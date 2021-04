Suomen rokotetuimmassa kunnassa ei aikailla eikä rokotteita jemmailla – Nina Lapattokin uskaltaa jo tunnustaa: "Alkaa tuntua turvallisemmalta"

Suomessa on vain kaksi kuntaa, joissa yli puolet asukkaista on saanut koronarokotuksen. Savitaipale on niistä toinen.

Savitaipale on toistaiseksi Suomen nopein kunta koronarokotuksissa.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen eilisen eli 29.4.2021 tilaston mukaan Savitaipaleen asukkaista yli puolet eli 51,9 prosenttia on saanut ensimmäisen koronarokotteen.

Rokotusten nopea edistyminen johtuu erityisesti kunnan väestörakenteesta. Savitaipaleella on paljon iäkkäitä ja riskiryhmiin kuuluvia asukkaita, jotka rokotetaan ensimmäiseksi. Yli kolmannes Savitaipaleen noin 3 300 asukkaasta on yli 65-vuotiaita.

Savitaipaleen kunta sijaitsee reilun 30 kilometrin päässä Lappeenrannasta. Tämä kuva on viime marraskuulta. Petri Kivimäki/Yle

Kirkonkylän R-kioskilla asioinut Nina Lapatto on ylpeä kotikunnan rokotustilanteesta.

– Se on hieno asia. Ja pikku hiljaa alkaa tuntua turvallisemmalta, sanoo Lapatto.

Itse hän pääsee varaamaan rokotusaikaa, kun seuraavaa ikäryhmää aletaan rokottaa.

Vaikka rokotukset Savitaipaleella ovat edenneet vauhdikkaasti, ei Lapatto pidä kiirettä maskista luopumisen kanssa.

– Pitää vielä malttaa, hän sanoo.

Asiakkaille soitetaan, jos rokotteita jää yli

Savitaipaleen hyvinvointiasemalla on rokotuspäivä vain kerran viikossa. Joka tiistaisi siellä rokotuksen saa noin 150 henkilöä.

Osa kuntalaisista käy hakemassa rokotuksensa reilun 30 kilometrin päässä Lappeenrannassa, jossa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri rokottaa ihmisiä joka päivä.

Sairaanhoitaja Eeva Ukkonen työskentelee Savitaipaleen hyvinvointiasemalla. Kalle Schönberg / Yle

Sairaanhoitaja Eeva Ukkosen mukaan kuntalaiset ovat olleet itse aktiivisia rokotusten hakemisessa.

– Jos rokotuspäivinä, jos näyttää siltä, että rokotteita on jäämässä yli, olemme me hoitajat soitelleet asiakkaille ja pyytäneet tulemaan tänne, Ukkonen kertoo.

Yli 50 prosentin lukema näyttää hänestä hyvältä.

Savitaipaleen jälkeen toisena rokotuskattavuudessa on Etelä-Savon Puumala, jossa 50,2 prosenttia asukkaista on saanut rokotteen. Kolmantena on Kaskinen. Siellä rokotteen on saanut liki puolet eli 49,8 prosenttia kunnan väestöstä.

