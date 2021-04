Yrittäjien Mikael Pentikäinen: "Yrittäjien suhde S-ryhmään on kaksijakoinen ja osittain tulehtunut, ABC ei kelpaa taukopaikaksi"

S-ryhmän erittäin vahva asema ympäri Suomen herättää närkästystä ja tunteita suuressa joukossa yrittäjiä varsinkin silloin, kun S-ryhmä kilpailee samoista asiakkaista yrittäjän kanssa. Asia pulpahti pintaan Ylen maanantaina julkaisemassa nettijutussa, jossa käytiin läpi tilannetta Mikkelissä ja Pohjois-Karjalassa. Juttu oli päivän luetuin Ylen nettisivuilla ja herätti vilkkaan keskustelun.

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen on havainnut jännitteet yrittäjien ja osuuskaupan välillä, muallakin kuin Itä-Suomessa.

– Esimerkiksi, jos lähdetään porukalla yrittäjäpäiville bussilla ja pysähdykset on suunniteltu ABC:lle, palautetta tulee hyvin nopeasti. Sanotaan, että mieluummin yrittäjävetoisiin taukopaikkoihin, Pentikäinen sanoo.

Jossain paikoissa yrittäjä ei suostu jalallaan astumaan S-ryhmän tiloihin periaatteella "ei ropoakaan osuuskaupalle".

– Tämmöistä mentaliteettia on paikoin, Pentikäinen toteaa.

– Suhde S-ryhmään on kaksijakoinen ja osittain tulehtunut. Osalle yrittäjiä S-ryhmä on yritys muiden joukossa ja sen kanssa tehdään yhteistyötä. Osalle se on kilpailija, joka huolestuttaa ja ärsyttää. Tässä on alueellisia ja yrittäjäkohtaisia eroja. Asia puhuttaa yrittäjäjärjestön sisällä aina silloin tällöin. Se on ihan selvä.

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen on havainnut jännitteet yrittäjien ja osuuskaupan välillä. Silja Viitala / Yle

Juopa syntyi kauan sitten

Juopa yrittäjien ja osuuskaupan välillä on hyvin vanhaa perua. Jotta suhdetta ymmärtää, pitää Pentikäisen mukaan ymmärtää historiaa.

Jäljet johtavat 1930-luvulle ja Suomen yrittäjien keskusliittoon SYKLiin, joka oli vahvasti itsenäisten kauppiaiden edustama järjestö. Se oli pitkälti syntynyt taistelemaan nimenomaan osuuskauppaa vastaan, koska itsenäiset kauppiaat kokivat vahvistuvan osuuskaupan omaksi vastustajakseen. Eikä ajattelu ole kadonnut vieläkään.

– Meillä on hyvin kriittistä suhtautumista osuuskauppaa kohtaan erityisesti alueilla, joissa SYKLin perinne on vahva. Vahvimmillaan se on läntisessä Suomessa ja Pohjanmaalla. Pohjoisessa ja idässä suhde on maltillisempi. Mutta totta kai sielläkin on yksittäisiä yrittäjiä, jotka kokevat kilpailun S-ryhmää vastaan hyvin hankalaksi.

Pentikäisen mukaan yrittäjiä närästää erityisesti osuuskaupan vahva markkina-asema ja pitkä kilpailuhistoria leimaa suhdetta.

– Koetaan kilpailun epäreiluutta ja harmia siitä, että bonusjärjestelmillä pystytään ohjaamaan asiakasvirtoja S-ryhmän sisälle. Kilpailuun on näin vaikea vastata.

– Osuuskauppa on erittäin vahva joissakin maakunnissa, ja monet yrittäjät kokevat, että se on liian vahva. Sitten taas osa yrittäjistä näkee osuuskaupan tärkeänä, vakavaraisena kumppanina.

Monelle yrittäjälle osuuskauppa on normaali asiontipaikka.

– Kysyimme keväällä kuinka monella yrittäjällä on taskussaan (osuuskaupan) vihreä S-kortti. 75 prosenttia sanoi, että heillä on. Yrittäjät käyttävät laajalti osuuskaupan palveluja, Pentikäinen tiivistää.

Moni yrittäjä karsastaa käyntiä S-ryhmän ABC-ketjun pisteissä. Yle/Stefan Härus

Iso kumppani myös

Pentikäinen huomauttaa, että yrittäjien suhde osuuskauppaan ei ole mustavalkoinen, vaan hyvinkin moniulotteinen.

– On tärkeää myös nähdä se, että vaikka osuustoiminta on monelle yrittäjälle suorastaan verinen kilpailija monella alalla, samaan aikaan osuuskauppa on hyvin merkittävä kumppani ja asiakas tuhansille ja taas tuhansille yrittäjille.

– Suuri määrä yrittäjiä toimii osuuskauppojen arvoketjuissa. Osuuskauppa myy heidän tuotteitaan ja he tekevät erilaisia palveluja osuuskaupalle.

Välit paremmat Keskoon

Osuuskaupan lailla myös Kesko on erittäin vahva pelaaja ympäri Suomen. Suhde keskolaisiin K-kauppiaisiin on Pentikäisen mukaan kuitenkin parempi.

– Keskon kaupat ovat yrittäjävetoisia. Tässä on Keskolla ja S-ryhmällä suuri ero, S-ryhmä on jäsentensä omistama yksityinen yritys.

– Keskon kauppiaat ovat hyvin usein aktiivisia myös yrittäjäjärjestössä paikallisesti. Meillä on paljon kauppiasjäseniä. Osassa maata myös osuuskaupat ovat meidän jäsenyrityksiämme, Pentikäinen sanoo.

Voimakkaasti laajentunut saksalainen Lidl keskusteluttaa yrittäjiä Pentikäisen mukaan harvakseltaan.

– Sen olen kuullut, että yhteistyöhön Lidlin kanssa päässeet yrittäjät myös arvostavat sitä.

S-ryhmän Arttu Laine muistuttaa, että osuuskauppa on myös tärkeä yhteistyökumppani yrittäjille. Roger Källman / Yle

Osuuskauppa vastaa

S-ryhmän ketjuista vastaava kenttäjohtaja Arttu Laine SOK:sta korostaa Pentikäisen tapaan, että osuuskauppa on tärkeä yhteistyökumppani yrityksille.

– Kun olin itse aikanaan osuuskauppa KPO:n toimitusjohtajana Pohjanmaalla, oli KPO:lla silloin ja on tänä päivänäkin 2 400 paikallista kumppania. Pohjalaisia tuotteita on valikoimissa viitisen tuhatta.

– Ja tarkoitan hyvin erilaisia yrityskumppaneita: tavarantoimittajia, kiinteistöpuolta, jätehuoltoa, siivouspalveluita, kuljetuksia, arkkitehtipalveluita, suunnittelua, kaikkea erittäin laaja kirjo. Sama toistuu valtakunnallisesti. Ostamme palveluita Suomessa 16 000 suomalaiselta yrittäjältä ja yritykseltä.

Laine huomauttaa, että yhtä lailla heillä on paljon yritysasiakkaita: yhteensä 34 000 suomalaista yrittäjää ja yritystä, jotka asioivat S-ryhmän rautakaupoissa, hotelleissa ja ravintoloissa ja verkkokaupoissa.

Mitä pitäisi tehdä?

Vaikka yhteistyötä on paljon, niin joku kuitenkin mättää ainakin paikoin. Mitä pitäisi tehdä?

– Pitää lähteä siitä, että jos S-ryhmällä on vahva asema, se ei käytä asemaansa väärin. Ei lähde sanelemaan ja jättää pienillekin yrityksille elintilaa ja mahdollisuuksia. Kilpailuasetelman pitää olla sellainen, että pienikin voi siinä pärjätä, Pentikäinen linjaa.

– Jos on jotain ongelma-alueita, on hyvä istua saman pöydän ääreen ja keskustella.

S-ryhmän Arttu Laine korostaa myös keskustelun tarpeellisuutta. Laine sanoo, ettei hän tunnista sanelua tapahtuneeksi.

– Jos tuntee epäkohtia, niin parasta on keskustella suoraan osuuskaupan kanssa. He ovat kasvollisia yrityksiä. Se on se paras tapa.

Toimiiko osuuskauppa mielestänne alueilla reilusti?

– Mielestäni toimii. Olen pitkään työskennellyt S-ryhmässä, enkä tunnista tilanteita, että olisi ollut epäreiluutta.

Pentikäinen sanoo tietävänsä, että S-ryhmä haluaa maakunnissa säilyvän elinvoimaa ja laajasti yrityksiä.

– En usko S-ryhmän ajavan tilannetta, jossa olisi vain S-ryhmän toimijoita.

