Koronalait ensin, vanhukset ja vammaiset saavat nyt odottaa – Yle kysyi kansliapäälliköiltä, mitkä lait ovat jääneet koronan varjoon

Suomessa on 12 ministeriötä ja niissä 12 kansliapäällikköä. Kukin kansliapäällikkö vastaa oman ministerönsä lainvalmistelusta. Silja Viitala / Yle

Maanantaina maaliskuun 16. päivänä 2020 Suomen normaali elämä – ja lainvalmistelu – häiriintyi pahan kerran.

Tasavallan presidentti ja valtioneuvosto totesivat yhdessä, että valtakunta on poikkeustilassa.

Maan lainvalmistelukoneisto oli pakko valjastaa poikkeusajan tehtäviin.

Koronavuosi on ollut lainvalmistelun stressitesti

Ensimmäinen koronavuosi on ollut stressitesti, ihmiskoe, myös ministeriöiden lainvalmisteluvirkamiehille.

Ministeriöiden pykäläpajat ovat takoneet poliittisten päättäjien pöytään koronaa koskevia säädösesityksiä ennätystahdilla.

Suomessa on nykyisin 12 ministeriötä. Kunkin ministeriön ylin lainvalmistelusta vastaava virkamies on kansliapäällikkö – valtioneuvoston kansliassa hänen virkanimikkeensä on alivaltiosihteeri ja ulkoministeriössä valtiosihteeri.

Yle A-studio kysyi kansliapäälliköiltä, ovatko vielä runsas vuosi sitten suuria tunteita herättäneet lakihankkeet jääneet tyystin koronakiireiden jalkoihin.

Miksi kukaan ei puhu enää sotesta? Ainakin media on siitä vaiennut. Minne hautautui vanhuspalvelulaki, entä vammaispalvelulaki? Säädetäänkö Suomessa tätä nykyä pelkkiä koronalakeja?

Superministeriöksi noussut VNK keskittyy koronaan

Koronakriisinhallinnan superministeriöksi on noussut pääministerin johtama valtioneuvoston kanslia (VNK).

VNK:lla on nyt vuoden aikana ollut sormensa pelissä jo yli sadassa koronasäädöksessä.

Normaalioloissa VNK valmistelee vuosittain pari kolme hallituksen esitystä.

Ministereiden karenssikysymys on yhä levällään.

VNK on pitänyt käsissään suuret kokonaisuudet. Se on esitellyt – sosiaali- ja terveysministeriön selvitysten ja valmistelun pohjalta – valmiuslain käyttöönoton.

Samalla VNK on antanut tukea muille ministeriöille.

VNK:n alivaltiosihteeri Timo Lankinen kertoo, että merkittävin koronan takia jäihin pantu VNK:n oma lakihanke koskee ministereiden karenssia.

Valtioneuvoston alivaltiosihteeri Timo Lankinen. "Hallituksen lainsäädäntösuunnitelmaa on jouduttu tarkistamaan matkan varrella." Silja Viitala / Yle

– Karenssilainsäädännöllä on tarkoitus ratkaista se eettismoraalinen ongelma, joka syntyy, jos ministeri joko suoraan pestistään tai välittömästi sen jälkeen siirtyy vaikkapa yksityisen yrityksen palvelukseen.

Ministerikarenssien pohdiskelu saa nyt odottaa rauhallisempia aikoja.

Vuosi on ollut tiukka myös ministeriössä, jota johtaa A-studion suorista koronalähetyksistä tutuksi tullut kansliapäällikö Kirsi Varhila.

STM istuu tulisilla hiilillä

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila. "Tartuntatautien torjunnan ohjaus on meidän vastuullamme. Virkamiehet ovat tehneet pitkiä päiviä." Silja Viitala / Yle

Koronalainsäädännön keskeisimmästä sisällöstä vastaa sosiaali- ja terveysministeriö (STM). Se on ollut lähihistoriansa kovimmassa tulikokeessa.

STM on vastannut – muun ohessa – valmiuslain mukaisten käyttöönotto- ja soveltamisasetusten valmistelusta.

STM johtaa ja valvoo, että maan hallituksen ja eduskunnan päättämät koronapäätökset toteutuvat myös elävässä elämässä.

Monen iloksi sote ei ole ollut median otsikoissa pitkään aikaan. Se riemu ei kestä enää kauaa: sote-juna on kaiken aikaa jyskyttänyt aikataulussaan koronasta huolimatta.

Sotejuna jyskyttää aikataulussa.

Koronan takia STM:n kaikki muut suuret lainvalmisteluhankkeet – sotea lukuunottamatta – ovat nyt säästöliekillä.

Jos koronaa ei olisi, eduskunta kiistelisi ja media kirjoittaisi isoin otsikoin soten lisäksi perhevapaauudistuksesta, vanhuspalvelulaista, vammaispalvelulaista ja hoitotakuusta.

Kansliapäällikkö Kirsi Varhila tuntee pistoksen sydämessään.

– Tilanne on ikävä ja vakava. Etenkin vammaispalvelulaissa, vanhuspalvelulaissa ja hoitotakuussa on kysymys ihmisten perusoikeuksien toteuttamisesta.

Maan rahaministeriössä sen sijaan koronavuosi on sujunut aivan toiseen tapaan.

VM junailee taustalla kaikenlaista – myös sotea

Valtiovarainministeriön (VM) kansliapäälliköksi kuukausi sitten nimitetty Juha Majanen kertoo hieman yllättäen, että korona on vaikeuttanut hänen ministeriönsä työtä vain vähän.

– Koko maa on mennyt viimeisen vuoden korona edellä, se on selvää.

Valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Juha Majanen. "Korona on kuormittanut säädösvalmistelijoita merkittävästi. Se näkyy työaikasaldoissa ja ylityömäärissä." Silja Viitala / Yle

Koronakiireet ovat aiheuttaneet VM:ssä lievää takkuamista, mutta yksikään hanke ei näyttäisi ainakaan koronan vuoksi jäävän toteutumatta.

– Valtiovarainministeriön hallinnonalalla säädöshankkeiden viivästykset ovat onneksi olleet suhteellisen hyvin hallittavissa.

Valtiovarainministeriössä – kuten kaikissa muissakin ministeriöissä – on seinällä kaksi isoa prosessikaaviota, itkumuuria: koko valtioneuvoston yhteinen lainsäädäntösuunnitelma sekä ministeriön oma yksityiskohtainen lainsäädäntösuunnitelma.

Sote työllistää myös valtiovarainministeriötä.

VM on – STM:n ohella – sote-uudistuksen toinen veturiministeriö.

Hallituksen hyvinvointialue- ja sote-esitys on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Kukaan ei uskalla ennustaa, minkälaisia lisäveivauksia valiokuntakäsittelyt vielä aiheuttavat myös pakettia kirjoittaneissa ministeriöissä.

OKM ja MMM – Ei isoja lakijytkyjä

Myös opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on ollut viime vuoden sievoisessa koronapyörityksessä.

Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen sanoo, että hänen valtakuntansa on selvinnyt koronasta huolimatta myös alansa muusta lainvalmistelusta vähintäänkin siedettävästi.

Opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen. "Säädösvalmistelun resurssit ovat rajalliset. On priorisoitava, on aikataulutettava." Silja Viitala / Yle

– Väkeä on ollut kiinni akuuteissa koronakäänteissä. Muutamat normaaliin elämänmenoomme liittyvät uudistus- ja lakihankkeet ovat viivästyneet, mutta yhtäkään niistä ei ole keskeytetty.

Oppivelvollisuuden laajentaminen on jo maalissa.

Hallitusohjelman mukaiset isot hankkeet, kuten oppivelvollisuuden laajentamisen, ministeriö on saanut maaliin aikataulussa.

Erityisen isoja uusia omia lainsäädäntöjytkyjä OKM ei Lehikoisen mukaan tällä hetkellä valmistele.

Maa- ja metsätalousministeriön (MMM) kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio puolestaan kertoo, että hänen ministeriönsä on suhtautunut korona-aikaan tyynesti, dramatisointia välttäen.

Maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio. "Vaativat hankkeet tuppaavat kasautumaan muutamille kokeneille lainvalmistelijoille. Onneksi meillä on pieni henkilöstön vaihtuvuus." Silja Viitala / Yle

Kun koronakriisi sai koko valtakunnan hälytystilaan keväällä 2020, eduskunta viestitti ministeriöille, että se käsittelee vain välttämättömät, kiireelliset ja covid-19-tautiin liittyvät asiat.

– Kun tilanne sitten syksyllä rauhoittui, saimme eduskunnan käsiteltäväksi myös alamme rutiinilainsäädäntöä.

Nyt keväällä 2021 tilanne oli taas sama kuin vuosi sitten: eduskunta ilmoitti uudelleen keskittyvänsä vain välttämättömiin, kiireellisiin ja koronaa koskeviin hankkeisiin.

– Pidimme elintarvikelain kokonaisuudistusta välttämättömänä ja kiireellisenä, ja eduskunta sen myös alkukeväästä käsitteli.

Työteliääseen EU-lainsäädännön valmisteluun MMM on osallistunut kaikessa hiljaisuudessa entiseen tapaan.

EU-paineet pitävät virkeänä myös TEM:n ja LVM:n

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) kansliapäällikkö Raimo Luoma on levollinen.

Työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Raimo Luoma. "Kolmikantaisesti valmisteltavat työelämä- ja osin myös työllisyyshankkeet takkuavat. Korona on siihen kylläkin enintään osasyy." Silja Viitala / Yle

TEM on ollut isossa roolissa, kun koronan aiheuttamaa tuhoa elinkeinoelämälle on yritetty estää keinolla jos toisellakin. Yritysten tukemisessa ja vaikkapa ravintoloiden aukioloajoissa on riittänyt miettimistä.

Muutoin ministeriö on tehnyt työtään hitaasti kiiruhtaen.

– Ainoastaan patenttilain kokonaisuudistus on nyt kokonaan keskeytetty.

EU-komissio marisee viivästymisistä.

EU-paineet pitävät kuitenkin myös TEM:n virkeänä. Sähkömarkkinadirektiivin täytäntöönpanolla on jo pieni kiire. Komissio on käynnistänyt rikkomusmenettelyn Suomea vastaan sen viivästymisen takia.

Liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) kansliapäällikkö Harri Pursiainen on tyytyväinen siihen, että isoja katastrofeja ei hänen eteensä ole ilmestynyt.

Liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö Harri Pursiainen. "Perustimme erillisen säädösryhmän, joka vastaa koronasäännöksistä ja siitä, että muut lakivalmistelut eivät jää koronan jalkoihin." Silja Viitala / Yle

EU-lainsäädännön kansallisessa täytäntöönpanossa välillä vähän takkuaa myös LVM:ssä.

– Sähköisen viestinnän palveluja koskeva laki myöhästyi muutamalla kuukaudella, kun hallituksen esitystä ei saanut antaa eduskunnalle keväällä 2020 - mutta emmeköhän me siitäkin selviä.

Muilla ministeriöillä pientä säätöä, muuten OK

Sekä sisäministeriö (SM), ulkoministeriö (UM), ympäristöministeriö (YM) että puolustusministeriö (PLM) ovat selvinneet koronapaineista pienin takaiskuin.

SM:n kansliapäällikkö Kirsi Pimiä sanoo, että koronapandemia on hetkauttanut hänen ministeriönsä lainvalmistelurutiineja yllättävän vähän.

Sisäministeriön kansliapäällikkö Kirsi Pimiä. "Perinteiset työryhmätapaamiset ovat muuttuneet etäkokouksiksi. Sidosryhmiä on kuultu webinaareissa." Silja Viitala / Yle

– Koronan jalkoihin ei ole jäänyt mitään erityisen merkityksellistä. On ihan normaalia, että lakihankkeisiin tulee viivästyksiä – milloin mistäkin syystä.

Joskus lakihanke viivästyy pelkästään siksi, että yksittäinen virkamies vaihtaa työpaikkaa.

Normaalioloissa lainvalmistelun takkuaminen johtuu tavallisesti poliittisista kädenväännöistä tai vaikkapa vain yksittäisen lainvalmistelijan vaihtumisesta. Niin nyt korona-aikanakin.

UM:n valtiosihteeri Matti Anttonen muistuttaa, että ulkoministeriö tuottaa ihan ikiomaa lainsäädäntöä harvakseltaan. Ministeriön asiantuntijat ovat kuitenkin usein auttamassa muiden ministeriön lainvalmistelijoita.

– Parasta aikaa olemme valmistelemassa kiireellisenä hankkeena kansallista viisumia koskevaa hallituksen esitystä.

Ulkoministeriön valtiosihteeri Matti Anttonen. "Korona-ajan lainvalmistelua on leimannut kiire ja vaihtoehtoisten sääntelytapojen arvioinnin puute." Silja Viitala / Yle

Kansallista viisumia valmistellaan UM:n, TEM:n, SM:n ja Maahanmuuttoviraston yhteistyönä. Tarkoituksena on helpottaa erityisasiantuntijoiden ja start up -yrittäjien työperäistä maahanmuuttoa.

YM:n kansliapäällikkö Juhani Damski kertoo oman ministeriönsä selvinneen koronasta melko vähällä, koska sen tehtäväkenttä on aivan omanlaisensa.

Ympäristöministerön kansliapäällikkö Juhani Damski. "Etäkokouksissa on ollut hyvätkin puolensa: yhteydenpito on nopeutunut, ja kuulemistilaisuudet ovat olleet joustavia." Silja Viitala / Yle

– Koronalla on ollut vain vähäinen vaikutus käynnissä oleviin säädöshankkeisiimme. Tulevaisuustyömme hallinnonalalla jatkuu.

“Meillä ei lainvalmistelu takkua!” (Jukka Juusti)

PLM:n kansliapäällikkö Jukka Juusti vastaa kysymykseen oman hallinnonalansa tilannekuvasta sotilaallisen jämäkästi.

Puolustusministeriön kansliapäällikkö Jukka Juusti. "Korona ei ole meihin iskenyt. En keksi esimerkkiä koronan jalkoihin jääneestä lakihankkeesta." Silja Viitala / Yle

– Meillä ei lainvalmistelu takkua! Normaali tilanne ministeriössä.

OM – arvostettu ja vähän pelättykin sparraaja

Oikeusministeriö (OM) vastaa lainvalmistelun yleisestä kehittämisestä. Ministeriön laintarkastusyksikkö tarkastaa ison osan annettavista hallituksen esityksistä.

Ministeriössä on valtioneuvoston suurin lainvalmistelun erityisosaajien keskittymä. Se palvelee sekä muita ministeriöitä että eduskuntaa laajan lausuntopraktiikan kautta.

OM:n kansliapäällikkö Pekka Timonen tietää, että hänen oikeudellisten osaajien iskuryhmänsä on tervetullutta sparrausväkeä melkeinpä mihin tahansa lakihankkeeseen.

Oikeusministeriön eksperttejä odotetaan kokouksiin kämmenet märkinä.

OM on mukana useissa muiden ministeriöiden hankkeissa – erityisesti perus- ja ihmisoikeuskysymysten sekä kriminalisointeja ja sanktioita koskevien kysymysten valmistelussa.

Perimätiedon mukaan muiden ministeriöiden lainvalmistelijat odottelevat oikeusministeriön edustajia kokouksiinsa yhä kämmenet märkinä.

Oikeusministeriön kansliapäällikkö Pekka Timonen. "Ihmis- ja perusoikeudet sekä lainsäätämisjärjestys ovat aiheuttaneet lainvalmistelijoillle päänsärkyä." Silja Viitala / Yle

Timonen muistuttaa, että Suomessa on kuluneen vuoden aikana ollut kahdenlaista ja keskenään melko erilaista lainvalmistelua: poikkeusoloja koskevaa ja kiireellistä lyhyen kaavan valmistelua sekä perinteistä pitkän kaavan valmistelua.

– Hallitusohjelmaan kirjatut hankkeet ovat koronan takia joiltakin osin viivästyneet sekä poliittisten linjausten että lakiteknisen valmistelun osalta.

Yhtäkään omaa hankettaan OM ei ole – ainakaan vielä – pudottanut pöydältä pois.

Timosen mukaan esimerkiksi maksukyvyttömyyttä ja kuluttajansuojaa koskeva lainsäädäntö kaipaa päivitystä, samoin yhdistystoiminnan sääntely.

Timosen oma tämän päivän lempilapsi on yhteisöllisen kansalaistoiminnan elvyttämiseen ja ylläpitämiseen pyrkivä lakihanke, jota hän itse vetää.

– Rekisteröidyn yhdistyksen ja Facebook-keskusteluryhmän väliin on keksittävä jotakin ihan uutta – jokin riittävän ketterä toimintamuoto.

Kun koronavirus joskus rauhoittuu, Suomen lainvalmistelukoneisto on – pienen huilauksen jälkeen – taas täydessä iskussa.