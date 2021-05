Useat teknologiayhtiöt ovat kieltäneet politiikasta keskustelun työpaikalla – Suomessa aihe ei ole noussut esille

Ohjelmistoyhtiö Basecamp ilmoitti maanantaina kieltävänsä poliittisen keskustelun työpaikalla (siirryt toiseen palveluun). Basecampin johtajien mukaan politiikasta ja yhteiskunnallisista aiheista keskustelu imee vain energiaa työyhteisöstä. Se on häiriötekijä, joka johtaa pimeille poluille. Se saa mennä.

Basecamp on vajaan 60 työntekijän yritys, mutta sen päätös tehdä työpaikasta epäpoliittinen on aiheuttanut paljon keskustelua Piilaaksossa.

Syy tähän on Basecampin johtokaksikko Jason Fried ja David Heinemeier Hansson. He ovat teknologiapiireissä näkyviä hahmoja, jotka eivät kaihda avoimia konflikteja.

Basecamp on syyttänyt hakukonejätti Googlea kiristyksestä (siirryt toiseen palveluun), kun se myy mainospaikkoja hakutuloksien eteen. Se on tapellut (siirryt toiseen palveluun) Applen kanssa sovelluskaupan perimistä osuuksista.

Lisäksi Fried ja Hansson ovat keränneet mainetta kirjoittamalla useita kirjoja työelämästä ja sen muutoksista. Nyt tämä huippujohtajiksi kuvailtu kaksikko on päättänyt, että politiikka ei kuulu työpaikalle.

Coinbase kielsi politiikan työpaikalla viime vuonna

Piilaaksossa käynnissä oleva keskustelu politiikasta ja työelämästä on kuin uusinta puolen vuoden takaisesta. Tuolloin kryptovaluuttapörssi Coinbase teki vastaavanlaisen päätöksen.

Coinbasen ilmoituksen aikaan yhteiskunnallinen keskustelu kävi kovilla kierroksilla Yhdysvalloissa. Presidentinvaalit oli loppusuoralla, Black Lives Matter -mielenosoitukset olivat jatkuneet kuukausia ja koronapandemia paheni päivä päivältä.

Coinbasen perustaja Brian Armstrong kirjoitti blogissaan (siirryt toiseen palveluun), että onnistuakseen tehtävässään, yhtiön piti karsia näkökentästään kaikki epäolennainen ja keskittyä tiukasti yhteiseen päämäärään. Poliittiset erimielisyydet murentavat “mestaruusjoukkueen” mahdollisuuksia muuttaa maailmaa.

Armstrongin linjaus sai kiitosta, mutta myös kovaa kritiikkiä. Poliittisen keskustelun kieltäminen nähtiin vallitsevan tilanteen hyväksymisenä ja sen tukemisena. Nykyiselle rahajärjestelmälle vaihtoehtoa tarjoavan yrityksen päätös kieltää politiikka työpaikalla tuntui monesta absurdilta.

Kriitikin jälkeen Coinbase päätyi tarjoamaan avokätistä irtisanomispakettia työntekijöille, joita kielto ei miellyttänyt. Lopulta 5 prosenttia, eli 60 työntekijää (siirryt toiseen palveluun) tarttui tarjoukseen.

Myös Basecamp on tarjonnut työntekijöilleen irtisanomispakettia. Twitterissä toistakymmentä yhtiön työntekijää on ilmoittanut lopettavansa. Teknologiatoimittaja Casey Newtonin tietojen mukaan jopa joka kolmas Basecampin työntekijä on jättämässä yhtiön. (siirryt toiseen palveluun)

Politiikka on hiipinyt Piilaaksoon

Basecamp ja sen perustajat ovat ottaneet ulkopuolisen roolin Piilaaksossa. Siinä missä Google ja muut teknologiayhtiöt ovat yrittäneet saada työntekijänsä sidottua työpaikalle ilmaisilla aterioilla, joogatunneilla ja pesulapalveluilla, Basecamp on kehottanut työntekijöitä etsimään elämäänsä muutakin sisältöä kuin työ.

Hansson on kirjoittanut paljon siitä, että työyhteisö ei ole perhe (siirryt toiseen palveluun). Basecamp on luopunut liikuntaseteleiden kaltaisia työsuhde-eduista, koska yhtiö katsoo, ettei sillä ole oikeutta ohjailla työntekijöidensä aktiviteetteja vapaa-ajalla. Edut se maksaa rahassa.

Torikokouksia ja työsuhde-etuja tarjoavat yhtiöt ovat viime aikoina saaneet huomata, että jos työntekijöitä vaatii antamaan kaikkensa, he myös antavat sen. Tähän pakettiin kuuluvat myös poliittiset näkemykset.

Esimerkiksi Googlessa keskustelua ovat herättäneet etenkin yhteistyö sotavoimien kanssa ja tekoälyetiikka. Facebookin työntekijät ovat nostaneet esille yhtiön roolin disinformaation välittäjänä. Jokaisella työpaikalla keskustellaan monimuotoisuuden toteutumisesta.

Tämä on johtanut siihen, että molemmat yhtiöt ovat yrittäneet rajoittaa (siirryt toiseen palveluun) yritysten sisäisissä kanavissa käytyjä keskusteluja (siirryt toiseen palveluun).

Mutta kuinka paljon poliittista ja yhteiskunnallista keskustelua alle 60 hengen Basecampissa oikein käytiin?

Nimilista johti kieltoon

Päivä Basecampin ilmoituksen jälkeen selvisi, että kieltolinjan taustalla oli yli kymmenen vuotta vanha lista (siirryt toiseen palveluun), johon yhtiön työntekijät olivat keränneet hauskoiksi katsomiaan nimiä. Vuosien saatossa listalle kertyi niin eurooppalaisia kuin aasialaisia ja afrikkalaisia nimiä. Nykyvalossa lista näytti sopimattomalta ja jopa rasistiselta.

Vaikka Parhaat nimet ikinä -lista oli jo poistettu yhtiön kanavilta, työntekijät halusivat käydä asian läpi. Vierasperäisille nimille nauraminen oli monien mielestä askel kohti rasismin ja vihan hyväksymistä. Työntekijät huomauttivat, että epäinhimillistävä toiminta alkaa usein pienistä teoista. Esille nousivat viimeaikaiset väkivaltaisuudet, jotka ovat kohdistuneet eri etnisyyksiä vastaan.

Hansson piti tätä näkemystä ylireagointina. Kun työntekijät yrittivät jatkaa keskustelua, hän teki päätöksen lopettaa poliittinen keskustelu kokonaan.

Kyseessä ei siis ollut jakautunut työyhteisö, jossa poliittiset kiistat kuplivat. Ennemminkin keskustelu kohdistui yhtiön omiin arvoihin ja päämääriin. Samalla tavalla kuin esimerkiksi Googlen ja Facebookin sisällä. Keskustelu kyseenalaisti johdon linjan, mikä lopulta johti keskustelun kieltämiseen.

“Pitäisi olla iso ongelma, jos lähdettäisiin kieltämään”

Suomalaisesta näkökulmasta amerikkalainen vääntö työelämästä ja politiikasta näyttää vieraalta, sanoo tietoturvayhtiö F-Securen henkilöstöpäällikkö Mirka Inervo. F-Securella ei olla käyty keskusteluja siitä, miten politiikasta voidaan yhtiön sisällä keskustella. Siihen ei ole ollut tarvetta.

Inervon mukaan yhtiön menettelysäännöt, jotka kieltävät muun muassa syrjinnän, ovat tähän asti riittäneet.

– Pitäisi olla iso ongelma, jos lähdettäisiin kieltämään jotain, hän toteaa.

Poliittisen keskustelun kieltäminen työpaikalla herättäisi keskustelua myös Suomessa, Inervo arvelee. Eikä se välttämättä antaisi positiivista kuvaa yhtiöstä.

– Pitäisi aika tarkkaan harkita, onko se Suomessa edes mahdollista, kannattaako sitä tehdä, ja tukeeko se firman brändiä.

Samaa mieltä on tuotepäällikkö Jouni Sipponen Työterveyslaitoksesta. Toistakymmentä vuotta työyhteisöjen kehittämistä tehnyt Sipponen ei ole törmännyt työpaikkaan, jossa politiikka olisi noussut merkitykselliseksi puheenaiheeksi ja sitä kautta lyönyt kiilaa työntekijöiden väliin.

– Jos poliittisesti latautunut keskustelu liittyy organisaation ydintoimintaan, se on paikallaan. Mutta jos me ryhdymme työpaikan foorumeilla käymään keskusteluja, jotka eivät liity siihen perustehtävään, niin se on eri asia, Sipponen sanoo.

Sipponen huomauttaa, että usein työntekijät hakeutuvat töihin, jotka ovat yhteensopivia omien arvojen kanssa.

– On vaikea nähdä sydänjuuripasifistia tekemässä Patrialla myyntityötä, Sipponen muotoilee.

Teknologiayhtiöiden kohdalla toimintaympäristön laajeneminen on kuitenkin voinut yllättää vanhat työntekijät. Google on lyhyessä ajassa kasvanut hakukoneyhtiöstä teknologiajättiläiseksi, joka kehittää koneoppimismalleja sotilaskäyttöön.

Googlen yhteistyö Yhdysvaltain puolustusvoimien kanssa herätti voimakasta vastustusta yhtiön sisällä. Lopulta tämä johti yhteistyöstä luopumiseen.

Näin ei välttämättä enää käy tulevaisuudessa, kun keskustelu on tukahdettu jo ennen kuin se on ehtinyt edes alkaa.