Ranskassa joukko upseereita varoittaa sisällissodasta, jos maahanmuuttajalähiöitä ja "islamismia" ei saada kuriin

Ranskassa on noussut suuri kohu noin viikko sitten julkaistusta avoimesta kirjeestä, jossa joukko korkea-arvoisia upseereita varoittaa maahanmuuttajalähiöiden ja "islamismin" aiheuttamasta vaarasta yhteiskunnalle.

Kirje on julkaistu oikeistolaisessa Valeurs Actuelles -lehdessä (siirryt toiseen palveluun).

Kirjoittajien mukaan Ranskaan on syntymässä alueita, jotka eivät ole enää Ranskan lakien alaisuudessa. He viittaavat tällä maahanmuuttajavaltaisiin lähiöihin, joiden asukkaista suuri osa on muslimeita.

Sotilaiden mukaan "islamismi ja lähiöiden laumat" ovat uhka, johon hallituksen on välttämättä puututtava.

– Jos mitään ei tehdä, levottomuus leviää yhteiskunnassa johtaen ennen pitkää räjähdykseen, johon aktiivipalveluksessa olevien toveriemme on puututtava turvatakseen sivilisaatiomme arvot ja suojatakseen maanmiehiämme kansallisella maaperällä, sotilaat kirjoittavat.

Heidän mukaansa sisällissota ja sen aiheuttamat tuhannet uhrit ovat lähellä.

Sotilaat jyrähtävät myös niille, jotka vastustavat rasismia ja kritisoivat Ranskan siirtomaa-ajan tekoja. Kirjoittajien mielestä he halveksivat Ranskan perinteitä ja kulttuuria, ja haluavat ottaa pois maan historian ja menneisyyden.

Rangaistuksia tulossa

Ranskan puolustusministeriö on muistuttanut, että avoin hallituksen arvostelu ja sotilastoverien yllyttäminen aseelliseen toimintaan ilman esimiesten määräystä on sotilaslakien vastaista.

Ranskan asevoimien komentaja François Lecointre toteaa, että kirjeen kirjoittaneet aktiivisotilaat joutuvat sotilastuomioistuimen eteen, missä he voivat saada rangaistuksen tai määräyksen siirtyä välittömästi eläkkeelle. Lecointren mukaan sotilaalla on velvollisuus toimia puolueettomasti.

Maan pääministeri Jean Castex puolestaan arvioi sotilaiden rikkoneen Ranskan tasavallan periaatteita sekä sotilaan velvollisuutta ja kunniaa.

Puoltavia ääniä oikealta

Ranskan äärioikeiston johtaja Marine Le Pen sanoo ymmärtävänsä sotilaiden tuntoja.

Hän pyytää sotilaita tukemaan politiikkaansa ja presidentinvaalikampanjaansa. Ranskassa pidetään ensi vuonna presidentinvaalit ja Le Penin uskotaan olevan istuvan presidentin Emmanuel Macronin kovin kilpailija.

– Kutsun teidät liittymään meihin tulevassa taistelussa, taistelussa Ranskasta, Le Pen kirjoitti kommentissaan sotilaiden kirjeeseen.

Tämä taas sai vasemmistolaisen Libération-lehden huomauttamaan, että Le Pen on nostattamassa kapinaa.

Ranskan äärioikeiston johtaja Marine Le Pen lehdistön haastattelussa laskettuaan kukkia Jeanne d’Arcin muistomerkille Pariisissa vapunpäivänä 2020. Christophe Petit Tesson / EPA

Vastalauseita tuli myös poliittisen kentän oikealta laidalta. Myöhemmin Le Pen pehmensi sanomaansa ja myönsi radiohaastattelussa, että tämänkaltaiset ongelmat tulisi ratkaista politiikan keinoin.

Sotilaiden esittämille ajatuksille on Ranskassa laajalti myötätuntoa. Harris Interactive -markkinatutkimusyhtiön (siirryt toiseen palveluun) tekemän kyselyn mukaan 58 prosenttia ranskalaisista tukee sotilaiden kannanottoa.

