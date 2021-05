Kaivosyhtiö aikoo tuoda ison, pölyävän hiekkakasan alle 300 metrin päähän lapsiperheiden taloista – asukkaat ihmeissään: "Ilma on välillä harmaata kuin Lontoossa"

Kaivosyhtiö Nordkalk hakee lupaa läjittää pölisevää hiekkaa aiempaa lähemmäs isoa asuinaluetta Lappeenrannassa.

Jos Etelä-Suomen aluehallintovirasto myöntää luvan, kalkkikaivoksen sivutuotteena syntyvää rikastushiekkaa voidaan läjittää lähimmillään alle 200 metrin päähän läheisen Ojala-Tuomelan asuinalueen taloista.

Ojala-Tuomela on lapsiperheiden suosima pientaloalue, jonne on viime vuosina rakennettu paljon uusia taloja. Nordkalkin hakemus on herättänyt asukkaissa huolta.

Alueelle vuosi sitten muuttaneen Pasi Riepposen mukaan asukkaiden huolet liittyvät etenkin hiekkapölyyn ja sen mahdollisiin terveyshaittoihin.

– Ensimmäinen on tietysti se, minkälaisia hiukkasia sieltä pölisee. Miten se vaikuttaa vaikkapa ilmastointiin tai terveyteen. Alueella asuu tosi paljon lapsia, meidänkin perheessä on kolme alle kouluikäistä lasta, Riepponen kertoo.

Läjitysalueen ympärille rakennettaisiin suojavalli, joka Riepposen mukaan muuttaisi maisemaa. Pölyn lisäksi luvassa olisi melua sekä rakentamisesta että myöhemmin läjityskuljetuksista. Huolta on Riepposen mukaan myös siitä, miten läjitys vaikuttaa kiinteistöjen arvoon.

Nordkalkilla on kaivos muutaman kilometrin päässä Lappeenrannan keskustasta. Kuva havainnollistaa aluetta, jolle yhtiö haluaisi läjittää hiekkaa. Nordkalk Oy AB

Yhtiö tunnistaa pölyn ja melun

Nordkalkin Lappeenrannan tuotantolaitos sijaitsee Kuutostien eteläpuolella, vain muutaman kilometrin päässä kaupungin keskustasta. Alueella on kaivoksen lisäksi esimerkiksi jauhatuslaitos ja kaksi rikastamoa, ja tärkeimpiä tuotteita ovat kalkkikivi ja kalkkikivijauhe sekä wollastoniitti-mineraali.

Läjittämisen aiheuttamat pöly- ja meluhaitat mainitaan myös Nordkalkin Etelä-Suomen aluehallintovirastolle tekemässä lupahakemuksessa.

Yhtiön mukaan pääosa pölyhaitoista ajoittuisi kuljetuksiin ja hiekkakuormien purkuun. Hakemuksen mukaan suojavalli hillitsisi sekä pölyä että melua, ja pölyämistä voitaisiin vähentään myös esimerkiksi kastelemalla.

Nordkalk läjittää hiekkaa alueellaan jo nyt, mutta läjityspaikka on kauempana taloista.

Nordkalkin Lappeenrannan yksikönpäällikön Jouni Heinosen mukaan nykyseltä läjityspaikalta on lähimpään taloon reilut 300 metriä ja tiheämpään asutuskeskittymään pyöreästi 700 metriä.

Nyt haettu lupa lyhentäisi etäisyyden useiden talojen osalta 250–300 metriin. Hiekkaa voitaisiin läjittää 35 hehtaarin alueelle, ja alue riittäisi läjitykseen nykytahdilla 40 vuodeksi.

"Kuin Lontoossa"

Riitta Mikkonen muutti Ojala-Tuomelaan vuonna 2017. Hänen mukaansa jo nykyinen rikastushiekan läjityspaikka muistuttaa ajoittain olemassaolostaan.

– Sopivalla tuulella ja kuivalla säällä on välillä vähän kuin olisi Lontoossa. Ilma on sellaista jännää harmaata, ja jos auto on autokatoksessa, se on kalkkipölyn peitossa. Ikkunoita saa pestä keskimääräistä isommin. Jos jotain positiivista hakee, nurmikoita ei ole tarvinnut paljon kalkita, Mikkonen kuvailee.

Hän on huolissaan haittojen kasvamisesta ja yleistymisestä, jos alue tulee vielä lähemmäs. Suunnitelman mukaan uusi läjitysalue tulisi noin 200 metrin päähän hänen talostaan.

Nordkalk on toiminut Lappeenrannassa vuodesta 1910 lähtien. Sen kaivoksen lähelle on noussut 2010-luvulla useita uusia pientaloja. Kare Lehtonen / Yle

Yritys saa ymmärrystä, viestintä ei

Riitta Mikkonen ja Pasi Riepponen kertovat ymmärtävänsä yritystoimintaa. Sen sijaan pyyhkeitä saa tapa, jolla suunnitelmista on viestitty.

Nordkalkin lupahakemus tuli asukkaiden tietoon ilman ennakkovaroitusta, kun aluehallintovirasto asetti Nordkalkin hakemuksen kuultavaksi huhtikuun lopussa. Esimerkiksi asukastilaisuutta ei järjestetty ennakkoon.

Nordkalkin mukaan yhtiö ei halunnut lähteä viestimään keskeneräisestä asiasta, mutta aikoo järjestää asukkaille mahdollisuuden keskusteluun ennen kuin hakemuksen kuulemisaika päättyy.

– Nyt on kuitenkin kyse vain täyttömateriaalin vaihtamisesta eikä kokonaisuutenaan uudesta asiasta. Katsoimme, että lähdemme tiedottamaan, kun tämä muutenkin lähtee prosessissa eteenpäin, Heinonen sanoo.

Hänen mukaansa yhtiö on myös lähettänyt asukkaille infokirjeet, jotka ovat parhaillaan postissa.

Nordkalkilla olisi nykyisellään lupa läjittää suunnitellulle alueelle pintamaita ja sivukiviä, mutta aluetta ei ole otettu käyttöön, sillä sivukivet ovat käyneet kaupaksi. Sen sijaan rikastushiekkaa yritykselle jää vuosittain käsiin, ja nykyinen läjitysalue on tulossa täyteen vuoden kuluessa.

Ainakin osalle asukkaista myös aiempi sivukivien ja pintamaiden läjityslupa on ollut yllätys.

– Varmasti tulee kommenttia, että itse pitäisi selvittää, mutta minusta ei pidä. Ei yksittäisen ihmisen pitäisi joutua selvittämään kaikkea mahdollista, vaan olisi myös virkamiesten tehtävä tiedottaa avoimesti, Riitta Mikkonen pohtii.

Muistutuksia työn alla

Ojala-Tuomelan asukkaat kertovat pitäneensä viime päivinä tiiviisti yhteyttä. He ovat esimerkiksi laatimassa Nordkalkin suunnitelmista muistutuksia yhdessä ja erikseen.

Nordkalkin Jouni Heinonen kertoo ymmärtävänsä asukkaita.

– Jos naapureilla on hyviä ideoita, mikä toimisi tässä tilanteessa parhaiten, kuuntelemme mielellään ajatuksia, hän sanoo.

Lupa-asia on kuultavana touko-kesäkuulle asti riippuen siitä, milloin asukas on saanut kirjeitse tiedon Nordkalkin hakemuksesta. Aluehallintoviraston mukaan kirjeiden lähettämisessä tapahtui inhimillinen virhe, jonka vuoksi kirjeet lähtivät ensin vain tontin omakseen ostaneille, mutta eivät vuokratonttilaisille.

Lupapäätöksen odotetaan valmistuvan vasta ensi vuonna. Aluehallintoviraston ympäristöylitarkastajan Janne Kekkosen mukaan tavoiteaika hakemusten käsittelylle on 10–12 kuukautta.

Päätöksenteossa arvioidaan läjitysalueen vaikutuksia monelta kannalta, mutta Kekkonen arvioi, että keskeiseksi nousevat nimenomaan pölyn mahdolliset terveys- ja viihtyvyyshaitat.

Nordkalk on hakenut lupaa aloittaa läjitysalueen valmistelu ja läjittäminen heti luvan valmistuttua riippumatta siitä, haetaanko päätökseen muutosta.