Varsinais-Suomi hypähti THL:n koronakartan ykköseksi – ilmaantuvuus Manner-Suomen suurin

Uudenmaan koronatapaukset ovat vähentyneet niin, että THL:n koronakartassa maakunta on tippunut Varsinais-Suomen taakse.

Koronaviruksen ilmaantuvuusluku, eli tautitapauksien määrä sataatuhatta asukasta kohden, on Varsinais-Suomessa nyt Manner-Suomen suurin.

Ensimmäisenä tilastossa on Ahvenanmaa, jossa ilmaantuvuusluku on 112,7 sataatuhatta asukasta kohden.

Varsinais-Suomessa koronaviruksen ilmaantuvuusluku on nyt 106,4 ja Uudellamaalla 106,3, eli ero on hyvin pieni.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin koronakoordinaatioryhmä on jo aikaisemmin todennut, että koronatartuntojen lasku on hidastunut, eikä esimerkiksi uusiin rajoituksien huojennuksiin ole vielä aihetta. Koronakoordinaatioryhmä vapautti eilen aikuisten ulkona tapahtuvan liikunnan, mutta joukkuelajeissa ottelut on esimerkiksi edelleen kielletty.

Keskiviikkona maakunnassa todettiin 29 uutta tartuntaa.

