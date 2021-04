Bulgarialainen asekauppias, räjähtävät asevarikot, GRU:n yksikkö 29155 – Agenttitarina repii Venäjän ja Itä-Euroopan maiden diplomaattisuhteita

Ammusvaraston räjähdys Tšekissä vuonna 2014 on johtanut diplomaattikarkotusten sarjaan. Räjähdys on kytketty Venäjän sotilastiedustelun haluun estää ammusten vienti Ukrainaan. Keskiössä on asekauppias, joka yritettiin myrkyttää kahdesti vuonna 2015.

Jälleen yksi diplomaatti sai jättää asemapaikkansa viime viikkoina julkisuuteen purkautuneen mutkikkaan agenttitarinan takia, kun Bulgaria ilmoitti torstaina karkottavansa venäläisen diplomaatin.

Karkotukset alkoivat Tšekistä, joka karkotti 18 venäläisdilomaattia. Venäjä nokitti karkottamalla 20 tšekkidiplomaattia, mihin Tšekkki vastasi uhkaamalla karkottaa 60 venäläisdiplomaattia.

Slovakia, Liettua, Latvia ja Viro karkottivat venäläisdiplomaatteja myötätunnonosoituksena Tšekille, ja Venäjä vastasi karkottamalla niiden diplomaatteja.

Taustalla on pitkällinen vyyhti, johon kietoutuvat Venäjän sotilastiedustelun GRU:n yksikkö 29155, bulgarialainen asekauppias Emilian Gebrev, Itä-Ukrainan sota ja Salisburyn myrkytystapaus.

Tapahtumien keskellä ovat jälleen Salisburyn myrkkyiskusta epäillyt Aleksandr Petrov ja Ruslan Boširov, oikeilta nimiltään tiettävästi Aleksandr Miškin ja Anatoli Tšepiga.

Slovakian suurlähetystö Moskovassa keskiviikkona. Venäjä määräsi kolme slovakkidiplomaattia poistumaan maasta. Juri Kochetkov / EPA

Jos tiedot Tšekin ja Bulgarian tapahtumista pitävät paikkaansa, rajuista otteistaan tunnetuksi tullut sotilastiedustelu GRU on jälleen keittänyt vaikeasti lusikoitavan sopan Venäjän diplomaattien eteen.

Erityisen laajasti tapauksia ovat tutkineet kansalaisjournalsiten ryhmä Bellingcat (siirryt toiseen palveluun) ja venäläinen tutkivan journalismin sivusto The Insider (siirryt toiseen palveluun).

Räjähdyksiä Vrběticessä

Vuonna 2014 Ukrainan kriisi oli kuumimmillaan. Helmi–maaliskuussa Venäjä kaappasi Ukrainalta Krimin niemimaan ja huhtikuussa Itä-Ukrainassa alkoi sota. Venäjä tuki sotilaallisesti Itä-Ukrainassa lietsomaansa separatismia.

Sitten 16. lokakuuta 2014 Vrběticessä Tšekissä räjähti yksityisen Imex-yrityksen hallinnoima ammusvarasto.

Kaksi varaston työntekijää kuoli. Räjähdyksessä tuhoutui noin 50 tonnia ammuksia. Lähiseudun asukkaita evakuoitiin, koska räjähdyksen voima oli heittänyt räjähteitä laajalle alueelle.

Samalla asevarastolla tapahtui vielä toinen räjähdys 3. joulukuuta.

Yli kuusi vuotta tuhoisan räjähdyksen jälkeen Tšekin viranomaiset ilmoittivat, että se oli Venäjän sotilastiedustelun työtä.

Mielenosoittajia Venäjän suurlähetystön edustalla Prahassa toissa viikolla. STELLA Pictures / ddp

Varastolla säilytettiin myös bulgarialaisen asevalmistajan ja -kauppiaan Emilian Gebrevin Emco-yhtiön sotatarvikkeita. Huomio on kiinnittynyt juuri näihin.

Samainen Gebrev yritettiin sittemmin myrkyttää kahdesti Bulgariassa huhti–toukokuussa 2015. Siitäkin epäillään Venäjän agentteja.

Huomio on kohdistunut erityisesti kahteen mieheen, jotka saapuivat 11. lokakuuta 2014 Tšekin pääkaupunkiin Prahaan nimillä Ruslan Boširov ja Aleksandr Petrov.

Näitä samoja miehiä Britannian viranomaiset epäilevät Salisburyn myrkkyiskusta maaliskuussa 2018.

Miehet vaihtoivat pian nimiään Tšekissä. Asevarastoa pyörittävältä Imex-yhtiöltä pyydettiin Tadžikistanin kansalliskaartin nimissä käyntilupaa kahdelle miehelle. Nämä olivat Tadžikistanin kansalainen Ruslan Tabarov ja Moldovan kansalainen Nicolaj Popa.

Sähköpostilla lähetetyssä pyynnössä oli liitteenä kuvat passeista, ja passikuvissa esiintyivät samaiset Boširov ja Petrov.

On epäselvää, kävivätkö juuri nämä miehet asevarastolla.

Tutkivan journalismin ryhmä Bellingcat kertoo tunnistaneensa kuusi GRU:n yksikön 29155 agenttia (siirryt toiseen palveluun), joilla sen mukaan oli yhteys Tšekin räjähdykseen.

Teoria on, että Gebrev vei ammuksia Ukrainan asevoimien käyttöön, ja Venäjän sotilastiedustelu halusi estää tämän.

Tšekin virkaatekevä ulkoministeri Jan Hamáček sanoi, että ammusten ei ollut tarkoitus räjähtää Tšekissä vaan vasta kun ne oli siirretty Bulgariaan tai Ukrainaan.

Bellingcatin ja The Insiderin tutkimusten mukaan Gebrevin Emco ei välttämättä ollut aikeissa viedä ammuksia Tšekin varastosta Ukrainaan.

Venäläiset ovat toisaalta voineet ajatella niiden olevan korvamerkittyjä Ukrainaan, koska Gebrev ei ollut halukas myymään varastoimiaan asetarvikkeita.

Tšekki karkotti alkuun 18 venäläistä lähetystötyöntekijää asevaraston räjhdyksen takia. Tšekin mukaan nämä ovat sotilastiedustelu GRU:n ja ulkomaantiedustelu SVR:n työntekijöitä diplomaattisen peitteen alla. Kun Venäjä karkotti 20 tšekkidiplomaattia, Tšekki vastasi ilmoittamalla peräti 60 venäläisdiplomaatin karkottamisesta. Martin Divisek / EPA

Räjähdyksiä Bulgariassa

28. huhtikuuta tänä vuonna Bulgarian syyttäjänviranomaiset ilmoittivat tutkivansa Venäjän sotilastiedustelun yksikkö 29155:n yhteyksiä neljän räjähdyksen sarjaan vuosina 2011–2020 ammusvarastoilla Bulgariassa.

Varhaisin tapaus on marraskuulta 2011. Tuolloin Gebrevin Emco-yhtiön varastolla pohjoisessa Lovnidolin kylässä tapahtui räjähdys.

Bulgarian syyttäjät sanovat nyt, että varastolla oli Georgiaan tarkoitettua materiaalia. Venäjä kävi Georgian kanssa lyhyen sodan vuonna 2008.

Vuonna 2015 tapahtui kaksi räjähdystä bulgarialaisen asevalmistajan VMZ Sopotin varastoilla. Syyttäjien mukaan toisessa varastossa oli myös Gebrevin yhtiön valmistamia asetarvikkeita.

Neljäs räjähdys tapahtui vuonna 2020 tärkeällä Arsenal-asevarastolla Maglizhin kaupungin lähellä.

Gebrevin Emco-yhtiö kiisti aikoneensa viedä aseita Georgiaan ennen vuoden 2011 räjähdystä. Se kiisti myös yhteydet räjähdykseen VMZ Sopotin varastolla.

Syyttäjien mukaan räjähdysten ja Gebreviin ja tämän lähipiiriin kohdistuneiden myrkytysyrityksen välillä vaikuttaa olevan kytkös.

Asekauppias Emilian Gebrev

Huhtikuussa 2015 Emilian Gebrev joutui sairaalaan vakavien oireiden vuoksi.

Oireet alkoivat 27. huhtikuuta. Hänen oikea silmänsä muuttui punaiseksi. Seuraavana iltana ravintolassa hän sai voimakkaan pahoinvointikohtauksen ja alkoi oksentaa. Hänet kiidätettiin sotilassairaalaan, jossa hän alkoi nähdä hallusinaatioita. Hän vajosi koomaan mutta selvisi hengissä.

Hänelle kerrottiin, että myös hänen poikansa ja tehtaansa tuotantojohtaja olivat joutuneet sairaalahoitoon myrkytyksen takia. Kukaan ei kuollut.

Toukokuun lopulla Gebrev oli poikansa kanssa Mustanmeren rannalla. Siellä heidät myrkytettiin ilmeisesti uudelleen. Oireet olivat tällä kertaa kevyemmät.

Myrkkyä ei ole tunnistettu, mutta Gebrevin elimistöstä löydettiin merkkejä organofosfaateista.

Gebrevin tapauksen tutkinta oli pitkään jäissä, kunnes Britanniassa tapahtui Salisburyn myrkytysyritys vuonna 2018.

Britannian viranomaiset kiinnittivät huomiota Sergei Fedotovin nimellä liikkuneeseen venäläiseen, joka oli ollut myös Bulgariassa Gebrevin myrkytysyrityksen aikaan.

Bulgarian syyttäjänviranomaiset nostivat tammikuussa 2020 syytteet kolmea epäiltyä venäläistä agenttia vastaan Gebrevin, tämän pojan ja Gebrevin yhtiön johtajan murhayrityksistä.

Tuolloin The New York Times (siirryt toiseen palveluun) kertoi näiden käyttäneen nimiä Sergei Fedotov, Sergei Pavlov ja Georgi Gorškov.

Fedotovin ja Pavlovin nimillä liikkuvien miesten kerrottiin sekaantuneen siis myös Salisburyn myrkytystapauksen suunnitteluun ja valvomiseen.

Bellingcat nimesi saksalaisen Der Spiegel -lehden ja venäläisten The Insider -sivuston kanssa tekemässään tutkimuksessa kaikkiaan kahdeksan epäiltyä GRU:n upseeria (siirryt toiseen palveluun), jotka liikkuivat Bulgariassa murhayrityksen tienoilla.

Gebrev on ollut vastahakoinen puhumaan asekaupoista Ukrainan kanssa. Esimerkiksi brittilehti The Guardianille (siirryt toiseen palveluun) antamassaan haastattelussa hän sanoi, että hänellä on ollut sopimuksia Ukrainan kanssa, mutta hän piti niitä pieninä ja matalan teknologian kauppoina.

The New York Timesille (siirryt toiseen palveluun) hän myönsi Emco-yhtiönsä allekirjoittaneen vuoden 2014 lopulla sopimuksen valtuutettujen ukrainalaisten yhtiöiden kanssa. Lehden ukrainalaisten lähteiden mukaan kyse oli tykinammuksista.

Gebrev on aiemmin kiistänyt, että Tšekkiin varastoituja aseita olisi ollut määrä viedä Ukrainaan.

Vuosina 2014–2015 Itä-Ukrainan sota kävi kiihkeimmillään, ja Ukrainan asevoimat tarvitsivat epätoivoisesti ammuksia.

Tutkivan journalismin ryhmän Bellingcatin (siirryt toiseen palveluun) ja The Insider -sivuston (siirryt toiseen palveluun) lähteet kertovat, että Gebrevin yhtiö Emco oli toinen kahdesta EU:ssa sijaitsevasta yrityksestä, jotka olivat erikoistuneet valmistamaan ammuksia neuvostoajan aseisiin.

Bellingcatin lähteiden mukaan toinen yhtiöistä oli käytännössä Venäjän kontrollissa, joten se jätti Emcon ainoaksi mahdolliseksi ammusten toimittajaksi Ukrainalle.

Yhden lähteen mukaan Venäjän sotilastiedustelu pyrki ostamaan markkinoilta Ukrainan tykistölle sopivat ammukset maksamalla merkittävää ylihintaa.

Salisburyn miehet

Anatoli Tšepiga alias Ruslan Boširov ja Aleksandr Miškin alias Aleksandr Petrov päätyivät julkisuuteen Salisburyn myrkytystapauksen takia. Nyt heidät on kytketty myös Tšekissä tapahtuneeseen asevaraston räjähdykseen. Lontoon poliisi / EPA

Anatoli Tšepiga alias Ruslan Boširov ja Aleksandr Miškin alias Aleksandr Petrov saavat siis kiittää kuuluisuudestaan Salisburyn myrkytystapausta maaliskuussa 2018.

Tuolloin Salisburyssa yritettiin myrkyttää entinen venäläisvakooja Sergei Skripal ja tämän tytär Julija. Yritys ei onnistunut.

Tapaus johti yhden sivullisen ihmisen kuolemaan, kun paikallnen asukas löysi parfyymipulloksi naamioidun myrkkyastian ja antoi sen naisystävälleen. Tämä kuoli myrkytykseen.

Britannian viranomaiset etsintäkuuluttivat Petrovin ja Boširovin.

Nämä esiintyivät Venäjän valtiollisella RT-kanavalla ja sanoivat käyneensä Salisburyssa ihailemassa katedraalia.

– Se on turistikaupunki. Heillä on siellä kuuluisa katedraali. Salisburyn katedraali. Se tunnetaan kautta Euroopan, ja itse asiassa kautta maailman, uskoakseni. Se on tunnettu 123-metrisestä tornistaan. Se tunnetaan kellostaan. Se on yksi vanhimmista toimivista kelloista maailmassa, Boširov valisti katsojia haastattelussa (siirryt toiseen palveluun).

Scotland Yardin julkaisemassa lontoolaisen valvontakameran kuvassa näkyvät Salisburyn myrkytystapauksesta epäillyt Boširov ja Petrov. Scotland Yard / AOP

Syyskuussa 2018 Bellingcat nimesi (siirryt toiseen palveluun) Boširovin GRU:n everstiksi Anatoli Tšepigaksi ja lokakuussa Petrovin kerrottiin olevan (siirryt toiseen palveluun) tohtori Aleksandr Miškin, GRU:lle työskentelevä sotilaslääkäri.

Uutistoimisto AP:n toimittaja vieraili (siirryt toiseen palveluun) Aleksandr Miškinin juurilla tämän kotikylässä Loigassa Arkangelin alueella. Kylässä Miškin tunnettiin saamastaan Venäjän sankarin arvonimestä.

Miškin ja Tšepiga olivat kuitenkin käyttäneet Petrovin ja Boširovin henkilöllisyyksiä jo aiemmin, Tšekissä. He saapuivat maahan näillä nimillä, mutta vaihtoivat pian henkilöllisyyttään.

Samojen valehenkilöllisyyksien käyttäminen kahdessa salaisessa operaatiossa vaikuttaa huolimattomalta työltä. Mahdollista on, että GRU ei edes välitä kiinnijäämisestä.

Venäjän presidentti Vladmir Putin ja silloinen puolustusministeri Sergei Ivanov vierailivat sotilastiedustelu GRU:n uudessa päämajassa Moskovassa 8. marraskuuta 2006. Dmitry Astakhov / EPA

Yksikkö 29155

Venäjän sotilastiedustelun GRU:n yksikkö 29155 nousi julkisuuteen lokakuussa 2019 The New York Timesin artikkelissa (siirryt toiseen palveluun). Lähteenä olivat läntiset turvallisuusviranomaiset.

Lehden mukaan yksikön upseerit liikkuvat Euroopan maissa. Osa heistä on Venäjän sotien veteraaneja Afganistanista, Tšetšeniasta ja Ukrainasta. Läntisten tiedustelupalvelujen arvioiden mukaan sen operaatiot olivat niin salaisia, että yksikön olemassaolo oli salainen jopa muille GRU:n työntekijöille.

Yksikkö kytkettiin epäonnistuneeseen vallankaappausyritykseen Montenegrossa vuonna 2016, yritykseen myrkyttää bulgarialainen asekauppias Emilian Gebrev huhti- ja toukokuussa 2015 Bulgariassa ja GRU-loikkari Sergei Skripal Salisburyssa Englannissa maaliskuussa 2018.

Yhdyvsalloissa julkisuuteen vuodettiin myös tiedustelutietoja (siirryt toiseen palveluun), että yksikkö 29155 olisi jopa tarjonnut Afganistanin Taliban-liikkeelle tapporahaa yhdysvaltalaisista sotilaista. Sittemmin näiden tiedustelutietojen luotettavuus on kyseenalaistettu eikä niitä ole kyetty vahvistamaan (siirryt toiseen palveluun).

Yksikön johtaja 29155 on lehden mukaan kenraali Andrei Averjanov. Bellingcatin mukaan Averjanov valvoi henkilökohtaisesti Tšekin operaatiota.

Yksikköön julkisuudessa liitettyjä operaatioita ei voi pitää erityisen onnistuneina: Montenegro liittyi Natoon. Skripal ja Gebrev säilyivät hengissä, Salisburyssa kuoli sivullinen nainen.

Nimillä Boširov ja Petrov liikkuneet miehet pääsivät esiintymään Venäjän valtiollisella RT-kanavalla arkkitehtuurista kiinnostuneina turisteina, mikä teki heistä kansainvälisiä naurunaiheita.

Äärimmäisen salaiseksi kuvatulle yksikölle luulisi myös olevan ammatilllisesti erittäin noloa, että Bellingcatin kaltaiset organisaatiot ovat kyenneet selvittämään peitenimillä toimivien upseerien henkilöllisyyksiä.

Tšekin ja Bulgarian asevarastojen räjähdykset näyttävät aiheuttavan vakavan välirikon suhteissa Venäjään.

Tšekkiä ja Bulgariaa on pidetty Venäjälle suhteellisen ystävällismielinä maina EU:n ja Naton sisällä. Maiden alunperäinen hitaus tapahtumien tutkinnoissa voi heijastella haluttomuutta pilata suhteita Venäjään.

Tšekin suurlähetystössään Venäjällä oli niin suuri miehitys, että se saattoi käyttää sitä tukikohtana tiedusteluoperaatioissa. Karkotukset panevat pisteen myös tälle käytännölle.

Tšekin Venäjä-myönteisenä pidetty presidentti Miloš Zeman kuitenkin ilmaisi epäilyksiä Venäjän osallisuudesta räjähdyksiin. Hän piti ammusten huolimaton käsittelyä myös mahdollisena syynä.

Lausunnon takia Zemania vastaan järjestetään mielenosoituksia tänään torstaina, ja Tšekin parlamentin ylähuoneessa keskustellaan, pitääkö Zemania syyttää maanpetoksesta.

Joka tapauksessa Venäjän ulkoministeriöllä on riittänyt setvittävää

– On hyvä, että emme ole vielä tappaneet arkkiruhtinas Ferdinandia. Ilmeisesti siihen tämä on menossa, ulkoministeri Sergei Lavrov veisteli.

Itävalta-Unkarin arkkiherttuan Frans Ferdinandin salamurha Sarajevossa vuonna 1914 toimi alkulaukauksena ensimmäiselle maailmansodalle.

Aiheesta aiemmin:

Aiheesta muualla:

