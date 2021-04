Turvetuotannostaan tunnettu Vapo pesee kasvojaan – nimi vaihtuu Neovaksi

Valtion energiayhtiönä tunnetun Vapon nimi muuttuu. Vapo kertoo tiedotteessaan, että Vapo Oy on jatkossa Neova Oy ja sen kotipaikka on Jyväskylä. Uusi nimi tulee voimaan, kun Kaupparekisteri on rekisteröinyt muutoksen.

Yhtiön mukaan uusi nimi kertoo turvetuotantoon painottuneen yhtiön nopeasta muutoksesta viime vuosina.

Vapo-tuotemerkki säilyy osassa yhtiön polttoaineliiketoimintaa. Vapo Oy:n nimenmuutos ei vaikuta mitenkään myöskään Grow&Care-divisioonan eikä Kekkilä-BVB:n brändeihin.

Vapon toimitusjohtaja Vesa Tempakan mukaan Vapo on ollut hyvä asiakasbrändi, mutta vuosien varrella se on profiloitunut vahvasti energialiiketoimintaan ja erityisesti energiaturpeen tuotantoon.

Vapo myi omistamansa energiayhtiö Nevelin kuluvan vuoden alussa, minkä jälkeen yhtiön mielestä oli ajankohtaista muuttaa emoyhtiön ja konsernin nimi vastaamaan paremmin konsernin liiketoimintaa.

– Emme ole enää se energiayhtiö, mikä olimme vielä kolme vuotta sitten, vaan jotain aivan muuta ja uutta. Olemme ensisijaisesti kansainvälinen viheralan tuotteiden sekä ilman ja veden puhdistamiseen käytettävän aktiivihiilen valmistaja, Tempakka sanoo tiedotteessa.

Tempakan mukaan uudella Neova-nimellä halutaan viestiä erittäin nopeaa rakennemuutosta, jonka yhtiö on käynyt läpi viimeisen kolmen vuoden aikana.

