Yle lähettää Venäjälle Pietarin-toimittajan: "Nuorten venäläisten ääntä voisi kuulua Suomen mediassa enemmän"

Yle lähettää tällä viikolla Simo Ortamon, 33, toimittajaksi Pietariin. Tarkoitus on vahvistaa entisestään Ylen läsnäoloa Venäjällä. Maan sisäpolitiikassa kuohuu tänä vuonna, kun vallanpitäjien ja oppositiovoimien vastakkainasettelu kärjistyy ja syksyllä pidetään parlamenttivaalit.

Simo Ortamo on seurannut ulkomaantoimittajana Venäjää pitkään. Kieliopinnot hän aloitti lukiossa. Kiinnostus maahan syttyi ikään kuin uudestaan kielikurssilla Pietarissa kahdeksan vuotta sitten, ja hän otti tuntumaa Venäjään myös opiskelijavaihdossa Petroskoin valtionyliopistossa 2015.

Yle Uutisissa Simo Ortamo aloitti ulkomaantoimittajana vuonna 2015. Hän on työskennellyt myös Aamulehdessä ja Helsingin Sanomissa. Hän on valmistunut maisteriksi Helsingin yliopiston valtiotieteellisestä tiedekunnasta, pääaineenaan poliittinen historia.

Millaista näkökulmaa Venäjän kehitykseen saa juuri Pietarista? Mihin kulmaan aiot ensimmäiseksi tarttua?

– Pietarissa voi seurata tarkemmin, mitä juuri täällä Suomen lähellä tapahtuu. Pietarin alue on tärkeä esimerkiksi suomalaisten yritysten, Itämeren suojelun ja matkailun kannalta, kunhan se taas vapautuu, Ortamo sanoo.

– Samalla Pietari on viiden miljoonan asukkaan metropoli. Kaupunkikulttuuri on vahvaa ja pietarilaiset ovat erittäin ylpeitä kaupungistaan. Sieltä löytyy varmasti paljon kiinnostavia tarinoita kerrottavaksi.

– Juuri nyt haluaisin tietää, miten Pietari on selvinnyt talvella tosi kovaa iskeneestä koronaepidemian toisesta aallosta. Rajoituksia on purettu, mutta tautia on yhä liikkeellä.

Venäjän politiikassa on nyt kireät tunnelmat, kun oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin kohtalo herättää huolta. Miten tämä heijastuu journalismin tekemiseen?

– Tänään on sananvapauden päivä, mutta Venäjällä lehdistönvapaus menee yhä huonompaan suuntaan.

– Navalnyin tukimielenosoituksista raportoineita venäläisiä toimittajia on haettu kotoa kuulusteluihin ja uhattu kovilla rangaistuksilla. Latviasta käsin toimiva riippumaton Meduza-verkkolehti julistettiin ulkomaiseksi agentiksi (siirryt toiseen palveluun).

– Näyttää siltä, että hallinto yrittää ajaa sekä Navalnyin liikkeen että jäljellä olevan vapaan median hyvin ahtaalle.

– Tässä tilanteessa on entistä tärkeämpää, että me ulkomaiset toimittajat seuraamme tarkasti, mitä oppositiolle ja medialle tehdään. Ulkomaalaisia toimittajia ei ole ainakaan toistaiseksi painostettu samalla tavalla.

Venäjä on valtava maa. Mikä meillä Suomessa jää liian vähälle huomiolle Venäjästä?

– Olen tehnyt viime aikoina Ylellä aika paljon nuorille suunnattuja juttuja. Venäläisnuorten ääntä voisi kuulua Suomen mediassa enemmänkin.

– Venäläiset nuoret lukevat uutisensa netistä ja ovat kriittisempiä hallintoa kohtaan verrattuna vanhempiin sukupolviin. Heille esimerkiksi ilmastonmuutos tai feminismi ovat tuttuja puheenaiheita.

– Myös Suomen ja Venäjän raja-alueista riittäisi lisää kerrottavaa. Aion tehdä juttumatkoja myös esimerkiksi Viipuriin ja Karjalan tasavaltaan.

Runoilija Fjodor Tjuttšev väitti aikoinaan, että Venäjää ei voi järjellä ymmärtää – miten sitä voisi ymmärtää?

– Paras tapa on varmaankin kuunnella ihan tavallisia venäläisiä ja heidän ajatuksiaan. Sitä yritän parhaani mukaan tehdä Venäjällä.

