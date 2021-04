Joukkoseulonta paljasti, että joka kolmannella vastaanottokeskuksen asukkaalla on koronavirus Imatralla – tartuntoja yhteensä 34

Imatran vastaanottokeskus on toiminut vuodesta 2015 lähtien. Turvapaikanhakijamäärän laskemisen vuoksi sen toiminta loppuu syksyllä 2021. Arkistokuva.

Imatran vastaanottokeskus on toiminut vuodesta 2015 lähtien. Turvapaikanhakijamäärän laskemisen vuoksi sen toiminta loppuu syksyllä 2021. Arkistokuva. Yle

Imatran vastaanottokeskuksessa todetut koronavirustartunnat ovat muuttaneet tautitilanteen Etelä-Karjalassa.

Vastaanottokeskuksessa on tällä viikolla varmistunut 34 koronatapausta.

Tartuntojen määrä varmistui keskiviikkona tehdyn joukkoseulonnan tulosten valmistuttua. Sitä ennen tartuntoja oli seitsemän.

– Kolmannes vastaanottokeskuksen asukkaista on sairastunut koronaan, sanoo tartuntataudeista vastaava lääkäri Ville Verta Imatralta.

Tartunnan lähde ei ole tiedossa.

Kolme vastaanottokeskuksen asukasta on näytteenottojen yhteydessä kertonut, että heillä on ollut koronaan liittyneitä oireita jo kaksi viikkoa sitten.

– Kouluikäisten lasten testitulokset ovat olleet negatiivisia, samoin henkilökunnan, sanoo Verta.

Vertan mukaan vastaanottokeskuksen koronatilanne on sikäli hallinnassa, kun kaikki asukkaat on nyt kertaalleen testattu ja he oleskelevat samassa paikassa.

Koko talon väki on asetettu karanteeniin.

– Nythän tilanne on se, että jos kämppäkaverilla on korona, niin altistuneet ovat myös eristyksissä, sanoo Verta.

Ilmaantuvuusluku putosi alkuviikosta alle 50:een

Uusien tartuntamäärien valossa Etelä-Karjala pysyy vielä jonkin aikaa koronapandemian leviämisvaiheessa.

Taudin ilmaantuvuusluku laski Etelä-Karjalassa muutama päivä sitten alle 50:een.

– Yleensä suositellaan noudatettavaksi sellaista linjausta, että kun ilmaantuvuusluku on alle 50 vähintään kaksi viikkoa trendi on laskeva. Se, että luku on mennyt juuri alle viidenkymmenen ei riitä, sanoo Eksoten tartuntatautien ylilääkäri Sami Raasakka.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n tartuntatautirekisterin ilmaantuvuusluku kertoo tapausten määrän suhteutettuna alueen väestöön 100 000 asukasta kohden.

Torstaina 29.4. koronan ilmaantuvuusluku on Etelä-Karjalassa 48,0.

Ilmaantuvuusluku tulee varmuudella nousemaan Imatran vastaanottokeskuksen tartuntojen vuoksi.

Etelä-Karjalan tilannekuvaryhmä arvioi ensi viikolla, onko Etelä-Karjala edelleen koronapandemian leviämisvaiheessa vai onko maakunnassa siirrytty alemmalle tasolle eli kiihtymisvaiheeseen.

Lue myös: Uusimmat tiedot koronaviruksesta Etelä-Karjalassa