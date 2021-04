Ilmoitukset eläinten väkivaltaisesta kohtelusta lisääntyneet – "Ihmisten paha olo ja ongelmat heijastuvat myös eläimiin"

Ilmoitukset eläinten väkivaltaisesta kohtelusta lisääntyivät koronavuoden aikana, kertoo SEY Suomen eläinsuojelu.

SEY vastaanotti viime vuonna yli 8 000 eläinsuojeluilmoitusta, joissa nousi esiin muun muassa lisääntynyt eläimiin kohdistuva väkivalta.

– On tiedossa, että ihmisten pahoinvointi on korona-aikana kasvanut ja perheissä lähisuhdeväkivalta on lisääntynyt. On väistämätöntä, että ihmisten paha olo ja ongelmat heijastuvat myös eläimiin ja niiden kohteluun, SEYn toiminnanjohtaja (vs.) Maria Lindqvist sanoo tiedotteessa.

Lindqvist uskoo, että eläinsuojeluilmoitusten määrän kasvu kertoo todennäköisesti myös ilmoituskynnyksen madaltumisesta.

SEY neuvoi kansalaisia eläinsuojeluongelmissa viime vuonna yli 40 000 kertaa. SEYn eläinsuojeluneuvojat kohtasivat ja auttoivat yli 2 500:aa eläintä, ja SEYn jäsenyhdistykset auttoivat yli 4 000:ta eläintä.