöllö.

Huuhkaja on suurin Euroopassa pesivä pöllö ja sen verran vaikuttava ilmestys, että jokainen huuhkajan kohdannut ihminen yleensä muistaa kohtaamisen loppuelämänsä ajan.

Usein kohtaaminen on vain nopea vilahdus, mutta Yle Uutisten toimittajana työskentelevä Rimpiläinen kertoo saaneensa kuvailla huuhkajaa pitkän tovin.

– Siinä se istui katon reunalla kaikessa rauhassa. Sitten viereen laskeutui pari harakkaa. Näytti siltä, että yksi niistä alkoi nokkia huuhkajaa, mutta huuhkaja ei silti lähtenyt mihinkään.

Hetken tilannetta seurattuaan Rimpiläinen päätti soittaa Korkeasaaren eläinsairaalaan, koska eläimen käytös ei vaikuttanut normaalilta. Eläinsairaalan edustajat arvelivat, että jotain saattaa olla vialla. Niinpä seuraava puhelu suuntautui Helsingin pelastuslaitoksen eläinpelastusyksikköön.

Eläinpelastusyksikön edustajat sanoivat tulevansa haavin kanssa hakemaan linnun, jos se ei liiku mihinkään. Hetken kuluttua lintu kuitenkin lennähti viereisen talon katolle ja vaikutti kaikin puolin terveeltä, joten eläinpelastajia ei tarvinnut soittaa paikalle, Rimpiläinen kertoo.

Olympiastadionilla uusi vakiovieras

Vaikuttaa vahvasti siltä, että Viiskulman tupsukorva ei ole yksin. Helsingin olympiastadionin kiinteistö- ja turvapäällikön Ilkka Rautakiven mukaan stadionilla viettää aikaansa vakiohuuhkaja, joka on nähty alueella ensimmäisen kerran jo helmikuussa.

– Viimeksi viime viikon keskiviikkona ja torstaina se oli täällä. Enimmäkseen se istui tuossa pohjoispään ison screenin päällä ja huhuili. Sitten se meni sinne screenin taakse piiloon kun varikset alkoivat kiusata.

Rautakiven mukaan huuhkaja on stadionilla vähintään viikoittainen näky. Minkäänlaista haittaa linnusta ei ole ollut.

– Hyvin rauhallisesti se on siinä ollut. Ei minkäänlaista aggressiivisuutta eikä mitään. Meidän pojat oli huoltotöissä parhaillaan viiden kuuden metrin päässä ja ihan rauhassa se seuraili vierestä, Rautakivi kertoo.

Stadionin uudistustyö saatiin päätökseen viime kesän lopulla. Rautakivi arvelee, että nyt kun työmaan äänet ja hälinä on poissa, huuhkajalla on taas mukavat oltavat.

Helsingissä tunnetaan useita huuhkajan reviirejä

Myös Facebookin linturyhmissä on kevään aikana ollut esillä paljon huuhkajakuvia Helsingistä. Tämän on pistänyt merkille Helsingin seudun lintutieteellisen yhdistyksen Tringan toiminnanjohtaja Johannes Silvonen, joka kertoo huuhkajahavaintoja kertyneen talven ja kevään aikana eri puolilta kaupunkia.

– On merkkejä siitä, että havaintoja on ollut ehkä tavallista enemmän myös kantakaupungin puolella. Mielenkiintoista seurailla, mihin tämä tästä kehittyy.

Helsingin julkkishuuhkajien loiston päivistä on aikaa jo vuosikymmen ja ylikin. Olympiastadionilla Suomen ja Belgian välisen jalkapallo-ottelun keskeyttänyt Bubiksi nimetty huuhkaja paistatteli parrasvaloissa vuonna 2007 ja kauppakeskus Forumin katolla pesinyt huuhkajapariskunta sai valtaisan mediahuomion neljä vuotta myöhemmin eli 2011.

Sen jälkeen on ollut hiljaisempaa, mutta Silvosen yhdistyskollegoiltaan keräämien tietojen mukaan huuhkajia on todennäköisesti koko ajan ollut Helsingissä.

– Ei ehkä ihan ydinkeskustassa, mutta muutamia pidempiaikaisia reviirejä on koko ajan ollut tiedossa.

Päivisin huuhkajat torkkuvat usein tiheissä kuusissa, jotta ne välttyisivät varislintujen häirinnältä. Tämä yksilö lepäili keskellä päivää Viikissä 13. huhtikuuta. Vesa Marttinen / Yle

Myös saaristosta ja kaupungin laitamilta tiedetään joitain huuhkajien reviirejä. Silvosen mukaan reviirejä arvioidaan Helsingissä olevan tällä hetkellä ehkä viisi tai kuusi.

– Mutta reviiri ei ole kuitenkaan sama asia kuin pesintä, hän muistuttaa.

Huuhkajan pesintöjen varmistaminen kaupunkiolosuhteissa on osoittautunut hankalaksi. Silvosen mukaan pesäpaikat saattavat olla jossain rakennusten katoilla tai hankalapääsyisissä paikoissa, joista niiden todentaminen on vaikeaa. Tälläkin hetkellä yhdistyksellä on selvittelyn alla muutama mahdollinen pesintäpaikka, mutta yhtä lailla ne saattavat jäädä todentamatta.

Tarkat paikkatiedot huuhkajien reviireistä ja etenkin pesinnöistä pyritään salaamaan. Tähän on useita syitä: ensinnäkin huuhkaja on rauhoitettu ja uhanalainen laji. Lisäksi se on muninta- ja haudontavaiheessa herkkä hylkäämään poikaset pesään kohdatessaan häirintää.

Rotat, kanit ja linnut houkuttelevat kaupunkiin

Lintututkija Tapio Solonen arvioi sähköpostitse, että Helsingin keskustassa nyt tavatut huuhkajat ovat todennäköisimmin pesimättömiä talvivieraita tai lähiseudulla pesiviä saalistajia.

– Kaupunkialueiden rotat, kanit ja linnut houkuttelevat huuhkajia erityisesti pesimäajan ulkopuolella, kun muualla ravinnontarjonta on niukkaa, Solonen kirjoittaa.

Esimerkiksi Itä-Suomessa on maaliskuun aikana tehty runsaasti havaintoja nälkiintyneistä pöllöistä, jotka ovat tulleet asutuksen lähelle, kuten lintulaudoille. Pöllöt eivät yleensä oleskele ihmisten lähellä muuten kuin erittäin nälkäisinä.

Juttuun haastateltujen asiantuntijoiden mukaan Helsingin keskustahuuhkajien liikkeistä tai ravinnontarpeesta ei näiden havaintojen perusteella voi vielä tehdä kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä.

