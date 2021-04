Jo yli 30 koronavirustartuntaa kahden sairaalan tartuntaketjussa Oulussa

Oulussa viikon ajan jyllänneessä kahden sairaalan tartuntaketjussa on jo yli 30 koronatapausta.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on kaikkiaan todettu koronavirustartuntoja 11 henkilöllä, Oulun kaupunginsairaalasta niitä taas on ilmoitettu 28 jatkotartuntoineen eiliseen, keskiviikkoiltapäivään mennessä. Ensimmäiset tartunnat havaittiin OYSissa viikko sitten keskiviikkona ja samaan ketjuun liittyviä tartuntoja havaittiin sittemmin myös kaupunginsairaalassa.

OYSin tartunnoista viisi on kirurgian osaston potilailla, kuusi työntekijöillä, kertoo johtajaylilääkäri Juha Korpelainen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä.

OYSin kirurgian osastolla 5 on muun muassa leikkauksista toipuvia potilaita. Korpelaisen mukaan kyseiselle osastolle ei oteta nyt uusia potilaita, ja viruksen saaneet on puolestaan siirretty toiselle osastolle. Osa henkilökunnasta on tällä hetkellä karanteenissa.

Oulun kaupunginsairaalassa taas virusta on todettu kymmenellä potilaalla ja kahdeksalla työntekijällä osastoilla B3 ja G3. Lisäksi kotihoidossa on tullut ilmi kahden potilaan tartunta ja ryppääseen liittyy myös kahdeksan omaisen jatkotartunta.

Oulun kaupunginsairaalassa oli jo helmi–maaliskuussa laaja koronatartuntaketju, jossa yli sata henkilöä sai viruksen ja 19 menehtyi viruksen saatuaan.