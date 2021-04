Työministeri Haatainen torjuu opposition puheet "tempputyöllistämisestä" ja pitää kunnille tulevaa roolia työllisyyden parantamisessa keskeisenä

Työministeri Tuula Haataisen (sd.) mielestä TE-palvelujen siirto kuntiin ja osatyökykyisten työllistymisen helpottaminen perustettavan Välittäjä oy:n avulla ovat keskeisimmät keinot parantaa työllisyyttä niistä päätöksistä, joita hallitus eilen puoliväliriihessään hyväksyi.

– Oppositio on kutsunut hallituksen työllistämiskeinoja tempputyöllistämiseksi. Minusta asia on juuri päin vastoin, Haatainen korosti tiedotustilaisuudessaan perjantai-aamuna.

Haataisen mukaan tärkein uudistus on työvoimapalvelujen siirto kokonaan kuntien vastuulle vuoden 2024 aikana. Jo nyt kunnat ovat mukana niin sanotussa työllisyyden kuntakokeilussa. Siinä tavoitellaan eri palveluiden parempaa yhteensovittamista ja tehokkaiden palveluiden löytämistä.

Siirron yhteydessä kunnille luodaan rahoitusmalli, joka kannustaa niitä kehittämään toimintaansa työllisyyttä edistäväksi siten, että uudistuksella saavutetaan 7 000–10 000 lisätyöllistä.

– Työllisyyspalveluiden uudistaminen etenee nyt vauhdilla ja isoin harppauksin. Palvelujen siirto kunnille tuo palvelut lähemmäksi asiakkaita. Samalla valmistelemme pohjoismaista työvoimapalvelumallia, jonka pääideana on tarjota työnhakijoille tiiviimpi tuki työnhakuun, ministeri kertoo..

Uudistus pohjautuu keskeisiltä osiltaan Tanskassa toteutettuun malliin.

Mallia Ruotsista

Perustettava erityistehtäväyhtiö, työnimeltään Välittäjä Oy, palkkaa osatyökykyisiä pidempikestoisiin työsuhteisiin yrityksiin, yhteisöihin ja julkiselle puolelle. Yhtiölle asetetaan tavoitteeksi, että osa työntekijöistä työllistyy lopulta muun työnantajan palvelukseen avoimille työmarkkinoille.

– Yritykset voivat näin osallistua helpolla ja edullisella tavalla yhteiskunnan kehittämiseen ja olen kuullut, että yritykset ovat myös halukkaita osallistumaan näin yhteskuntavastuun kantamiseen.

– Osatyökykyisten heikko asema palveluissa ja työmarkkinoilla on tunnistettu jo pitkään. Välittäjä Oy:n perustaminen on iso askel osatyökykyisten aseman parantamiseksi. Muuten he ovat vaarassa jäädä kokonaan työmarkkinoiden ulkopuolelle, Haatainen kommentoi.

Haataisen mukaan Ruotsissa toimii jo entuudestaan osin samanlainen työllistämismalli.

– Emme kopioi sitä, vaan teemme oman Suomen-mallin, Haatainen painottaa.

Hallituksen esitys uudeksi erityistehtäväyhtiöksi on tarkoitus antaa vuoden 2022 talousarvioesityksen yhteydessä. Yhtiötä on tarkoitus pääomittaa Suomen kestävän kasvun ohjelmasta 20 miljoonalla eurolla. Tämän lisäksi valtiontalouden kehyksistä varataan valtionavustuksena 10 miljoonaa euroa vuodessa. Välittäjä Oy:n perustamisen työllisyysvaikutuksen arvioidaan olevan tuhat lisätyöllistä.

Palkkatukea ylös

Muita keskeisiä riihessä päätettyjä työllisyystoimia ovat palkkatuen enimmäismäärän nostaminen 70 prosenttiin tukemaan osaltaan osatyökykyisten työllistymistä sekä työ- ja koulutusperusteisen maahanmuuton edistäminen.

Työ- ja elinkeinoministeriön toimien lisäksi työllisyyden kehittymistä tuetaan laajalla kokonaisuudella. Siihen kuuluvat mm. työkykyohjelman laajentaminen, työkyvyttömyyseläkkeiden ja sairauspoissaolojen ennaltaehkäisy sekä kotona lapsia hoitavien vanhempien työllisyyden edistäminen.

Hallituksen tavoitteena on saavuttaa päätöksillään arviolta 80 000 lisätyöllistä. Puoliväliriihen päätöksien osuus siitä on 40 000–44 500 lisätyöllistä.

