Altistuskaranteenissa olevia hoitajia patistetaan töihin Oulun kaupunginsairaalaan hoitamaan koronasairaita potilaita

Koronakaranteenissa olevia hoitajia on pyydetty tulemaan töihin Oulun kaupunginsairaalaan seitsemän vuorokauden karanteenissa olon jälkeen.

THL:n ohjeistuksen mukaan altistuskaranteeni on vähintään kymmenen päivää.

Aikaisemmin kahden viikon karanteeniin asetetuille koronavirukselle altistuneille hoitajille on lähetetty tekstiviestejä, että heidän pitää tulla pikatestin kautta töihin.

Altistuskaranteenissa olevien hoitajien pitäisi hoitaa Oulun kaupunginsairaalassa olevia koronapotilaita.

Ylen hoitajilta saamien tietojen mukaan Oulun kaupunki perustelee lyhyempää karanteenikäytäntöä muun muassa Oulun kaupunginsairaalan työvoimapulalla.

Superin Oulun kaupungin ammattiosaston 208 pääluottamusmies Mira Kaivorinne vahvistaa Ylelle saaneensa hoitajilta useamman yhteydenoton asiaan liittyen.

– Työntekijöille on tänään tullut puheluita Oulun kaupungin koronahoitajilta. Karanteenissa olevat eivät välttämättä ole kerenneet vastata puhelimeen, niin heille on tullut tekstiviesti, missä määrätään työntekijä käymään torstaina koronan pikatestissä. Työntekijöitä pyydetään palaamaan ennen karanteenin päättymistä töihin, kun pikatesti on negatiivinen. Karanteeni päättyisi minun tietoni mukaan 2. -5. toukokuuta välillä. Asiaa on selvitetty työnantajan puolelta.

Kaivorinteen mukaan työntekijät ovat ihmeissään siitä, että Oulun kaupunginsairaala on vasta ollut uutisissa koronaryppäästä ja nyt työnantaja on lyhentämässä karanteeniaikaa itse.

Myös Tehystä vahvistetaan hoitajien saaneen kyseisiä viestejä.

Terveysjohtaja: kaupunginsairaalan toiminta on vaarantunut

Oulun kaupungin terveysjohtaja Jorma Mäkitalon mukaan Oulussa toimitaan THL:n ohjetta noudattaen. Sen mukaan mikäli 14 vuorokauden karanteeni ei ole mahdollinen ilman että sosiaali- ja terveydenhuollon yksikön toiminta vaarantuu, voi työntekijä palata työhön aiemmin, jos käyttää työssään jatkuvasti kirurgista suu-nenäsuojusta eikä hoida vaikeasti immuunipuutteisia potilaita.

– Koronaviruksen leviäminen nyt toista kertaa kaupunginsairaalaan on aiheuttanut niin suuret vaikeudet henkilökunnan riittävyyden varmistamisessa, että katsoimme yksikön toiminnan vaarantuvan THL:n ohjeen tarkoittamalla tavalla, Mäkitalo kommentoi.

Mäkitalo kertoo, että päätöksessä kutsua henkilökuntaa töihin ovat olleet mukana Pohjois-Pohjanmaan infektioiden torjuntayksikkö sekä Oulun kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri.

– Oulussa työhön palaavat hoitajat käyvät ennen työhön tuloaan koronatestissä, jonka on oltava negatiivinen. Myös muita toimia henkilökunnan riittävyyden varmistamiseksi on tehty ja tehdään.

