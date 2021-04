Kaivosyhtiö Pallagen harkitsee uudelleen kaivosvaraustaan Päijänteellä

Malminetsintävaraus on kuohuttanut etenkin alueen asukkaita.

Brittitaustainen kaivosyhtiö Pallagen on lähettänyt viestin Asikkalan, Sysmän ja Heinolan kunnille siitä, että se harkitsee uudelleen tekemäänsä varausta. Kaivosyhtiön lähettämä viesti ei yksilöi tarkemmin mitä harkinta tarkoittaa.

Brittitaustainen kaivosyhtiö Pallagen kertoo harkitsevansa uudelleen malminetsintä­varaustaan, joka kattaa lähes 500 neliökilometrin laajuisen alueen Asikkalassa, Sysmässä ja Heinolassa.

Yhtiö on lähettänyt kolmelle kunnalle viestin, jossa uudelleen harkitsemista perustellaan yhtiön näkökulmasta keskeisen kohteen virkistys- ja ympäristöarvoilla.

Yhtiö kertoo myös viestissään, että varaukseen haettiin suurempaa aluetta kuin oli tarpeen. Varsinainen kiinnostuksen kohde on yhtiön mukaan pieni. Viesti jättää avoimeksi, mitä uudelleen harkinta käytännössä tarkoittaa. Viesti on luettavissa Asikkalan kunnan sivuilla (siirryt toiseen palveluun).

Alueen kunnat ovat nyt odottavalla kannalla

Asikkalan kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbackan mielestä on mahdotonta sanoa tässä vaiheessa mitä yhtiön viesti tarkoittaa.

– Tässä viestissähän ei luvata mitään. Tämä voi tarkoittaa sitä että varausalue säilyy ennallaan, sitä pienennetään tai että siitä luovutaan kokonaan.

Ikola-Norrbacka näkee kuitenkin, että kaivosyhtiön viesti uudelleen harkitsemisesta kertoo siitä, että yhtiö on huomannut alueen asukkaiden tiukan vastustuksen.

– He varmaan puntaroivat tätä kylläkin liiketaloudellisesta näkökulmasta, mutta nyt he ovat tajunneet, että vaikka he pienentäisivät varausaluetta niin silti tulisi todella paljon valituksia ja lupaprosessi olisi todella pitkä.

Sysmässä tieto kaivosyhtiön viestistä otettiin vastaan tyynesti. Sysmän kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoen mukaan viesti välitettiin kunnahallitukselle, mutta asia ei suuremmin herättänyt keskustelua.

– Tässä on kuitenkin kyse vasta yhdestä vaiheesta. Pallagen varmaan haluaa rauhoitella nyt tilannetta kaiken tämän julkisuuskohun jälkeen.

Heinolan kaupunginjohtaja Jari Parkkonen ei puolestaan lähde arvailemaan mitä yhtiön ilmoitus varauksen uudelleen harkinnasta tarkoittaa.

Huono tiedotus tuo uhkaavia viestejä kunnan työntekijöille

Kunnanjohtajat myös moittivat Pallagenin huonoa viestintää. Kaivosvarausalueen kunnat saivat tiedon suunnitelmista vasta median kautta.

Tilanne on kuitenkin nyt parantunut, kertoo Rinna Ikola-Norrbacka.

– Tämän alun jälkeen sieltä on oltu meihin yhteydessä ja myös pahoiteltu sitä alun huonoa tiedottamista.

Pahimmillaan huono tiedotus on luonut tilanteen, jossa kuntalaiset purkavat pahaa oloaan virkamiehiin.

– Koska me emme ole voineet viestiä alussa kunnolla, niin se on luonut tilanteen, että tulee vakaviakin uhkauksia viranhaltijoille ja luottamushenkilöille.

Kyläyhdistyksen väki on valmiina jatkotoimiin

Kaivosyhtiön varausilmoitus on herättänyt suurta huolta alueen asukkaissa. Kalkkisten kyläyhdistys on seurannnut hanketta tiiviisti ja sai tällä viikolla puheyhteyden myös Pallagenin edustajiin.

Mikäli yhtiö ei aio perääntyä varausilmoituksensa kanssa, on kyläyhdistys valmis jatkotoimiin.

Kalkkisten kyläyhdistyksen aktiivi Esa Mikkosen mukaan nyt vielä odotellaan.

– Valitusaikaahan on ensi viikon loppuun asti. Me odotamme, ja jos ensi viikon torstaihin mennessä ei kuulu meidän mielestä positiivista, niin joudumme ottamaan valitusreitin käyttöön. Meillä on kyläyhdistyksen lisäksi myös asiaan oleellisesti liittyvät maanomistajat tässä mukana.

