Korona-aika toi uudet tekniset ratkaisut teattereihin, mutta lahtelaisen Vanhan Jukon uusi johtaja uskoo elävän esityksen lumoon

Esa-Matti Smolander ei epäröinyt hetkeäkään, kun häntä kysyttiin Lahteen teatteri Vanhan Jukon vetäjäksi.

– Ei käynyt edes mielessä, että olisin kieltäytynyt.

Smolanderilla, 32, on monipuoliset näytöt teatterikentältä. Hän on Suomen taiteellinen metsäteatteri -teatteriryhmän johtaja. Lisäksi hän on näytellyt eri puolilla Suomea. Ohjaajan paperitkin ovat viimeistä näyttöä vaille valmiina taskussa.

Joensuusta kotoisin oleva Smolander on Lahden Kansanopiston teatterilinjan kasvatteja. Hänellä on myös kansainvälinen tanssialan tutkinto. Liikunta, erityisesti jalkapallo, on teatterin ohella lähellä sydäntä. Hän kertoo pelanneensa jalkapalloa pienestä pitäen.

– Aion päästä mukaan lahtelaisiin jalkapallopiireihin. Tähtäimessä on näyttävä comeback harrastuksen pariin.

Paikallisuus edellä

Teattereiden tämän kevään esityskalenterit menivät koronarajoitusten vuoksi uusiksi.

Vanhassa Jukossa uudelleenjärjestelyt aiheuttivat sen, että tuoreen johtajan ensimmäinen ohjaus Lahdessa siirtyi tammikuulle. Tuleva esitys on samalla Smolanderin lopputyö TAIKin ohjaajalinjalle.

Koronasulun aikana teatterilaiset ovat pistäneet paikkoja kuntoon ja miettineet millaista teatteria Vanhassa Jukossa tulevaisuudessa halutaan tehdä. Esa-Matti Smolanderille on tärkeää, että esitykset kumpuavat paikallisesti kiinnostavista ja koskettavista aiheista.

– Omat ohjaukseni tulevat käsittelemään paikallisia, yhteisöllisesti tärkeitä ja samalla minulle itselleni merkityksellisiä aiheita. On ekstraa, jos se tuo meille siinä sivussa samalla valtakunnallista ja kansainvälistä huomiota.

Yhteistyötä ja verkostoja Smolander on jo nyt rakentanut muun muassa teatterikorkeakouluun ja muutamiin isoihin teatteritaloihin. Tavoitteena on tehdä yhteisproduktioita ja tarjota nuorille tekijöille Vanhassa Jukossa areena esittäytymiseen.

"Turve tuntuu olevan kiinnostavampi aihe kuin kulttuuri"

Esa-Matti Smolanderin mielestä koronakriisin jälkeinen aika osoittaa, mikä arvo taiteella ja kulttuurilla yhteiskunnassa ihmisille on.

Hän on seurannut surullisena päättäjien toimintaa sekä juhlapuheiden ja käytännön kulttuurielämän välillä vallitsevaa ristiriitaa.

– Olen odottanut, että otettaisiin kantaa vaikkapa taideopetuksen alasajoon kouluissa, mutta hiljaista on ollut. Kehysriihessä puolestaan turve tuntuu olevan kiinnostavampi aihe kuin kulttuuri.

Smolander pelkää, että koronan jälkeen edessä on entistä rajumpia sopeutustoimia.

– Toisaalta historia on osoittanut, että kriisit voivat elvyttää taidetta ihan uudella tavalla. Esimerkiksi ensimmäistä maailmansotaa ja espanjantautia seurasi iloinen 20-luku, joka oli uusi, vireä vaihe.

Kun teattereiden ovet ovat olleet kiinni, yleisölle on tarjoiltu esityksiä mahdollisuuksien mukaan verkon välityksellä. Livestriimaus ja muut verkkoesitykset toimivat Smolanderin mielestä välineenä toisella tavalla kuin elävä esitys.

– Uskon perinteiseen teatteriin, jossa tekijät ja yleisö ovat samassa tilassa. Mutta varmasti korona-aika tuo uusia teknisiä ratkaisuja esitysten toteuttamiseen ja muuttaa monella tavalla teattereiden työskentelytapoja.

Perkele! Työväenlaulut raikaavat tänäkin vuonna

Vappuna Vanhan Jukon perinteisiin kuuluvat työväenlaulut. Niin nytkin, koronasta huolimatta.

Perkele! Työväen lauluja Suomesta -konsertti videoitiin vappua edeltävänä viikonloppuna. Teatterin 24. vappukonsertti tarjoillaan tällä kertaa netissä yleisölle vapaasti katsottavaksi Vanhan Jukon kotisivuilla.

– Kenenkään ei tarvitse ostaa lippua, mutta teatteria saa toki halutessaan tukea itse valitulla summalla.

