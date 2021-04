Saako vappuna kokoontua Kaivopuistoon? Laki ei estä kokoontumista, kunhan kyseessä ei ole yleisötilaisuus tai yleinen kokous – poliisi: “tietyssä mielessä ihan järjen vastaista”

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Mitä vappuna saa tehdä? Kuinka Helsingin pormestari Jan Vapaavuori selviytyy Jaakko Oleander-Turjan grillauksesta? Paina play ja kuuntele.

Kaivopuiston alue ja Helsingin muut puistot ovat perinteisiä vapunviettopaikkoja, mutta saako puistoihin kokoontua vappupiknikille voimassa olevien säädöksien perusteella? Lyhyt vastaus on lähtökohtaisesti kyllä, mutta asia ei ole aivan yksinkertainen.

Helsingin poliisilaitoksen komisarion Jarmo Heinosen mukaan ei ole olemassa minkäänlaisia rajoituksia siihen, miten ihmiset vapaa-aikaansa viettävät. Niinpä normaalia vappujuhlintaa saa lain mukaan toteuttaa kuten ennenkin. Puistoissa voi nauttia kuohuviiniä, kunhan sen tekee muita häiritsemättä.

Jos kyseessä on yleinen kokous tai yleisötilaisuus, tilanne on toinen. Tällaisia kokoontumisia rajoitetaan aluehallintoviraston voimassa olevalla päätöksellä (siirryt toiseen palveluun), jonka mukaan tilaisuuksien osallistujamäärä on rajoitettu kuuteen henkilöön ja tiukkoja hygienohjeita (siirryt toiseen palveluun) on noudatettava.

Kokouksen ja vapaa-ajan ero ei yksiselitteinen

Kuinka sitten yleinen kokous tai yleisötilaisuus eroaa kaveriporukan piknikistä?

Olennainen määritelmä löytyy kokoontumislain toisesta pykälästä (siirryt toiseen palveluun). Siinä yleisellä kokouksella tarkoitetaan mielenosoitusta tai muuta kokoontumisvapauden käyttämiseksi järjestettyä tilaisuutta, johon muutkin kuin nimenomaisesti kutsutut voivat osallistua tai jota he voivat seurata.

Komisario Heinonen avaa asiaa esimerkin avulla.

– Jos omalla pikku porukalla sovitaan, että mennään Ullanlinnanmäelle, se on ihan ok. Mutta jos aletaan sosiaalisessa mediassa esittämään kutsua, että tulkaa kaikki tänne, tai jos järjestetään jotain ohjelmaa ihmisten seurattavaksi, silloin ollaan helposti jo yleisötilaisuuden puolella.

Viime keväänä vapunjuhlijoita oli Kaivopuistossa varsin vähän. Yle / Hanna Othman

Ihmisten vapaan toiminnan piiriin ei liity mitään ohjeistusta siitä, kuinka lähellä toisia saa olla tai kuinka paljon porukassa saa olla ihmisiä. Sen sijaan koolle kutsutuissa tilaisuuksissa pitäisi noudattaa kuuden hengen rajaa ja muita rajoituksia.

Heinonen myöntää että tilanne on hieman erikoinen ja outo.

– Tietyssä mielessä on ihan järjen vastaista, että tilanne on tällainen. Ihmisten voi olla vaikea tunnistaa, mitä saa tehdä ja mitä ei.

Poliisi kuitenkin vahvasti suosittelee vapun viettämistä lähipiirissä ja välttämään kaikenlaista kokoontumista.

– Viime vuonna kaupunkilaiset kantoivat tässä hyvin vastuunsa ja samaa odotamme ja toivomme tänäkin vuonna, sanoi ylikomisario Seppo Kujala Helsingin kaupungin koronainfossa torstai-iltana.

Lauantain "suurkulkue" herättää huolta jo ennakkoon

Komisario Jarmo Heinosen mukaan poliisi seuraa vapun aikaan kaupungilla erityisesti tiettyjä tunnusmerkkejä, joiden perusteella voidaan määritellä, onko kyseessä yleinen kokous, yleisötilaisuus tai kansalaisten vapaa-ajan toiminta.

Rajanvetoja täytyy tehdä aina tapaus kerrallaan paikan päällä.

– Etukäteen tehty ohjeistus niin, että kaikkien partioiden puuttumiskynnykset olisivat samanlaisia, on erittäin vaikeaa. Ratkaisut tehdään aina partioiden toimesta paikan päällä, Heinonen sanoo.

Poliisille olennaisia tunnusmerkkejä ovat esimerkiksi mahdollinen julkinen koolle kutsuminen tai pääsylippujen myyminen. Kuitenkaan näillä määreilläkään kyseessä ei aina automaattisesti ole yleinen kokous tai yleisötilaisuus, vaan poliisi tulkitsee jokaisen tapauksen erikseen.

Jo nyt tiedossa olevista mahdollisista säädöksiä rikkovista kokoontumisista Heinonen nostaa esille Facebookissa koolle kutsutun suurkulkueena markkinoidun tapahtuman. Kulkueen on tarkoitus kulkea lauantaina kello 14 alkaen Finlandia-puistosta Esplanadille.

– Tämä on osaltaan samaa joukkoa, joka on järjestänyt jo muutaman mielenosoituksen koronarajoituksia vastaan. Tietysti tämäkin porukka saa vappua juhlia, mutta yleisen kokouksen ja yleisötilaisuuden järjestäminen on kiellettyä ja jos tällaisesta on selkeitä merkkejä ilmassa, poliisi harkitsee siihen puuttumista, Heinonen sanoo.

Vapaavuori: "Toivomme että vappua juhlitaan lähipiirissä"

Helsingin kaupunki on jo hyvissä ajoin ohjeistanut kaupunkilaisia viettämään vappua lähipiirissä kokoontumisrajoitusten mukaisesti. Viestiä alleviivatakseen kaupunki on mukana järjestämässä etävappukonserttia. Virtuaaliselle Senaatintorille ja Vallisaareen sijoittuvassa Vapun päällä vappu -showssa vappuaattona esiintyvät Apulanta ja Stig.

Pormestari Jan Vapaavuoren (kok.) mukaan tautitilanne on parantunut lyhyessä ajassa merkittävästi, mutta vielä ei ole aika ottaa rennosti.

– Epidemiatilanne luo jo toivoa normaalimmasta kesästä, mutta haluamme kannustaa kaupunkilaisia jaksamaan kokoontumisrajoituksia vapun yli. Toivomme, että vappua juhlitaan omassa lähipiirissä, jotta tartuntatilanne ei vapun takia pahene, Vapaavuori sanoo kaupungin tiedotteessa.

Lisää Vapaavuoren ajatuksia vapunvietosta voit kuunnella tämän jutun alussa olevasta audiotallenteesta.