Rokotusaikaa soittavien kiroilu ja huorittelu uuvuttaa hoitajat – ylihoitaja toivoo parempaa käytöstä: "Oltaisiin kuin ihminen ihmiselle"

Rokotusaikaa itselleen soittavien ihmisten käytös on vienyt puheluihin vastaavien hoitajien voimat. Tilanteita joudutaan purkamaan palavereissä viikottain.

Esimerkiksi Pohjois-Karjalassa 13 kunnan alueella ja Heinävedellä toimiva Siun sote teki tällä viikolla somepäivityksen, jonka toivotaan herättävän koronarokotusaikaa soittavien huomion.

Päivityksessä muun muassa kuvaillaan, millaisilla sanoilla soittajat haukkuvat hoitajia ja kysytään, kuinka kukaan voi jaksaa moista viikosta toiseen.

Siun soten Facebook-päivitys 28.4.2021 (siirryt toiseen palveluun)

Rokotusaikojen avauduttua Siun soten hoitajat ovat vastanneet päivittäin puheluihin, joissa soittajat haukkuvat, kiroilevat ja purkavat pahaa oloaan. Samanlaista käytöstä on huomattu myös itselleen vastaanottoaikaa soittavien taholta.

Epäasiallista ja loukkaavaa käytöstä kohtaavat hoitajat ovat väsyneitä tilanteeseen. Somepäivityksen laati ylihoitaja Katja Ahonen yhdessä Siun soten viestinnän kanssa.

– Tarkoitus on herättää ihmiset ajattelemaan, Ahonen sanoo.

Työnantajana Siun sote haluaa kertoa, että sillä on vastuu ja velvollisuus turvata työntekijöiden hyvinvointia ja työssä jaksamista.

Myös Kuopion kaupunki muistutti asukkaitaan käytöstavoista pari viikkoa sitten.

Kiukkua on ollut ilmassa myös muualla. Esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalla Kauhavalla Astra Zenecasta kieltäytyneet ihmiset hermostuivat, kun eivät saaneet uutta aikaa eri rokotteelle niin nopeasti kuin olivat toivoneet.

Kuopiossa tilanne on jonkin verran rauhoittunut, mutta Siun soten alueella haukkuminen ja herjaaminen on lisääntynyt kevään edetessä. Antti Karhunen / Yle

Terveydenhuollossa ymmärretään korona-ajan olleen kaikille raskasta. Tilanne aiheuttaa ahdistusta ja pelkoa.

– Ihmiset alkavat olla kärsimättömiä ja oman rokotusvuoron odottaminen tuskastuttaa, Ahonen sanoo.

Kuopiossa yli 65-vuotiaat varaavat ajan soittamalla

Kuopiossa varsinkin ikääntyneiden ihmisten käyttäytyminen yllätti. Ennakkoon arveltiin, että rokotusaikojen järjestäminen heidän kanssaan sujuu helposti.

Vastassa olikin huorittelua ja haistattelua. On toivottu, että hoitaja saa koronan ja kuolee. Ajanvarausnumeroon on soitettu vain haukkumismielessä. On tapauksia, joissa soittajalle on järjestetty aika rokotukseen ja ryöpytys on alkanut sen jälkeen.

– Huonoon käyttäytymiseen ei osattu lainkaan varautua, kertoo Kuopion kaupungin eteläisen alueen tiimivastaava Emmi Pasanen.

Ajanvarauspuhelimeen vastaaminen on hoitajille raskas tehtävä, mutta sitä se on myös tiimivastaavalle.

– Koska joudun aina jonkun vuorossa olevista siihen työtehtävään laittamaan, Pasanen sanoo.

Sairaanhoitaja Nina Paunonen myöntää rehellisesti, että puhelimeen vastaaminen on välillä ärsyttänyt. Samaan aikaan muiden hoidettavien asioiden pino työpöydällä on kasvanut.

Paunonen on selvinnyt tilanteesta ottamalla päivän kerrallaan. Myös kokemus tuo helpotusta, mutta epämieluisa tilanne puhelimessa saa sykkeen nousemaan.

– Siinä ei voi muuta kuin yrittää olla rauhallinen ja hengähtää puhelun jälkeen, Paunonen kertoo.

Sairaanhoitaja Nina Paunonen ja tiimivastaava Emmi Pasanen työskentevät Kuopion eteläisen alueen tiimissä. Antti Karhunen / Yle

Myös Siun soten alueella purkaukset ovat tulleet useammin vanhemmalta väestöltä. Siun sotella on käytössä myös sähköinen ajanvarausjärjestelmä, joten Ahonen olettaa nuorempien käyttävän sitä. Silloin ei tarvitse roikkua linjoilla, eikä kiukku tilanteesta pääse yltymään.

– Toivomme, että sähköistä ajanvarausta hyödynnettäisiin enemmän, hän toteaa.

Rokotusaikarumban lisäksi terveysasemilla pyöritetään muuta arkea.

– Koronan keskellä pyritään turvaamaan muut palvelut, kiireelliset ja kiireettömät, Ahonen kertoo.

Jos tilannetta ei pureta töissä, haukkupuhelut pyörivät mielessä vielä kotona

Kurjia ajanvaraustilanteita käydään läpi lähiesimiesten kanssa.

Kuopiolaissairaanhoitaja Nina Paunonen on huomannut, että jos työpäivä on kiireinen ja ikäviä soittoja ei ole ehditty purkaa työkavereiden kanssa, puhelut pyörivät mielessä vielä kotona.

Kuopiossa hoitajia on ohjeistettu lopettamaan puhelu, jos soittaja vain haukkuu eikä asia etene. Toki hoitajille tilanne on raskas, koska he todella haluaisivat järjestää ajan rokotukseen.

Kuopiossa on myös lyhennetty ajanvarauksessa työskentelevien hoitajien työvuoroja viidestä tunnista kahteen ja puoleen tuntiin.

Sekä Siun soten alueella että Kuopiossa epäasiallista hoitajien kohtelua on esiintynyt ajoittain ennen koronatilannettakin. Mutta ei niin paljon kuin nyt.

– Poikkeustilaa on jatkunut nyt yli vuoden ja se vaikuttaa niin, että ihmiset purkavat yhä useammin pahan olonsa hoitajiin, Ahonen sanoo.

Yhteistyössä asiat sujuvat nopeammin, joten Ahonen toivoo, että koronarokotusaikaa soittaessa oltaisiin kuin ihminen ihmiselle.

Puheluita vastaanottavat kuopiolaishoitajat toivovat, että koronarokotus ja influenssarokotus saadaan annettua joku päivä samaan aikaan. Tämä vähentäisi työstä tulevaa kuormitusta huomattavasti.

