Kokit ja tarjoilijat pakenevat nyt epävarmaa ravintola-alaa, eikä uusia osaajia synny samassa tahdissa: "Kemiläisen paperitehtaan väki saataisiin helposti työllistettyä"

Tuleva kesä on ravintoloille monessa mielessä arvoitus. Yksi huoli on työvoiman riittävyys. Birgitta Vuorela / Yle

Työvoimapula varjostaa ravintoloiden lähiajan näkymiä. Seinäjokelaisravintolassa kesäksi on jo paljon varauksia, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että kaikkeen kysyntään ei pystytä vastaamaan.

Ravintola-ala kärsii pahenevasta työvoimapulasta. Koronarajoitukset ajoivat yrittäjät ahtaalle ja monet työntekijät ovat hakeutuneet muille aloille.

- Työvoimapula oli paha jo ennen tätä kriisiä, ja se tulee ainakin hetkellisesti pahenemaan entisestään kriisin jälkeen, toteaa Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa ry:n toimitusjohtaja Timo Lappi.

Siirtymää ravintola-alalta muille aloille on tapahtunut jonkin verran myös sitä kautta, että työntekijöille on voitu osoittaa työtä kaupan alalla. Esimerkiksi HOK-Elanto sulki viime keväänä kaikki ravintolansa ja noin 800 työntekijää siirrettiin S-ryhmän erilaisiin kaupan alan tehtäviin. Ainakin pieni osa työntekijöistä on jäänyt sille tielle.

MaRan hallituksen jäsen, seinäjokelainen ravintoloitsija Jani Unkeri toteaa, että siirtyminen ravintola-alalta juuri kaupan alalle on luontevaa.

– Meidän työntekijämme haluavat olla ihmisten kanssa tekemisissä.

Anu Luukko sanoo, että tuleva kesä jännittää. Birgitta Vuorela / Yle

Tilauksia on, työntekijöitä ei

Työvoimapula varjostaa jo nyt ravintoloiden muuten lupaavia kesän näkymiä.

Esimerkiksi Uppalan Kartanossa Seinäjoella perinteinen vappubrunssi on myyty loppuun ja kesäksi on varauksia hyvin. Tällä hetkellä näyttää kuitenkin siltä, että kaikkeen kysyntään ei pystytä vastaamaan.

– Todennäköisesti kaikkia halukkaita asiakkaita ei pystytä ottamaan vastaan, toteaa ravintolayrittäjä Anu Luukko.

Työntekijöitä tarvittaisiin, mutta Luukon mukaan on ymmärrettävää, että ala ei tällä hetkellä houkuttele epävarmuutensa takia.

– Jos korona pahenee, ravintolat suljetaan taas ensimmäisinä.

Yrittäjä itse sanoo pysyvänsä alalla. Miksi?

– Sanotaan niin, että rakkaudesta lajiin ja kunnioituksesta niitä työntekijöitä kohtaan, jotka ovat pysyneet mukana vaikeuksista huolimatta.

Korona esti kampanjan

Koronan vaikutukset näkyvät myös ravintola-alalle opiskelemaan pyrkivien määrissä. Tänä keväänä peruskoulupohjaiseen ravintola- ja catering-alan perustutkintoon hakeneiden määrä putosi liki 300:lla edellisvuodesta.

Timo Lapin mukaan pudotus on todella huolestuttava varsinkin kun ravintola-alan toisen asteen koulutuksen vetovoima on hiipunut tätä ennen jo usean vuoden ajan. Esimerkiksi viime vuonna vain reilu puolet koulutuspaikoista tuli täyteen.

– Suurin pula on kokeista ja tarjoilijoista, toteaa Timo Lappi.

Lappi kertoo, että ennen koronakriisiä suunnieliin isoa kampanjaa, jolla olisi yhteistyössä eri toimijoiden kanssa pyritty lisäämään alan houkuttelevuutta. Koronan takia kampanjaa ei voitu toteuttaa.

Jani Unkeri pelkää, että työvoimapula äityy entistä pahemmaksi. Birgitta Vuorela / Yle

Työperäistä maahanmuuttoa tarvittaisiin

Uusia työntekijöitä ravintola-alalle tarvittaisiin koko maassa.

MaRan teettämän selvityksen mukaan vetovoiman lisäämisessä yksi keskeinen kysymys on toimialan palkkauksen parantaminen. MaRan hallitus totesi ennen koronakriisiä kaksi vuotta sitten, että palkankorotustarve on, mutta että palkkojen nostaminen edellyttäisi toimialan kannattavuuden parantumista.

Jani Unkeri arvioi, että ongelma ei ratkea pelkästään alan vetovoimaa lisäämällä, vaan myös työperäistä maahanmuuttoa on edistettävä.

– Jos yksistään pääkaupunkiseudulla on 700 kokin paikaa auki, niin sinne saataisiin helposti kemiläisen paperitehtaan väki työllistettyä, hahmottaa Unkeri ongelman mittakaavaa.

