Huippusuosittuja koiria jonotetaan jopa kaksi vuotta: pennut maksavat 3 500–4 000 euroa

Ruskea ja kiharakarvainen Rico haistelee innokkaasti ympäristöään ja on heti kiinnostunut myös lähestyvistä muista koirista ja ihmisistä. Viiden kuukauden ikäinen australian labradoodle on asunut Helsingin Kuninkaantammessa nyt kolme kuukautta.

– Teimme päätöksen koiran hankinnasta jo ennen korona-aikaa, mutta jouduimme odottamaan pentua noin vuoden, kertoo helsinkiläinen Teemu Lepola.

Viiden kuukauden ikäinen australian labradoodle Rico ja omistaja Teemu Lepola tekevät lenkkejä lähimetsässä. Lepolan mukaan Rico on löytänyt paikkansa perheenjäsenenä. Kristiina Lehto / Yle

Suosio on nostanut australian labradoodle -pentujen hintoja ja pidentänyt odotusaikoja. Tällä hetkellä pentu maksaa Suomessa 3 500–4 000 euroa, kun kolmisen vuotta sitten pentuja sai reilulla 2 000 eurolla.

Suomen kennelliiton mukaan suosituimpien rotukoirien pennut maksavat tällä hetkellä 1 000–2 000 euroa, joten australian labradoodlen pennut ovat huomattavan kalliita.

Austaralian labradoodlessa on labradorinnoutajaa, villakoiraa ja cockerspanielia. Kansainvälisen koiranjalostusliiton, Fédération Cynologique Internationalen, FCI:n sääntöjen mukaan olemassa olevia rotuja ei saa risteyttää keskenään. Tämän vuoksi Suomen Kennelliitto (siirryt toiseen palveluun) ei pidä australian labradoodlea rotukoirana.

Austaralian labradoodlet ovat leikkisiä ja seurallisia koiria. Haastattelemiemme omistajien mukaan koira sopii hyvin perhe- ja seurakoiraksi. Kristiina Lehto / Yle

Teemu Lepolan mukaan he etsivät perhekoiraa, jonka kanssa voi myös harrastaa erilaisia asioita. Rico on ollut kiltti ja lempeäluonteinen. Rodun virallistaminen on toisarvoinen asia.

– Hän on meillä perheenjäsen, eikä sillä rodulla ole niin väliä, Lepola sanoo.

Lepolan perheessä on ollut myös allergisuutta. Ricosta ei ole tullut mitään oireita, ainakaan toistaiseksi.

Vähän samasta syystä myös helsinkiläinen Oskari Hellman otti vaimonsa kanssa australian labradoodlenartun, Lotan neljä vuotta sitten. Hellmanin vaimolla ei ole ilmennyt allergiaoireita.

– Aluksi jännitettiin sitä, mutta mitään ei ole ollut. Siinä suhteessa toimii hyvin.

Virallisia tutkimuksia allerigisoimattomuudesta ei ole, mutta kasvattajayhdistys ja koirien omistajat pitävät niitä allergiaystävällisinä. Australian labradoodleilla ei ole aluskarvaa, ja ne tuottavat monia muita koiria vähemmän hilsettä.

– Koira ei ole allergiavarma, mutta vuosien aikana tiedän vain pari kolme tapausta, jossa näistä olisi luovuttu allergian takia, sanoo puheenjohtaja Christel Roberts Australian labradoodle ry:stä (siirryt toiseen palveluun). Yhdistykseen kuuluvat sekä koirien omistajat että kasvattajat.

Suomessa pentuja joutuu odottamaan, mutta sama ilmiö näkyy nyt myös Ruotsissa. Koirat ovat suosittuja myös Britanniassa, Saksassa ja Yhdysvalloissa.

Suomeen näitä koiria on tuotu Ruotsin lisäksi erityisesti Britanniasta, mutta EU:sta eroamisen jälkeen tilanne on hankaloitunut. Pennun saa tuoda uusien säädösten vuoksi vasta 16 viikkoisena, kun Suomessa pennun saa noutaa 8–9 viikon ikäisenä.

Ulkomailta tuotu koira voi tulla maksamaan noin 5 000 euroa.

Nelivuotiaalla Lotalla on ollut yksi pentue. Kristiina Lehto / Yle

Kolmen koon koira

Yksi syy koiran suosioon saattaa olla myös se, että sitä saa eri kokoisina. Australian labradoodleja on kolmea eri kokoa. Mini on säkäkorkeudeltaan 35–42 senttiä, medium 43–53 ja standard 53 sentistä ylöspäin.

Rico ja Lotta ovat molemmat medium-kokoa, Lotta tosin standard-koon alarajalla.

Lotalla on ollut yksi pentue, mutta muita ei enää tule. Lotta on leikattu.

Medium- ja standardikokoiset koirat voivat saada kerralla 8–10 pentua, mutta minit keskimäärin 4–6 pentua.

Suomessa syntyy vuosittain noin 300–400 uutta austaralian labradoodlen pentua.

Robertsilla itsellään on Kirkkonummella kenneli, jossa hän kasvattaa minikokoisia australian labradoodleja. Hän teettää yhdestä kahteen pentuetta vuodessa eli noin kymmenen pentua.

– Kysyntä on niin kova, voisin myydä vaikka 50 pentua vuodessa. Tällä hetkellä minulla on kahden vuoden jono, sen enempää en ota odottamaan, kertoo puheenjohtaja Christel Roberts Australian labradoodle ry:stä.

Puheenjohtajan mukaan yhdistykseen kuuluvat kasvattajat eivät tee pentuja kysynnän mukaan.

– Koiria ei saa tehtailla, vaan sen on oltava turvallista myös emoille.

Astutus on uroksilla mahdollista vuoden ikäisenä, ja niitä voi käyttää 5–6-vuotiaiksi. Nartuilla ensimmäinen pentue voi olla vasta kaksivuotiaana.

Robertsin omista koirista osa on sijoituskoirina. Pennun ostaja sitoutuu tekemään 1–2 pentuetta kasvattajalle.

Australian labradoodlejen turkissa, värityksessä ja koossa näkyy sen risteytyksissä käytettyjen koirien ominaisuudet. Siinä on labradorinnoutajaa, villakoiraa ja cockerspanielia. Kristiina Lehto / Yle

Australian labradoodlet ovat perhe- ja harrastuskoiria

Koirapiireissä australian labradoodlet ovat kiisteltyjä.

Kansainvälisen koiranjalostusliiton FCI:n sääntöjen mukaan uusi rotu ei saa olla syntynyt suoraan kahden aikaisemmin hyväksytyn rodun risteytyksestä, siksi liitto nimittää australian labradoodleja design-koiriksi.

Kennelliitto ei tämän vuoksi rekisteröi näitä koiria, mutta ne voidaan liittää omistajatietoineen Kennelliiton ylläpitämään FIX-tietokantaan. FIX-tietokantaan voidaan tallentaa sinne merkityistä koirista myös terveystietoja.

– Toivon että tämä tieto vähitellen kerryttää tietojamme erilaisista risteytyksistä, sanoo Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan puheenjohtaja Kirsi Sainio. Hän on myös kansainvälisen kennelkeskusorganisaation FCI:n tieteellisen komission puheenjohtaja.

Sainion mukaan maailmassa on pitkälti yli 400 tunnettua, järjestelmällisesti jalostettua koirarotua, joista FCI ja Suomen Kennelliitto on hyväksynyt vajaat 350.

Australian labradoodleilla on kolme kansainvälistä järjestöä WALA, ALAEU ja ALAA, jotka pitävät yllä omaa rekisteriä ja kantatietoja. Suomen australian labradoodle -yhdistys on puolestaan kasvattajien yhteenliittymä, joka kuuluu näihin kansainvälisiin järjestöihin.

Suomen australian labradoodle, ALD yhdistykseen kuuluvat kasvattajat ovat sitoutuneet rekisteröimään pentunsa johonkin kolmesta kansainvälisestä rotujärjestöstä ja noudattamaan kattojärjestön eettistä ohjeistoa.

Yhdistykseen kuuluu kolmetoista suomalaista kasvattajaa, joista seitsemän toimii Uudellamaalla.

– Suomessakin on villejä kasvattajia, jotka myyvät labradoodleja tai Suomen labradoodleja, mutta ne eivät ole aitoja australian labradoodleja, sanoo puheenjohtaja Christel Roberts Australian labradoodle yhdistyksestä.

Roberts painottaa, että labradoodlet ovat labradorinnoutajan ja villakoiran yhdistelmiä, kun taas austaralian labradoodlessa on yhdistelmänä labradorinnoutaja, villakoira ja cockerspanieli. Robertsin mukaan australian labradoodlejen risteytys on tehty jo useita sukupolvia sitten, kun labradoodlet ovat usein ensimmäisen sukupolven risteytyksiä.

Oskari Hellman ja nelivuotias Lotta käyvät yhdessä metsästämässä. Kristiina Lehto / Yle

Tyypillisimmillään australian labradoodlet ovat perhe- ja harrastuskoiria. Niitä käytetään myös koulukoirina ja avustajakoirina.

Lotta on ollut isäntänsä mukana myös metsästämässä.

– Ihan hyvin se toimii, vaikka ei olekaan mikään varsinainen metsästyskoira. Tiedän muutaman muunkin australian labradoodlen, jotka käyvät metsällä, Oskari Hellman sanoo.

