Pohjoismaisten sarjojen jättisuosio tuo Netflixille toimiston Tukholmaan - saadaanko kohta ensimmäinen Netflix-sarja Suomesta?

Norjalainen komedia Jouluksi kotiin on yksi kymmenistä Netflixin pohjoismaisista tuotannoista. Netflix

Suoratoistopalvelu Netflix panostaa entistä vahvemmin pohjoismaisiin tuotantoihin. Yhtiö perustaa vuoden loppupuolella Pohjoismaiden toimiston Tukholmaan ja pienemmän tiimin Kööpenhaminaan.

Tieto käy ilmi Netflixin tuoreesta blogitekstistä (siirryt toiseen palveluun), jonka on kirjoittanut uuden toimiston päällikkö Lina Brouneus. Hänen mukaansa Tukholman toimiston tarkoituksena on toimia yhtiön pohjoismaisten tuotantojen keskuksena ja vahvistaa suhteita paikallisiin tv-sarjojen ja elokuvien tekijöihin.

– Pohjoismaat olivat ensimmäisiä paikkoja, joissa tehtiin paikallisia Netflix-sarjoja, ja olemme saaneet työskennellä jo yhdeksän vuotta Ruotsin, Tanskan, Norjan, Suomen ja Islannin kirkkaimpien luovien kykyjen kanssa, Brouneus kirjoittaa.

Blogitekstin mukaan Netflixillä on Pohjoismaissa noin neljä miljoonaa tilaajaa.

Kaksi kolmasosaa Netflix-tilaajista katsoo pohjoismaista

Netflix on tuottanut viimeisten kymmenen vuoden aikana lähes 70 pohjoismaista tv-sarjaa ja elokuvaa. Palvelun pohjoismaisiin hitteihin kuuluvat esimerkiksi ruotsalainen draamakomedia Rakkaus ja anarkia, tanskalainen tieteistrilleri The Rain ja norjalaiskomedia Jouluksi kotiin.

Pohjoismaisten tuotantojen laatu on havaittu myös maailmalla. Kaikista Netflixin tilaajista melkein kaksi kolmasosaa on katsonut palvelusta pohjoismaisia tuotantoja, Brouneus kertoo tekstissään. Netflixillä on maailmanlaajuisesti yli 207 miljoonaa tilaajaa.

Suomesta ei ole vielä tullut omaa Netflix-sarjaa. Palvelulla on kuitenkin kokemusta myös suomalaisesta osaamisesta, sillä Karppi ja Sorjonen ovat esimerkiksi Yhdysvalloissa Netflix-sarjoja.

Työn alla Netflixillä on muun muassa islantilainen scifi-sarja Katla, norjalainen hirviöelokuva Troll ja ruotsalainen postapokalyptinen trilleri Black Crab, jonka pääosassa nähdään Noomi Rapace.

Netflix on viime vuosina panostanut Euroopan toimintoihinsa. Yhtiöllä on jo toimisto Amsterdamissa, Berliinissä, Brysselissä, Lontoossa, Madridissa ja Pariisissa. Tukholman lisäksi se on avaamassa toimistot Roomaan ja Istanbuliin.