Maailman suurin vaaliteltta avautuu Tampereella: ehdokkaat, asukkaat ja asiantuntijat kohtaavat uudella digitaalisella keskusteluareenalla

Yle, Tampereen kaupunki ja Tampereen korkeakouluyhteisö kokeilevat uudenlaista chat-pohjaista kuntavaalien keskusteluareenaa. Virtuaalisessa vaaliteltassa tamperelaiset pääsevät esittämään kysymyksiä puolueille ja keskustelemaan asiantuntijoiden kanssa. Teltta on avoinna kaksi viikkoa ennen vaaleja.

Toukokuun viimeisenä päivänä Ylen verkkosivuille avautuu virtuaalinen vaaliteltta, johon pääsee sisään vaikka toiselta puolelta maailmaa. Keskustelunaiheet tosin koskevat tällä kertaa Tampereen asioita.

Maailman suurin vaaliteltta on virtuaalinen, chat-pohjainen kuntavaalien keskusteluareena, joka yhdistää ehdokkaat, kuntalaiset, asiantuntijat ja asianosaiset Tampereella. Se on avoinna kaksi viikkoa ennen vaaleja.

Vaaliteltta toteutetaan Ylen, Tampereen kaupungin ja Tampereen korkeakouluyhteisön yhteistyönä. Yle Pirkanmaan päällikkö Aki Karjalainen avaa kokeilun ideaa ja sen mahtipontista nimeä.

– Tämä on turvallinen keskustelualusta verkossa – tänä päivänä, jolloin keskustelu ei aina ole asiallista ja turvallista. Tässä on hyvin matala kynnys tärkeisiin kotiseutua koskeviin asioihin.

– Toisaalta tämä on idea, jonka voi monistaa muihin vaaleihin ja muihin keskusteluaiheisiin. Tässä käytetään tamperelaista osaamista, jota voidaan jatkossa monistaa muuallekin.

Turvalliselle verkkokeskustelulle on tarvetta

Maailman suurimmassa vaaliteltassa jokainen puolue ja valitsijayhdistys saa itselleen teltan, jonne kansalaiset voivat jättää kysymyksiä.

Puoluetelttojen lisäksi on teematelttoja eli suoria chat-pohjaisia keskustelutilaisuuksia tärkeistä aihepiireistä. Niissä ovat mukana Ylen toimittajat sekä Tampereen kaupungin ja korkeakouluyhteisön asiantuntijat. Mukaan kutsutaan myös kaikki tamperelaiset kuntavaaliehdokkaat. Teemakeskustelut järjestetään kesäkuun ensimmäisellä viikolla ja pormestaritentti toisella viikolla.

Yle Pirkanmaan päällikön Aki Karjalaisen mukaan kokeilun tavoitteena on vahvistaa demokratiaa ja luoda paikka, jossa kuntalaisten on helppoa ja vaivatonta osallistua vaalikeskusteluihin.

– Tarve digitaaliselle vaalikeskustelulle on osoittautunut suuremmaksi kuin osasimme arvatakaan. Osasyynä siihen on varmasti korona. Toisaalta kohtaaminen verkossa on niin arkea, että sitä kaivataan selvästi myös vaaleissa.

Vaalitelttaan pääsee Yle-tunnuksella. Koska kyse on kokeilusta, vaaliteltta on näissä kuntavaaleissa käytössä pelkästään Tampereella.

Kokeilussa haetaan kokemuksia digitaalisesta osallistumisesta ja oman kunnan asioiden paremmasta käsittelystä kuntavaaleissa. Vaaliteltta on avoinna 31.5.–12.6.2021.

