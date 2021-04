Nimekäs puisto on pian valmis, mutta asuintontit sen vieressä odottavat rakentajiaan Haminassa: "Aika verkkaiseen tahtiin tämä on lähtenyt käyntiin"

Tervasaaren alue ulottuu suurlipulta kuvassa vasemmalla olevalle keltaiselle tullimakasiinille asti. Kuvan etualalla on Tervasaaresta kurottava Rampsinkari puistoineen. Kuva on vuodelta 2016, jolloin suurlippua ei vielä ollut.

Tervasaaren alue ulottuu suurlipulta kuvassa vasemmalla olevalle keltaiselle tullimakasiinille asti. Kuvan etualalla on Tervasaaresta kurottava Rampsinkari puistoineen. Kuva on vuodelta 2016, jolloin suurlippua ei vielä ollut. Haminan kaupunki

Kaupunginarkkitehdin mukaan Tervasaaren asuinalueen kehitys on lähtenyt liikkeelle verkkaisesti, vaikka Oolanninpuiston avajaisia vietetään jo kesällä. Kiinnostusta aluetta kohtaan kuitenkin on. Sen vieressä on Euroopan korkein lipputanko.

Haminan Tervasaaren muodonmuutos vanhasta sahan tontista uudeksi asuinalueeksi on edennyt hieman nurinkurisessa järjestyksessä.

Haminan kaupunginarkkitehti Milla Koskivirta kertoo, että puutarhaneuvos Heikki Laaksosen suunnitteleman Oolanninpuiston avajaisia olisi tarkoitus juhlia heinäkuussa. Sen sijaan sen liepeille kaavoitetuille asuinkerrostalotonteille ei ole vielä ostajia. Alueen asemakaava on ollut voimassa vuodesta 2013.

– Aika verkkaiseen tahtiin tämä alueen toteuttaminen on lähtenyt käyntiin, mutta Hamina ei ole ainut. Suurimmaksi osaksi muualla kuin kasvukeskuksissa Suomessa rakentaminen on ollut viime vuosina hiljaisempaa. Nyt tilanne näyttää kuitenkin hieman piristyneen, Koskivirta kertoo.

Alueelle rakennettiin ensimmäisenä yksityinen päiväkoti syksyllä 2019. Tällä hetkellä Tervasaaren alueelle nousee Hamina-Asuntojen kerrostalo. Lisäksi YIT on tehnyt yhdelle tontille varauksen ja suunnittelee parhaillaan ennakkomarkkinoinnin käynnistämistä. Muut suunnitelmat ovat vielä avoinna.

Alueelle on suunniteltu enimmäkseen asuinkerrostaloja ja liikerakennuksia. Tällä hetkellä alueelle on kaavoitettu myös yksi tontti, jolle voi rakentaa pientaloja. Mitään ei kuitenkaan ole vielä Koskivirran mukaan lyöty lukkoon.

Nurinkurinen rakennusjärjestys

Kaupunki rakentaa aluetta valmiiksi tällä hetkellä siltä osin, kuin se on mahdollista. Esimerkiksi puisto ja rantaa pitkin kulkeva reitti Suomen lipun aukiolta Tervasaareen aiotaan saada valmiiksi ennen kuin uudet asukkaat muuttavat alueelle.

Usein rakennukset rakennetaan ennen viheralueita, mutta nyt Tervasaaren asukkaiden ei tarvitse muuttaa kaikilta osin keskeneräiseen kaupunginosaan.

Kaksi vuotta sitten Heikki Laaksosen suunnittelemasta Oolanninpuistosta oli valmiina suuri vesiallas. Arkistokuva. Kirsi Lönnblad / Yle

Koskivirta kertoo, että kesällä valmistuva Oolanninpuisto on tarkoitettu kaikille kaupunkilaisille oleskelualueeksi. Puiston suunnittelija Heikki Laaksonen on tunnettu Kotkan palkituista puistoista.

Tyytyväisiä asukkaita, mutta halukkaita muuttamaan

Haminan kaupunki järjesti maalis-huhtikuun aikana kaupunkilaisille kyselyn, jonka avulla kartoitettiin haminalaisten asumismuotoja, -tyytyväisyyttä ja ajatuksia tulevasta.

93 prosenttia 187 vastaajasta on kyselyn mukaan tyytyväisiä omaan asumistilanteeseensa. Silti 62 prosenttia vastaajista kertoi olevansa valmiita muuttamaan pois nykyisestä asunnostaan, jos se on mahdollista.

Myös kiinnostusta Tervasaaren asuinaluetta kohtaan kysyttiin, ja 59 prosenttia vastaajista oli kiinnostuneita muuttamaan alueelle. Koskivirran mukaan kyselyn tulokset ovat hyvä todiste rakennusliikkeille siitä, että rakentaminen kannattaa.

– Kysyntää alueelle on, mutta patoutuminen tapahtuu siinä, että että rakennusliikkeet eivät uskalla lähteä rakentamaan. Me haluamme esimerkiksi tällä kyselyllä osoittaa, että kiinnostusta on. Nyt rakenteilla olevaan Hamina-Asuntojen vuokrakerrostalon 37 asuntoon on tullut noin 150 hakemusta, Koskivirta kertoo.

Pientalorakentaminen kiinnostaisi keskeisellä alueella

Puolet kyselyyn vastanneista toivoo Tervasaarelta mahdollisuutta pientaloasumiseen. Tällä hetkellä sille on varattu yksi tontti.

Koskivirta kertoo, että vanhaa sahan alueen maata on pitänyt puhdistaa, ja sen kustannuksia pyritään tasoittamaan käyttämällä alue tehokkaasti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kerrostalot ovat kannattavampia kuin pientalot.

– Selvitämme juuri sitä, voitaisiinko joihinkin kortteleihin suunnitella vielä tiivistä pientaloasumista tai hybridimallia. Suuria muutoksia koko alueen asemakaavaan ei voida tehdä, koska osa kaduista ja kunnallistekniikkaa on jo tehty, Koskivirta kertoo.

Päiväkodin vieressä oleva tontti on kaavoitettu pientaloille, ja se sallii yhtiömuotoisen asumisen.

– Siihen voi vaikka porukalla rakennuttaa pientaloja, joilla on yhteiset piha-alueet ja vaikka yhteisiä tiloja.

Haminan kaupunki suunnittelee kyselyn perusteella syksylle yleisötilaisuutta, jossa ajatuksia Tervasaaresta ja sen tulevaisuudesta selvitetään tarkemmin.

