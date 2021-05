Suomen ensimmäinen ravisimulaattori parantaa sekä ratsastajan että hevosen turvallisuutta – oikeaan tunnelmaan sillä ei silti pääse: "Hirnuu, mutta ei ymmärrä puhetta"

Oikeaa hevosta muistuttava ravi- ja montesimulaattori on opetuskäytössä Kaustisella Keski-Pohjanmaalla. Simulaattorissa opiskelija totuttelee hevosen käsittelemiseen ja opettaja voi keskittyä muuhun kuin vahinkojen torjumiseen. Harjoittelusta hyötyvät molemmat.

Hevosalan opiskelija Jamina Nättylä kiipeää mustan täysikokoista hevosta muistuttavan simulaattorihevosen selkään, ottaa ratsastusasennon ja lähtee radalle.

Monitorissa rata kiitää ohjastajan silmissä. ja yksi kierros raviradalla vie noin minuutin - jos ohjastaja toimii oikein.

– Tämä on niin todentuntuista, Nättylä toteaa.

Kaustisen, Nikulan Kpedun toimipaikkapäällikkö Sirpa Puusaari kertoo, että ratsastussimulaattoreita on Suomessa jo ollut muutama, mutta tämä ravi-ja monteratsastuksen soveltuva simulaattori on ensimmäinen. Se on vasta hankittu Kaustisen Nikulaan opetustarkoitukseen.

Simulaattori on rahoitettu Luova kampus 2020 -hankkeesta.

Maailmalla näitä ravisimulaattoreita on ollut esimerkiksi Ruotsissa, Ranskassa ja Englannissa.

– Tämä on uusi pedagoginen suuntaus. Se on opiskelijalle turvallisuustekijä ja hevoselle hyvinvointiin liittyvä asia, Puusaari sanoo.

Ravisimulaattorin lisäksi Kaustiselta löytyy normaali ratsastussimulaattori. Se näkyy kuvassa taustalla. Kaje Komulainen / Yle

Hevosen kokoinen joystick

Ravisimulaattori toimii kuten mikä tahansa videopeli. Tosin joystickin sijaan käyttöliittymänä on suurikokoinen muovista tehty hevonen, jota kontrolloidaan kuten mitä tahansa hevosta turvasta ja kyljistä.

Simulaattorikouluttaja Veera Vekolan mukaan simulaattorihevonen ei ole aivan täydellinen kopio oikeasta hevosesta, koska äänikomentoja ei voi harjoitella. Niiden harjoittelu onnistuu vain oikean hevosen kanssa.

– Simulaattorin hevonen kyllä hirnuu, mutta ei ymmärrä puhetta, kertoo Vekola.

Ennen kuin koululle saatiin simulaattori oli ohjastajan hypättävä teoriajakson jälkeen lähes kylmiltään ratsun selkään.

– Siinä oli niin monta muuttujaa, että ohjastajan opettamiseen ei voinut keskittyä yhtä hyvin kuin simulaattorissa, Vekola sanoo.

Oli myös paljon suurempi mahdollisuus vahinkoihin.

Jamina Nättylä harjoittelee uudella ravisimulattorillla hevosen ohjaamista rataa pitkin. Simulaattoriohjaaja Veera Vekola seuraa suoritusta. Kaje Komulainen / Yle

– Simulaattorissa voidaan testata vaikka se, miten pitkän matkan ohjastaja jaksaa montea. Ei siis tule enää sitä virhettä, että ohjastajan kunto loppuu kesken, kun ei ole kokemusta, Vekola sanoo.

Simulaattorissa harjoittelu tuo turvaa ohjastajalle ja hevoselle hyvinvointia, kun selviltä virheiltä vältytään.

– Ohjastaja saa nyt tietyn varmuuden toimia hevosen kanssa. On paljon turvallisempaa ja hevosellekin miellyttävämpää, kun ohjastaja osaa oikeasti käskeä.

Koulutus digitalisoituu

Suomen Hippos ry.n nuoriso- ja koulutustoiminnan koordinaattori Helena Hyvämäki-Mäenpää kertoo hevosalan koulutuksen olvan kovaa vauhtia menossa digitalista oppimista kohti.

Simulaattoreiden lisäksi verkkopohjaiset koulutukset ovat tulleet jäädäkseen.

– Teknologia on tullut myös hevosalan opetukseen. Hippoksen verkko-oppimisympäristö vastaa digitaalisen oppimisen mahdollisuuksiin myös etänä.

Ravikärryt kiinnitetään simulattoriin valjalilla, kuten oikeaan hevoseen, kertoo simulattorivalmentaja Veera Vekola. Kaje Komulainen / Yle

Hippoksen verkko-oppimisympäristössä järjestetään hevosalan kursseja yhdessä oppilaitosten ja sidosryhmien kanssa.

Valoisa tulevaisuus

Hevostalouden osaamistarpeet 2035 -kyselyn mukaan yli 70 prosenttia siihen vastanneista näkee hevosalan tulevaisuuden positiivisena. Oppilaitoksiin haetaan vilkkaasti ja koulutustarjontaa kehitetään jatkuvasti.

Alalla voi kouluttautua perustutkinnosta ammattikorkeakoulututkintoon asti ja opintoja voi suorittaa yli kahdessakymmenessä oppilaitoksessa, joista osa tarjoaa sekä hevosalan tutkintoja että lukio-opintoja.

– Suomessa on seitsemän oppilaitosta jotka tarjoavat Hevostalouden perustutkintoa Axxell, Harjun oppimiskeskus, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Ruukin maaseutuopisto, Koulutuskeskus Salpaus, Ylä-Savon Ammattiopisto ja Ypäjän Hevosopisto, Hyvämäki-Mäenpää listaa.

Hevosala työllistää tällä hetkellä suoraan tai välillisesti noin 15 000 suomalaista.

Veera Vekola näyttää miten ohjastaja istuu ravikärryissä simulaattorin hevosen perässä. Kaje Komulainen / Yle

Alalla työskentely ja yrittäjyys vaativat monipuolisia taitoja sekä erikoistumista hevosalan laaja-alaisiin tehtäviin.

– Koulutus on avainasemassa hevosalalla toimivien ihmisten sekä hevosten hyvinvointiin vaikuttavissa tekijöissä, Hyvämäki-Mäenpää sanoo.

Tykypäivien ohjelmaksi?

Hevosen näköinen simulaattori on helposti lähestyttävä.

Se ihan houkuttelee luokseen kokeilemaan, samalla tavalla kuin mekaaninen rodeohärkä. Ravisimulattorin hevonen on vain rodeohärkää helpompi käsitellä ja pelko putoamisesta on varsin pieni, jos istuu kärryissä.

– Olemme miettineet, että ratsastusimulaattori voisi hyvin sopia tykypäivän ohjelmanumeroksi, Sirpa Puusaari sanoo.

Ravisimulaattoriin annetaan opetusta Kaustisella, Nikulan raviradan yhteydessä olevassa hevosalan oppilaitoksessa.. Kaje Komulainen / Yle

Ravisimulattorin hevosen selässä eivät maisemat vaihdu, eikä ilma virtaa. Television ruutu näyttää kuvaa radasta.

– Oikeaan ratsastustunnelmaan pääsee vain oikealla hevosella, Jamina Nättylä sanoo.

Kun simulaattorihevosen nimeä tiedustellaan, käy ilmi, että sitä ei ole vielä annettu. Hetken empimisen jälkeen Jamina Nättylä kuitenkin sanoo: "Pirkko".

