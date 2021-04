Nokian osake kiitää pörssissä – Lundmark varoittelee innostumasta liikoja: "Vahva ensimmäinen askel"

Viime vuosina Nokia on tuottanut pettymyksiä. Tällä kertaa yhtiö yllätti kaikki.

Nokia kiitää tällä hetkellä pörssissä noin 14 prosentin nousussa. Tällä kertaa kyse ei ole yhdysvaltalaisten keskustelupalstojen hypetyksestä, kuten tammikuussa.

Nokialla on oikeasti positiivista kerrottavaa.

Yhtiön myynti kasvoi tammi–maaliskuussa ilman valuuttakurssien vaikutusta yhdeksän prosenttia. Samalla vertailukelpoinen liikevoitto kipusi lähes 11 prosenttiin liikevaihdosta.

Tämä oli yllätys. Luvut ovat selvästi parempia kuin analyytikot ja sijoittajat odottivat.

Toimitusjohtaja Pekka Lundmarkin puheista on saanut sen käsityksen, että Nokian polku menestykseen on pitkä ja kivinen.

Entä jos se tie ei olekaan aivan niin pitkä kuin pelättiin?

Nyt olisi toimitusjohtajan helppoa sortua ylisanoihin ja paukutella henkseleitä. Suomalaistoimittajien kanssa keskustellut Lundmark asettelee kuitenkin sanansa varoen.

– Kolmen vuoden käännematka pätee edelleen ja nyt pitää olla jalat maassa. Vaikka tämä oli erinomainen alku tälle vuodelle, se oli kuitenkin vain ensimmäinen vuosineljännes.

Viime vuosina Nokian lupauksiin uskoneet sijoittajat ovat joutuneet pettymään kerta toisensa jälkeen. Lundmarkin ja hallituksen puheenjohtaja Sari Baldaufin kaudella Nokia ei aio sortua liian suuriin lupauksiin.

Sijoittajien näkökulmasta Nokian tulos oli kuitenkin kutkuttava. Yhtiö on kertonut odottavansa vertailukelpoisen liikevoiton olevan tänä vuonna 7–10 prosenttia liikevaihdosta. Ensimmäisen vuosineljänneksen osalta tuosta haarukasta mentiin helposti yli.

Nokia ei tässä vaiheessa muuta näkymiään.

– Tällä neljänneksellä kaikki meni putkeen. Nyt seurataan, miten vuosi jatkuu, Lundmark sanoo.

Elvytys tukee, mutta sirupula uhkaa

Euroopan ja Yhdysvaltojen elvytyspaketit luovat uskoa siihen, että tietoliikenneyhteyksille ja verkkolaitteille riittää kysyntää.

Lundmarkin mukaan jo korona itsessään lisäsi kysyntää Nokian valokuitutuotteille.

Toisaalta kysyntää riittää kaikille muillekin laitteille. Kaikki teknologiayritykset autotehtaista pelikonsoleiden valmistajiin yrittävät nyt kilvan haalia elektronisia komponentteja.

Nokia kertoi pari viikkoa sitten Ylelle, että se pyrkii kasvattamaan komponenttivarastojaan ja varaamaan tavarantoimittajien valmistuskapasiteettia aiempaa pidemmälle tulevaisuuteen.

Pekka Lundmarkin mukaan Nokia on onnistunut kohtuullisen hyvin.

– Olen hyvin tyytyväinen, että tässä hyvin tiukassa tilanteessa olemme onnistuneet palvelemaan asiakkaita. Meidän porukkamme on tehnyt hyvää työtä.

Kiinteät verkot kasvoivat, pilviyksikkö sakkaa

Nokia on ilmoittanut, että enää se ei enää yritä tarjota asiakkailleen kaikkea mahdollista verkkoihin liittyvää. Operaattorit hajauttavat joka tapauksessa ostoksensa useille eri yhtiöille.

Siksi Nokian jokaisen liiketoimintayksikön on jatkossa menestyttävä omillaan. Tämän on tulkittu tarkoittavan, että edessä on liiketoimintojen myyntejä, jos tuota menestystä ei saavuteta.

Miten Nokian yksiköt sitten pärjäsivät?

Kiinteiden verkkojen liiketoiminta on iloinen yllätys. Sen myynti kasvoi vertailukelpoisin kurssein peräti 28 prosenttia. Matkapuhelinverkkojen liiketoiminta kasvoi sekin kaksi prosenttia 5G-verkkojen vetämänä. Patenttiliiketoiminta kasvoi kuusi prosenttia. Pilvi- ja verkkopalvelut -yksikkö on kuitenkin murheenkryyni. Sen liikevaihto laski lähes kymmenyksen ja tuotti ainoana tappiota.

– Pilvi- ja verkkopalveluyksikössä on käynnissä iso tuotevalikoiman ja palveluvalikoiman läpikäynti, Lundmark sanoo.

Toimitusjohtajan mukaan yksikössä on paljon hyvää. Lundmark kehuu esimerkiksi 5G-verkkoihin sekä turvallisuuteen ja automaation liittyviä tuotteita. Myös laskutukseen ja operaattoreiden tilaajahallintaan liittyvät tuotteet ovat hänen mukaansa kannattavaa liiketoimintaa.

– Mutta näiden lisäksi siellä on kasa kannattamattomia tuotteita ja asiakkaita, joita nyt perataan läpi.

Kiitos, Alcetel-Lucent?

Nokian 5G-ongelmien syyksi on usein nostettu ranskalaisen Alcatel-Lucentin osto viime vuosikymmenen puolivälissä. Jättikauppa varasti yhtiön johdon huomion ja vei resursseja, joita oltaisiin tarvittu 5G-kehityksessä.

Tällä kertaa Nokian onnistumisen taustalla ovat kuitenkin juuri ne kiinteän verkon tuotteet, joita Nokia sai Alcatel-Lucentin myötä.

Jossittelun aika alkaa olla ohi. On mahdotonta arvioida, mitä olisi tapahtunut siinä rinnakkaistodellisuudessa, jossa tuota kauppaa ei olisi tehty.

Nokian uusi johto sai joka tapauksessa hyvä alun. Yhtiön kassakin lihoi 3,7 miljardiin euroon, eli Nokialla on rahaa lähteä kirimään 5G-markkinoilla.

Lue lisää:

Nokian Pekka Lundmark 5G-verkoista: "Olisi naiivia sanoa, että tämä olisi vain kolmen markkina"

Analyysi: Nokian jätti-irtisanomiset eivät ole yllätys – mutta yhtiö on niiden jälkeen entistä suomalaisempi

Nokian toimitusjohtaja hämmästelee yhä, miksi Redditin meemisijoittajat valitsivat juuri Nokian osakkeen: "Me keskitymme tuloksen tekemiseen"

Nokialla saattaa olla edessä yhtiön osien myyntejä, koska uusi pomo Lundmark hylkäsi Surin kauden ydinopit – tuloksen jälkeen osake syöksyy 15 %