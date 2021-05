Suomalainen valokuvaaja Uwa Iduozee kuvasi ihmisten arkea Yhdysvalloissa ja turhautui rasismiin: "Moni asia ei ole muuttunut lainkaan"

Yhdysvalloissa rasismi on juurtunut syvälle ja vaikuttaa ihmisten arjessa joka päivä. Näin kertoo suomalainen valokuvaaja ja dokumentaristi Uwa Iduozee, joka asuu New Yorkissa. Hänen valokuviaan on esillä Valokuvataiteen museossa Helsingissä.